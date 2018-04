Psaný nebo nahraný životopis? Čím u zaměstnavatele zabodujete

"Dobrý den, jmenuji se Petr a hledám práci..."Dobrý den, jmenuji se Kateřina a ráda bych se ucházela o volné místo účetní, které jste nabízeli na webovém portálu..."

Uspějte mezi davy Zaujměte potencionálního zaměstanvatele profesionálním životopisem. Vygenerujte si jej zdarma na jobDNES.cz nebo si vytvořte videoprofil na profiCV.com

Sedíte před počítačem, na sebe namířenou kameru i mikrofon a svůj životopis nahráváte do záznamu. Pak ho pošlete vybranému zaměstnavateli. Zastánci života na síti tvrdí, že se odlišíte netradiční prezentací, ukážete snahu, a tím budete mít větší šanci na úspěch. Odpůrci zase namítají, že je to nepřehledné a zdlouhavé.

Podle Jiřího Halbrštáta z personální společnosti Manpower klasický životopis příliš nevypovídá o osobnosti a vystupování člověka. Video tak začíná využívat stále více personalistů ovšem především ve formě videopohovorů. Ty se uskuteční s kandidáty až na základě výběru z došlých životopisů.

Kde použít videovizitku U pozic, kde jsou nutné prezentační schopnosti:

obchodní zástupci

herci

pracovníci PR

lektoři



"Uchazečům, kteří nejvíce odpovídají požadavkům, odešlou skrz speciální aplikaci několik dotazů, na které uchazeč odpoví před běžnou webkamerou doma. Video dotazník ušetří mnoho času, protože nemusíte jako personalista nebo šéf absolvovat pohovor s někým, o kom po prvních pěti minutách víte, že nezapadne do vašeho týmu," dodává Jiří Halbrštát.

Novinku v podobě videoživotopisů ovšem podle něj zatím využívá jen málo lidí a firmy ji nevyžadují. "Je velmi těžké působit na kameře profesionálně a chce to určitý trénink. Většina lidí se navíc sama sobě na videu nelíbí, proto to rovnou odmítají," vysvětluje Jiří Halbrštát.

Podle Jaroslava Šulce, ředitele společnosti Jobcveye, která na svém webu vytvoření videoživotopisů zdarma nabízí, ale zájem o tuto novinku roste. "Videoživotopisy začínají používat například IT firmy či farmaceutické společnosti. Je jasné, že nejsou moc vhodné pro dělnické pozice nebo pozice, kde vzhled, verbální a neverbální projev nejsou zásadními parametry. Ale u některých profesí fungují lépe než psaná CV," doplňuje Šulc.

On sám je odpůrcem klasických životopisů. "Jsem ale realista a chápu, že bude chvíli trvat, než se psané dokumenty z procesu náboru podaří vyloučit. Je třeba si uvědomit, že 95 procent veškeré firemní komunikace se za posledních 5 let zcela přesunulo na internet a trend bude pokračovat," poznamenává Jaroslav Šulc a doplňuje: "Pokud si zadáte do Googlu frázi: jak správně napsat životopis, vyhledávač vám nabídne 90 tisíc relevantních odkazů, a to jen v češtině. To je naprostá tragédie. Jak se pak můžete v té hromadě stejných životopisů na stole personalisty odlišit?"

Jak na videoživotopis Délka videoCV se doporučuje zhruba minuta a půl. Na Jobcveye mají pevně danou 1:40, kdy se prý stačí říct všechno a personalista se ještě nenudí.

Na nahrání je třeba mít klid a najít vhodné prostředí, kde nebude vidět například nepořádek na stole.

Uchazeč by se měl pěkně obléknout, stejně jako by šel na pohovor do firmy.

VideoCV kopíruje standardní životopis, dobré je naučit se ho zpaměti.

Při nahrávání je důležité být pokud možno přirozený a v klidu, žádný bodrý nebo strojený monolog.



