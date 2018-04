Jak studovat na střední škole v zahraničí

Studenti středních, středních odborných i učňovských škol ve věku 15 až 18 let mohou navštěvovat střední školu v USA (ty jsou nejžádanější), Kanadě, Japonsku, Anglii, Austrálii, Argentině, na Novém Zélandu, ve Venezuele, v Paraguayi, v Jihoafrické republice, v Norsku, Francii, Belgii, Itálii, Německu, Rakousku nebo v dalších zemích, jež studentské agentury nabízejí.

Studovat lze buď celý školní rok, přibližně od září do června, nebo jedno pololetí. Zejména Austrálie, Nový Zéland a Jihoafrická republika nabízejí školní rok, který začíná nejen v září, ale i v prosinci nebo v lednu.



Kdo dřív přijde...



Zpravidla je možné se přihlásit během února až dubna (ojediněle je uzávěrka až v květnu). Kdo podá přihlášku dříve, má větší šanci vybrat si město, kam chce odjet. Hlavně ve Spojených státech jsou školy v některých částech často přeplněné ( např. Florida, Los Angeles). Po podání přihlášky v České republice a zaplacení manipulačního poplatku (500 až 2000 korun) budete kontaktováni firmou a pozváni k pohovorům a informačním schůzkám.



Podmínka: domluvit se



Hlavní podmínkou ročního pobytu na zahraniční střední škole je věková hranice do 18 let. Na některých místech (např. v Kanadě) můžete začít studovat i půl roku po dosažení tohoto věku.

„Důležitá je i samostatnost, otevřenost, komunikativnost, touha po poznání jiných kultur, schopnost řešit problémy pokud možno s chladnou hlavou, “ domnívá se Klára Kutišová z agentury AFS Mezikulturní programy.

Student by měl mít navíc slušný prospěch, dobrý zdravotní stav a alespoň komunikativní znalost jazyka vybrané země. Je nutné, aby se uměl domluvit ve škole i v rodině, kde bude ubytován.

„Asi po dvou měsících jsem konečně začala rozumět téměř všemu, zvykla jsem si a přestalo se mi stýskat,“ vzpomíná Karolina Čejková z Brna na své začátky v USA. „Nakonec bych nejraději zůstala ještě další rok.“

Většina agentur nabízí takzvaného místního koordinátora, který pomáhá s řešením problémů. K dispozici by účastníci programů měli mít i telefonní help-linky s nepřetržitým provozem.



Hostitelská rodina



Účastníci pobytů jsou ubytováni převážně v hostitelských rodinách příslušné země. Rodina přijímá svého studenta dobrovolně, z vlastního zájmu, bezplatně a poskytuje mu ubytování a stravu. „Dlouhodobější pobyt v naprosto cizím prostředí umožní mladému člověku poznat odlišnou kulturu, hodnoty a styl života a možná přispěje i k jeho budoucí větší tolerantnosti,“ domnívá se Klára Kutišová.

Každý problém, který během programu může nastat, řeší agentury prostřednictvím svých spolupracovníků nebo poboček přímo v zemi pobytu studenta. Stačí zavolat rodičům (ti se většinou ihned spojí s agenturou v ČR), obrátit se na místního koordinátora nebo přímo na agenturu. Firmy se snaží zajistit, aby se studenti včas dozvěděli podrobnosti o místě, kam pojedou, a o rodině, ve které budou rok žít. Před odjezdem byste měli hostitelskou rodinu kontaktovat a seznámit se alespoň na dálku.



Kolik to stojí?



Cena pobytů se pohybuje od 97 tisíc korun za školní rok v Jihoafrické republice až do 980 tisíc za školní rok na soukromé škole ve Velké Británii.

„Cena nejoblíbenějšho pobytu Rok na střední škole v USA je necelých 110 tisíc korun, “ uvádí Jana Vojtková ze Student agency v Brně.

Ktomu však musíte připočítat poplatky za letenky a další dopravu. Ty vám agentury zařídí, stejně jako víza. Je třeba si pečlivě zjistit cenu programu, a hlavně všechno, co je do ní zahrnuto! Důležité položky jsou doprava, pojištění a vízové poplatky.

Jakmile nejsou osobní výdaje a kapesné započítány do ceny programu, doporučují agentury 150 až 200 USD (nebo ekvivalent v příslušné měně) měsíčně.