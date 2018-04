Pojišťovacího agenta z porodnice vyžeňte hned, když se objeví

Stalo se běžnou praxí, že čerstvé rodičky již v porodnici navštíví „pojišťovák“ a vnucuje jim komerční připojištění jejich čerstvě narozených potomků. Podle některých finančních poradců je tento způsob uzavírání smluv daleko za hranicí etiky a dobrých mravů.

„Je potupné, když pojišťováci chodí do porodnic a nabízejí pojistné smlouvy maminkám, které po porodu často nevědí, čí jsou, a samozřejmě, že to, co jim hlavně leží na srdci, je budoucnost jejich čerstvě narozených dětí. Tato praxe je ostudná a já ji nepodporuji,“ říká finanční poradkyně Dana Míchalová.

Do svědomí by si měl sáhnout i nemocniční personál, který obvykle finančně profituje z každé takto uzavřené smlouvy. Nejsou neobvyklé případy, kdy finanční poradci po telefonu obtěžují s nabídkou pojištění maminky, které se právě vrátily z nemocnice. Přitom znají jméno novorozence i číslo mobilního telefonu.

A je tu další problém. Většina takto uzavřených pojistných smluv je nevýhodná pro rodiče i pro děti. Klade důraz na spořicí složku pojištění, čímž vychází podstatně dráž než klasické spořicí finanční produkty. Ve výsledku takové komerční připojištění nejenže nenabízí krytí vážných rizik, ale nevyplatí se ani z hlediska spoření.

„Vyplatí se nepodlehnout emocím a nenechat se ukecat hned v porodnici. Ten z rodičů, který má skutečně seriózní zájem pojistit své dítě, by měl uvažovat hlavně o kvalitním nastavení svého pojištění, a děti případně pojistit na rizika ve své smlouvě, nebo využít samostatnou smlouvu pro dítě se zaměřením na rizika. Spořicí složku je lepší nechat na jiné produkty,“ tvrdí analytik životního pojištění společnosti Partners Pavel Krejčík.

Pojištění dítěte není o spoření

U dětské pojistky je důležité striktně rozlišovat, zda chcete dítěti spořit, nebo ho pojistit. Prioritou životního pojištění by přitom mělo být krytí vážných životních rizik. Investiční složka by měla být vždy až na druhém místě, protože spořit se dá výhodněji, například prostřednictvím pravidelného investování nebo stavebního spoření. „Spořit prostřednictvím pojistné smlouvy nebývá tak výhodné,“ říká Pavel Krejčík.

Pojištění dítěte Sjednání připojištění dítěte v pojistce dospělého nebo přímo pojištění pro děti se pohybuje v řádu desetikorun až několika málo stokorun měsíčně. Pojištění dítěte by mělo krýt: trvalé následky úrazu, a to na pojistnou částku minimálně ve výši jednoho milionu korun.

riziko vážných nemocí s pojistnou částkou sjednanou minimálně ve výši půl milionu korun. Pozor na výluky Pojišťovny v mnoha případech vylučují z pojistného plnění vrozené vady dítěte, nebo psychické příčiny, které jsou častým důvodem dětské invalidity.

Finanční poradkyně Dana Míchalová je přesvědčena o tom, že drtivá většina rodičů tápe v tom, co by vlastně od pojištění dítěte měli chtít. Výsledkem je, že přeceňují méně významná rizika a naopak podceňují rizika, která mohou dítěti i jim změnit život takřka ze dne na den. Vrcholem absurdity podle ní bývají pojistné smlouvy, v níž jsou děti pojištěny proti riziku smrti, ale nejsou pojištěny například na vážné a trvalé následky úrazu nebo rizika spojená s vážnými nemocemi.

„Většina uzavřených pojistných smluv kryje krátkodobé problémy, to je hospitalizace nebo denní odškodné spojné s úrazem. Pojistné plnění se tak stává spíše jakýmsi bolestným, což v momentě, kdy se dítě stane invalidním nebo vážně onemocní, nikterak nepomůže. Taková pojistka totiž neřeší finanční náklady spojené s péčí o dítě, ani případný výpadek příjmu jednoho z rodičů, který s dítětem zůstane doma,“ vysvětluje Míchalová.

Svými slovy odkazuje i k těm případům, kdy zoufalí rodiče pořádají veřejné sbírky, aby finančně utáhli odpovídající lékařskou pomoc a servis pro své vážně nemocné dítě. V těchto případech přitom zdaleka nejde jen o náklady na samotné lékařské zákroky, ale i o náklady spojené s péčí o dítě za situace, kdy jeden z rodičů kvůli péči o dítě přestane vydělávat peníze. Významnou položkou v rodinném rozpočtu mohou tvořit například jen náklady na cesty za doktory nebo úhrada těch doktorů, kteří jsou doktory takzvané alternativní medicíny.

Pojištění dítěte začíná u pojištění rodičů

Podle analytiků životního pojištění by ti rodiče, kteří chtějí zodpovědně pojistit své potomky, měli vždy začít u svého vlastního pojištění. Děti na rozdíl od rodičů nejsou těmi, kteří do rodinného rozpočtu přinášejí peníze. Smysl pojištění nespočívá ve vylepšení příjmu, když se něco stane, ale v jeho dorovnání, když se stane něco natolik závažného, co rodině příjem sníží.

„Dobře pojistit dítě znamená hlavně dobře pojistit sebe samého jako rodiče. Nemá smysl pojišťovat děti proti zlomeným nohám ve chvíli, kdy rodič nemá dobře nastavenou svoji pojistku, která by měla primárně ochránit příjem rodiče,“ tvrdí Pavel Krejčík.

V některých případech může výpadek příjmu rodiče pokrýt i pojištění dítěte. To když například rodič musí zůstat doma s nemocným dítětem a přijde tak o svůj pravidelný příjem.

„Pokud má malé dítě, myslím tím ve věku do osmi, deseti let, ve smlouvě sjednáno připojištění hospitalizace a bylo by v nemocnici, může si teoreticky rodič vzít neplacené volno a být v nemocnici s ním. Ušlý příjem mu poté doplní pojistka dítěte,“ dodává Krejčík, který je stejně jako Dana Míchalová přesvědčen o tom, že ti rodiče, kteří se rozhodnou i pro samostatné pojištění dítěte, by vždy měli klást důraz na krytí rizika plynoucího z vážné nemoci nebo trvalých následků kvůli úrazu.

Že si dítě například zlomí nohu, je jistě nepříjemné, ale po finanční stránce toho moc nehrozí jak rodině, tak do budoucna samotnému dítěti. Myslet je třeba na to, kde bude brát rodina peníze v momentě, kdy se bude muset o nemocné dítě starat, a kde bude brát peníze dítě, jemuž vážná nemoc nebo trvalé následky kvůli úrazu zabrání peníze vydělávat.