Jak správně spořit

roční vklad ve výši 60 000 Kč státní podpora za rok 1 smlouva s vkladem 60 000 Kč 4 500 Kč 3 smlouvy s vklady po 20 000 Kč 13 500 Kč

Smlouvu na nezletilé dítě může uzavřít pouze jeho zákonný zástupce, kterým jsou rodiče. To znamená, že ji nemohou podepsat prarodiče nebo sourozenci. Pokud budeme chtít čerpat úvěr, je lepší, když se k tomu použije smlouva dospělého. Čerpání úvěru na dítě s sebou přináší mnoho administrativních úkonů navíc.

Jak si stanovit výši cílové částky?

Výše cílové částky závisí jak na výši vkladů, které chceme na účet posílat, tak na celkové době spoření. Spořit by se totiž mohlo teoreticky na jednu smlouvu neomezeně dlouhou dobu a stále by na ni přicházela každoročně další státní podpora. Rozhodně se stavební spoření nemusí ukončovat po pěti letech. Se vzrůstající délkou doby spoření však bude klesat výnosnost spoření. Přesto by ale mohlo být výhodné pokračovat ve spoření dále proto, abychom si udrželi vyšší více o problému se zvyšováním cílových částek úrokovou sazbu na vklady, kterou máme napsanou ve své smlouvě. Ještě dnes si můžeme uzavřít smlouvu se 4% sazbou a smlouvy uzavřené dříve byly úročeny ještě lépe. V porovnání s dnešními termínovými vklady jsou to sazby vysoké. Proto spořitelny již postupně začínají zakazovat zvyšování cílových částek těchto dříve uzavřených smluv. Dělat to mohou pokud to není v rozporu s obchodními podmínkami.

Na znění obchodních podmínek se můžete podívat zde, naleznete je pod logy spořitelen v prokliku „více informací“

Takže i nad tím je vhodné se zamyslet při zvažování správné výše cílové částky. Je cílová částka úhrada za uzavření 123 000 Kč 1 230 Kč 130 000 Kč 1 300 Kč rozdíl 70 Kč vidět, že úporná snaha určit si cílovou částku přesně ve výši naspořené částky za pět let spoření kvůli tomu, abychom co nejvíce ušetřili za vstupní úhradu, nemusí být nejlepší. Měli bychom si ponechat alespoň malou rezervu, protože cílová částka se nesmí přespořit. Rozdíl ve výši počáteční úhrady příliš velký nebude.

Doporučovaná minimální výše cílové částky pro celkové roční vklady 18 000 Kč při pětiletém spoření:

minimální výše cílové částky v závislosti na počtu ročních vkladů ve výši 18 000 Kč při pětiletém spoření: 5 vkladů 130 000 Kč 6 vkladů 150 000 Kč 7 vkladů 180 000 Kč

Jak jste si uzavírali svou smlouvu? Vybírali jste si spoření sami, nebo jste se spolehli na finančního poradce? Jste se svou volbou spokojeni? Měli jste problém se zvýšením cílové částky?