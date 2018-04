Jak správně vyplnit daňové přiznání – strana 1

Ještě než se do daňového formuláře pustíte, vězte, že kolonky můžete vyplnit ručně, na stroji i v počítači, důležité je jen to, aby údaje byly čitelné. Při ručním psaní si tedy vyberte hůlkové písmo, při ťukání do klávesnice čitelný font. Nezáleží ani na tom, zda budete kolonky vyplňovat zleva či zprava nebo budete psát doprostřed – vyberte si, co se vám více líbí. Prázdná okénka proškrtněte.

A teď už kolonku po kolonce, řádek po řádku:

Finančnímu úřadu v: Napište sídlo finančního úřadu, který přísluší místu vašeho trvalého bydliště. Platí bydliště v době, kdy podáváte přiznání. Kdybyste celý rok 2006 bydleli třeba v Poděbradech a v lednu 2007 se přestěhovali do Aše, podáte daňové přiznání v Aši. Ve velkých městech, která jsou rozdělena na městské části, napište celý název, například Praha 11. Seznam finančních úřadů hledejte na webových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz/cps.

Řádek 01: Zaměstnanci nepíší nic, podnikatelé vyplní daňové identifikační číslo, které jim finanční úřad přidělil, když se registrovali k placení daní (najdou ho na osvědčení o registraci). Model: Pan Podhorský kromě zaměstnání podniká, daňové identifikační číslo tedy má a vyplní.

Řádek 02: Rodné číslo je jasné, opište ho z občanského průkazu. Máte-li devítimístné rodné číslo, nedopisujte nikam žádnou nulu, nechte prostě poslední políčko volné.

Řádek 03: Zaškrtněte řádné daňové přiznání. Ostatní kolonky slouží pro ty, kdo po podání formuláře najdou ve svém přiznání chybu. Pak byste do 31. 3. zaškrtli „opravné“ daňové přiznání. Pokud byste změny zjistili až později, podáte „dodatečné“ daňové přiznání.

Řádek 04: Zaměstnanci nepíší nic, týká se pouze podnikatelů v konkurzu a je dost pravděpodobné, že ti mají poradce, který za ně daňové přiznání vyplní.

Řádek 05: Ano je pro ty, kdo mají daňového poradce. S ním si mohou prodloužit termín k odevzdání na 30. červen. Zaměstnanci této možnosti asi nebudou využívat, píší tedy ne – termín, kdy dostanou zpět část zaplacených záloh na daně, by si jinak posunuli až na červenec, a to není jejich záměrem. Pokud však přiznání podávají manželé, kteří chtějí využít společného zdanění, a jeden z nich je podnikatel, který přiznání podává s poradcem v červnu, druhý manžel tak musí učinit také. A oba poradci přitom musí dát plnou moc.

Řádek 05a: Většina lidí se touto kolonkou nemusí zabývat. Týká se podnikatelů, kteří mají povinnost auditu ze zákona, tedy například ve dvou uplynulých letech dosáhli čistého obratu nad 80 milionů ročně a zároveň zaměstnávali více než 50 zaměstnanců. O jejich daně se pravděpodobně stará odborník.

Řádek 05b: Zaškrtněte ano, pokud využíváte společného zdanění manželů a potom vyplníte přílohu 5. Model: Manželé Podhorští z našeho modelu se ke společnému zdanění rozhodli, kolonku tedy zaškrtávají.

Neoznačený řádek: Nenechte se zmýlit tím, že formulář vyplňujete teď, přiznání podáváte za rok 2006, ten tedy vepište do prvního políčka. Další dvě kolonky od/do se týkají jen podnikatelů v konkurzu. 1. oddíl – údaje o poplatníkovi

Řádky 06 až 18: Osobní údaje vyplňte podle občanského průkazu.

Problematické by mohly být následující řádky:

Řádek 07: Rodné příjmení vyplňte, když jste třeba po svatbě přijali příjmení manžela/ky a jmenujete se jinak než za svobodna. Pokud máte celý život stejné příjmení, necháváte políčko volné.

Řádek 10: Vypište ČR, případně jiný stát, jste-li jeho občanem.

Řádek 11: Většina lidí toto políčko proškrtne, protože se týká jen těch, kdo v Česku sice platí daně, ale nebydlí zde.

Řádek 12: Obec je místo, kde žijete, správný název hledejte v občanském průkazu.

Řádek 13: Vypište ulici. V místech, kde ulice nejsou, jen část obce – třeba Antonínov nebo Na lepším.

Řádek 14: Vyplňte podle občanského průkazu číslo domu, kde žijete. Číslo popisné musí být uvedeno vždy, v menších sídlech domy nemusí mít číslo orientační, v tom případě ho nevyplňujete.

Řádek 16: Napište číslo svého telefonu – pevnou nebo mobilní linku. Může to pro vás znamenat velkou úsporu času, když vám úředník zatelefonuje a rychle si ověří nějaký údaj. V případě, že byste si šli na poštu pro doporučený dopis, kromě časové ztráty byste měli i zbytečné nervy, a přitom může jít o úplnou maličkost.

Řádek 17: Napište další kontakt, fax nebo e-mail. Důvod? Čím rychleji vám mohou z úřadu sdělit, že potřebují třeba ještě potvrzení o studiu vašeho dítěte, tím dřív vše stihnete zařídit.

Řádek 18: Napište ČR. Ti, kdo mají trvalé bydliště jinde, napíšou název „svého“ státu.

Řádky 19 až 22: Většina lidí tyto řádky proškrtne. Vyplní je jen ti, kdo se počátkem roku 2007 přestěhovali, a podávají tak daňové přiznání jinde, než kde ve zdaňovacím období 2006 bydleli.

Řádky 23 až 30: Většina lidí může tyto řádky ignorovat. Týkají se jen lidí, kteří v Česku sice platí daně, ale nebydlí zde. V řádku 30 označte ne, když nemáte obchodní spojení se zahraniční osobou.

Modelový příklad

Pan Podhorský měl v loňském roce příjmy ze zaměstnání 400 000 korun hrubého, zaměstnavatel za něho odvedl pojistné 50 000 korun a zálohu na daň z příjmu 36 000. K tomu si pan Podhorský přivydělal truhlářskou živností 120 000 korun, pronájmem chalupy 10 000 korun a prodejem ovoce ze zahrádky dalších 5000 korun.

Výdaje uplatnil paušálně, odečetl si tedy od příjmů patřičná procenta podle toho, co umožňuje zákon. Z podnikatelské činnosti zaplatil sociální a zdravotní pojištění, celkem 12 000 za rok.

Paní Podhorská je už dlouhou dobu nezaměstnaná, v roce 2006 neměla žádné příjmy. Jejich synovi je 21 let a studuje vysokou školu. Rodina platí hypotéku, úroky za rok 2006 byly 80 000 korun. V loňském roce dali dětskému domovu dar ve výši 2000 korun. Paní Podhorská má penzijní připojištění, spoří 18 000 ročně. Manželé si spočítali, že pro ně bude výhodné využít společné zdanění.