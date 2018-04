Spočítáno: Jak zahýbá rozpočtem rodiny, když se živitel stane invalidou

Důvodů, proč invalidita srazí životní úroveň domácnosti, je několik. Vážný zdravotní handicap omezuje možnost plně pracovat a tvořit tak stálý příjem. Největším nebezpečím je dlouhodobost této situace a s ní spojené vysoké nároky na udržitelnost domácího rozpočtu.

Finanční náročnost trvalé invalidity navíc zvyšují náklady na léčbu, léky či asistenci. Rodinnou pohodu zhoršují omezené výdaje domácnosti například na různé volnočasové aktivity invalidního člena domácnosti. Pro dosažení dlouhodobě stabilního domácího rozpočtu je proto dobré vědět, jak se situace v případě trvalé invalidity změní a jaké jsou možnosti pro snížení tohoto rizika.

Co to je trvalá invalidita

Trvalá invalidita znamená sníženou schopnost pracovat z důvodu změny zdravotního stavu. Příčin je celá řada, ale obecně platí, že většinou

(93 %) souvisí s nemocí, nikoli s úrazem. Česká správa sociálního zabezpečení, která vyplácí invalidní důchod, rozlišuje tři stupně invalidity:

I. stupeň – jestliže pracovní schopnost člověka poklesla nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %.

II. stupeň – jestliže pracovní schopnost člověka poklesla nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %.

III. stupeň – jestliže pracovní schopnost člověka poklesla nejméně o 70 %

Invalidní důchod: kolik můžete dostat

Výše invalidního důchodu je závislá na dosaženém příjmu, délce důchodového pojištění a na stupni invalidity. Obecně lze říci, že čím větší příjem máte, tím bude propad mezi příjmem a důchodem větší. Dále platí, že výše invalidního důchodu se zvyšuje společně se stupněm invalidity. Plátci pojištění se nemusejí bát, na invalidní důchod vždy dosáhnou.

Výše invalidního důchodu pro jednotlivé stupně invalidity podle příjmu žadatele Výše hrubé mzdy 1. stupeň TI 2. stupeň TI 3.stupeň TI 12 000 Kč 4 823 Kč 6 014 Kč 9 588 Kč 14 000 Kč 4 927 Kč 6 170 Kč 9 900 Kč 16 000 Kč 5 031 Kč 6 326 Kč 10 212 Kč 18 000 Kč 5 135 Kč 6 482 Kč 10 524 Kč 24 000 Kč 5 447 Kč 6 950 Kč 11 460 Kč 30 000 Kč 5 759 Kč 7 418 Kč 12 396 Kč zdroj: Partners, orientační propočet

Invalidní důchod je zpravidla vyplácen až po roce pracovní neschopnosti. Je to dáno zejména jeho charakteristikou - je vyplácen až v případě trvalého stavu, který většinou nelze potvrdit dříve. Proto se vyplatí v domácím rozpočtu počítat s rezervou pro případ rizika pracovní neschopnosti.

Možnost přivýdělku v průběhu vyplácení invalidního důchodu není nijak omezena, pokud je ovšem v silách invalidního člověka. U vyšších stupňů invalidity lze ovšem předpokládat, že možnost výdělku bude téměř zanedbatelná.

Vliv invalidity na rodinný rozpočet

Jak ovlivní invalidní penze rodinný rozpočet, lze ukázat nejlépe na měsíční bilanci a následném promítnutí v čase. Nastavení pojistné ochrany pouze na základě propadu příjmu nemusí být ve všech případech dostačující. Ale je to nejjednodušší postup, který rodině dá spíše základní představu.

1. Příklad

Trvalá invalidita 3. stupně manžela, živitele rodiny se dvěma dětmi

Muž hrubá mzda / čistá mzda: 30 000 Kč / 22 740 Kč

Žena hrubá mzda / čistá mzda: 18 000 Kč / 16 894 Kč

Celkové měsíční příjmy: 39 634 Kč

Celkové měsíční výdaje: 35 000 Kč

V případě invalidity manžela může být finanční situace následující:

Příjem manžela: 0 Kč

Příjem manželky: 16 894 Kč

Upravené výdaje domácnosti: 30 000 Kč

Výdaje spojené se zdravotní péčí: 8 000 Kč

Celkové výdaje v případě invalidity manžela: 38 000 Kč

Měsíční bilance: minus 21 106 Kč

Jednorázové výdaje: minus 400 000 Kč

Propad rozpočtu za 15 let: minus 3 799 080 Kč

Vliv důchodu na finanční situaci domácnosti

Invalidní důchod 3. stupně: 12 396 Kč

Celkem invalidní důchod za 15 let: 2 231 280 Kč

Celková bilance po započítání důchodu: minus 1 567 800 Kč

Potřeba celkem včetně 400 000 Kč na jednorázové výdaje: 1 967 800 Kč

Hodnocení

V případě invalidity 3. stupně manžela se snížily celkové výdaje domácnosti o 5 000 Kč. Tyto výdaje byly navázané přímo na muže, šlo o volnočasové aktivity, dopravu do zaměstnání aj. Měsíční výdaje vzrostly o 8 000 Kč, jde o platby za zdravotní materiál a zajištění občasné zdravotní asistence v domácnosti. Jednorázové výdaje ve výši 400 000 Kč byly určeny na úpravu koupelny a pořízení speciální polohovací postele. Celkový propad v příjmech domácnosti za období 15 let činní přibližně 3,8 milionu Kč. Po započtení invalidního důchodu je tato částka o 2,2 milionu Kč nižší.