Videoživotopis je založen především na prezentačních dovednostech kandidáta, na vzhledu a osobnosti uchazeče. "Nezavrhovala bych ho zvláště v oblasti PR, vzdělávání a obchodu. Ovšem z mého pohledu jde o žrouta času, snadno zapomenete, co jste slyšeli na začátku a musíte se vracet," říká Lenka Brdlíková, ředitelka odboru řízení lidských zdrojů v Raiffeisen stavební spořitelně. Videoživotopis tak u určitých profesí doporučuje, ovšem jako doplněk ke klasickému životopisu.

Díky videu se zkracuje doba náboru

Video při přijímacím řízení používají například v ČEZu. Ale až ve druhém kole konkurzu. V tom prvním se řeší stále psané životopisy. "Používáme videodotazník. Je to rychlý a snadný způsob, jak se dovědět o uchazeči co nejvíce, ještě před tím, než ho pozvete na pohovor. Významně usnadňuje a zkvalitňuje nábor. A také jde o úsporu nákladů i času, zejména pokud se hledá vhodný kandidát na pozici v regionech. Výrazně se také zkrátí agenda spojená s organizací," vysvětluje Pavel Puff, manažer útvaru strategický nábor Skupiny ČEZ.

Za posledních šest měsíců obeslali v této společnosti videodotazníkem okolo 400 kandidátů, přičemž jejich návratnost se pohybovala okolo 70 procent. Je tedy vidět, že si i uchazeči na videokomunikaci postupně zvykají. "Podstata videodotazníků spočívá v tom, že kandidátům se na obrazovce jejich počítače postupně ve stanoveném časovém intervalu objevují otázky, na které bezprostředně odpovídají. Při tom jsou odpovědi zaznamenány prostřednictvím webové kamery a mikrofonu. Celá záležitost málokdy zabere více než deset patnáct minut," dodává Puff.

I v KPMG je video pomocníkem při konkurzech. "Písemné životopisy dobře slouží jako základní zdroj informací zejména u zkušených kandidátů. Méně užitečné jsou u studentů a absolventů, kteří nemají dlouholeté pracovní zkušenosti, jimiž by svůj životopis odlišili. Videodotazníky mohou v tomto ohledu napovědět více, protože se můžete zeptat na motivaci, přístup k práci, dovednosti a další informace, které nebývají obsahem písemného CV," říká ředitelka HR oddělení KPMG Hana Velíšková, která navíc z videozáznamu vypozoruje i komunikační a prezentační dovednosti. Videa mohou podle ní zvýhodnit uchazeče, kteří se umí "prodat".



Inovace může i uškodit

Psycholog Dalibor Špok doporučuje tradiční formu psaného životopisu. "Ukázky sebeprezentačních videí, které jsem měl možnost vidět během své praxe, mě spíše odradily. Vytvořit kvalitní videoživotopis je velmi obtížné. Ne každý je profesionální řečník s hereckým nadáním. Proto v 99 procentech vám tato inovativní forma životopisu spíše uškodí než prospěje," míní psycholog, který vidí ještě jednu zásadní nevýhodu: nejedná se o dialogickou formu rozhovoru, ale o monolog, který může vyznít velmi odlišně, než když s někým hovoříte z očí do očí.

Svou roli hraje i tréma a umělost situace. Na videu vyniknou řečové vady nebo slovní vycpávky, kterých byste si v běžném rozhovoru třeba vůbec nevšimli. "Doporučil bych ho opravdu pouze v případech, kdy víme, že nám více pomůže, než ublíží - tedy tam, kde jsou nejdůležitější součástí zaměstnání prezentační schopnosti, tedy například pozice obchodního zástupce, konferenciéra či herce," doplňuje Dalibor Špok a radí: "Když už se do videovizitky pustíte, vždy si ji nechte objektivně posoudit někým dalším. A až ji budete posílat, tak přidejte pro jistotu i psaný životopis."



Vyzkoušeli byste videoživotopis?