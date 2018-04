Jak správně používat platební kartu

Mít v peněžence velkou hotovost není pohodlné ani bezpečné, proto stále více Čechů používá platební karty. K pravidelnému placení v obchodě kartu využívá okolo třiceti procent nakupujících. Platí, že čím je obchod větší, tím je vyšší počet zákazníků platících kartou. V hypermarketech se toto číslo pohybuje nad 50 procenty zákazníků a roste i s velikostí nákupu.

Hlavní pozornost bank i společností vydávajících karty je i nyní směřována na bezpečnost. Nyní vydávané platební karty s magnetickým proužkem umožňují zkopírování údajů uložených na kartě. Banky proto začínají postupně nahrazovat magnetický proužek bezpečnějšími čipovými kartami. Debetní a kreditní čipové karty by se na našem trhu měly v masivním měřítku začít objevovat od poloviny příštího roku, prozatím je vydává pouze Komerční banka a ČSOB.

Leckterý majitel platební karty si však neuvědomuje, že nejen banka je zodpovědná za bezpečnost platební karty. Každý, kdo kartu vlastní a používá by měl dodržovat pravidla, která ačkoli se zdají v některých případech banální, jsou důležitá a pomohou předejít mnoha nepříjemnostem.

Pravidla, která byste měli dodržovat:

1. Při převzetí kartu ihned podepište a pořiďte si kopii podepsaného podpisového proužku.

2. Kartu nikomu nepůjčujte.

3. Nesdělujte nikomu PIN – nevyjímaje rodinné příslušníky či orgány policie. Nikdy nepište PIN na kartu.

Na co lákají banky nové klienty?

Účet zdarma vás může přijít i pěkně draho. Více ZDE.

4. Při zadávání PIN při výběru zdbejte na to, aby někdo stojící za vámi nemohl odpozorovat PIN. Nikdo nemá právo přerušit vaši operaci přerušit, obsluha bankomatu nevstupuje do transakcí klientů.

5. Chraňte magnetický proužek karty před mechanickým poškozením a před zmagnetizováním.

6. Platební kartu noste odděleně od osobních dokladů tak, aby pravděpodobnost, že jeí ztrátu zjistíte co nejdříve, byla maximální.

7. Při platbě kartou sledujte personál obchodu, zejména dbejte na to, aby k jedné platbě byl vyhotoven pouze jeden prodejní doklad. Personál by neměl s kartou odcházet do zázemí.

8. Při poštovní či telefonické objednávce nebo při použití karty pro placení prostřednictvím internetu dbejte maximální obezřetnosti. V případě jakýchkoli pochybností se raději spojte s obchodníkem a volte jiný způsob úhrady zboží.

9. Pravidelně kontrolujte výpisy z účtu a při zjištění nesrovnalosti neprodleně informujte banku, která kartu vydala a požádejte o prověření transakce.

10. Při ztrátě nebo odcizení karty je nutné katru ihned v bance zablokovat.

Tato pravidla (v různých obměnách) obdrží majitel platební karty ve většině bank při vydání platební karty. Nakolik je však dodrží, to už záleží pouze na něm. Obezřetnost, která nás s častým používáním karty opouští, protože „nám se nic stát nemůže“ zde rozhodně je na místě.

Co můžete získat jako klient malé banky?

Proč mít účet v malé bance? Více ZDE.

Dokazuje to i případ, který nedávno zveřejnila na internetu jedna z postižených klientek České spořitelny. Podvodník jí z účtu vybral 4000 korun v momentě, kdy ho nechala přistoupit k bankomatu. Tento muž jí tvrdil, že bankomat je porouchán, a tak má přerušit transakci, což sice dotyčná udělala ovšem ne bez asistence neznámého muže. Ten stál v tu chvíli také u bankomatu a mohl pomocí tlačítka zadat bankomatu povel k výplatě nejvyšší možné částky. Nechtěný výběr z bankomatu zjistila klientka až další den při kontrole pohybů na účtu.

Kde nastala chyba? Banka za toto zneužití platební karty nenese zodpovědnost, protože kartu použila její majitelka a nechala s ní nakládat cizí osobu. V době kdy byla karta stále uvnitř bankomatu a transakce nebyla ani dokončena ani přerušena (k tomu dojde až po vyjmutí karty z bankomatu), neměla její majitelka dovolit nikomu přístup k bankomatu.

Je dobré mít na paměti, že ke kartě byste se měli chovat stejně jako ke svým penězům. Vždy kontrolovat, jak s ní bylo nakládáno obchodníkem nebo zda již byly a jakým způsobem zúčtovány transakce, které jste kartou platili.

Dáváte si pozor, když platíte kartou, nebo když vybíráte hotovost u bankomatu? Napište nám, těšíme na vaše názory.