Pokud by muž zvažoval životní pojištění pro případ invalidity, dosáhne při započítání invalidního důchodu více než 50 % úspory na platbě za pojistku. Pojištění v délce 29 let pro případ trvalé invalidity 3. stupně na lineárně klesající pojistnou částku (riziko propadu příjmu se v čase snižuje) ve výši 1,6 milionu Kč a konstantní pojistnou částku (jednorázové náklady na úpravy domácnosti jsou v čase spíše neměnné) ve výši 400 tisíc Kč lze pro 36letého muže pořídit za cca 360 korun měsíčně.

Příklad 2:

Invalidita 1. stupně manžela v rodině s jedním dítětem

Muž hrubá mzda / čistá mzda: 18 000 Kč/14 460 Kč

Žena hrubá mzda/čistá mzda: 24 000 Kč/19 717 Kč

Celkové měsíční příjmy 34 177 Kč

Celkové měsíční výdaje 33 000 Kč

V případě invalidity manžela může být finanční situace následující:

Příjem manžela: 7 000 Kč

Příjem manželky: 19 717 Kč

Celkové příjmy domácnosti: 26 717 Kč

Upravené výdaje domácnosti: 32 000 Kč

Výdaje spojené se zdravotní péčí: 2 000 Kč

Celkové výdaje v případě invalidity manžela: 34 000 Kč

Měsíční bilance: minus 7 823 Kč

Jednorázové výdaje: 0 Kč

Propad rozpočtu za 15 let: minus 1 310 940 Kč

Vliv důchodu na finanční situaci domácnosti

Invalidní důchod 1. stupně: 5 135 Kč

Celkem invalidní důchod za 15 let: 924 300 Kč

Celková bilance po započítání důchodu: minus 386 640 Kč

Hodnocení

Výdaje a příjmy byly upraveny podobně jako v prvním příkladu. Jedná se však o invaliditu 1. stupně, nebylo proto potřeba žádných jednorázových výdajů.

Při započítání invalidního důchodu je výpadek ve finanční situaci domácnosti nižší. V případě zvažování životního pojištění by to znamenalo výrazný pokles ceny. V tomto případě by bylo možné pořídit životní pojištění (klesající pojistná částka pro případ invalidity I., II., a III. stupně) v délce 29 let pro 36letého muže za zhruba 180 korun měsíčně.

Jak vyčíslit riziko trvalé invalidity ve vlastní domácnosti

Základem je podrobné vyhodnocení současného stavu finanční situace - sepsání měsíčních příjmů a výdajů, hodnoty majetku, závazků a nakonec si upřesnit, kdo je na vás finančně závislý a jak dlouho ještě bude. Čím detailnější čísla, tím přesnější výsledek získáte.

Když znáte aktuální stav, do druhého sloupce uveďte, jak budou jednotlivé položky vypadat po nenadálé situaci, tedy o které příjmy přijdete, které zůstanou a co dostanete od státu. A doplňte změnu výdajů, závazků a majetku. Zvláště u výdajů je potřeba počítat s nejrůznějšími výdaji na zdravotní péči. Výdaje se logicky zvyšují se závažností zdravotního stavu.

Obě výsledné bilance (rozdíl příjmů a výdajů) si porovnejte a dozvíte se, jak se finanční situace změní. Záporný výsledek znamená, že peníze budou chybět. Částku je pak třeba vynásobit počtem měsíců, po které bude nutné finanční propad dorovnávat (např. délka úvěru, dosažení finanční soběstačnosti nejmladšího dítěte). Pozor na fakt, že některé závazky se časem mění, některé se mohou snižovat, jiné naopak. Tomu by měla být přizpůsobena také případná pojistná ochrana.

Specifikem trvalé invalidity jsou jednorázové výdaje spojené s potřebou přizpůsobit se nové situaci (úprava bydlení, úprava auta, koupě různých zdravotních pomůcek atp.). Tyto výdaje mohou mnohdy výrazným způsobem ovlivnit výši rezerv, případně zatížit domácí rozpočet. Obecně se doporučuje počítat s částkou 300 až 500 tisíc korun.

Když znáte dopad na domácnost, můžete kalkulovat s tím, že jej snižuje možnost získání invalidního důchodu, dostupné rezervy a majetek, který je možné zpeněžit. Pokud takové možnosti nemáte, vyplatí se zvážit životní pojištění.

Rady na závěr

Pokud vám kdokoli nabízí k uzavření pojištění invalidity, vždy se ptejte na to, jakým způsobem stanovil pojistnou částku, tedy sumu, kterou dostanete v případě nehody. Každý zkušený odborník by měl její výši srozumitelně vysvětlit. Ptejte se také, na jaké důchody od státu máte nárok, a jak jsou ve výsledném řešení zohledněny.

Vždy je potřeba porovnat aktuální finanční situaci a co nejpřesněji odhadnout finanční situaci po události. Výsledná výše rizika se nemusí vždy rovnat výši pojistné částky. Důležitým faktorem životního pojištění je také jeho cena.

Nejčastější příčinou invalidity není úraz (tvoří jen asi 7 % všech příčin úmrtí). Proto je důležité myslet na dostatečně vysokou pojistnou částku pro případ obecné invalidity, která zahrnuje také riziko nemoci.