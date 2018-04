Jak studovat v zahraničí

Kromě toho, že již devět let úzce spolupracuje s mnoha dalšími podobnými organizacemi, se AIC stalo v roce 1999 trvalým partnerem Fulbrightovy komise specializované na výměnné studijní a výzkumné programy s USA. Minulý týden navíc zahájilo novou společnou službu s českou pobočkou mezinárodní informační sítě Eurodesk. Díky této spolupráci je nyní možné v centru najít také podrobnosti o programech Evropské unie. Mimo to AIC dává veřejnosti vědět o programech nadací a grantových organizací a o problematice neziskového sektoru."S každým, kdo navštíví naše centrum osobně, vedeme individuální pohovor, ve kterém mu vysvětlíme, jak postupovat při přípravě na zahraniční studijní pobyt a jaké má možnosti pro získání finanční podpory," uvádí Ladislava Doubravová, ředitelka Akademického informačního centra. "Zároveň také informujeme o stážích, konferencích a seminářích." K hlavním zdrojům centra patří materiály o vysokoškolském vzdělávání ze zahraničí, katalogy zahraničních univerzit i databáze stipendií. Mají zde přihlášky i přípravné materiály k přijímacím a jazykovým testům, například k TOEFL, GRE, SAT, GMAT.V rámci své publikační a přednáškové činnosti letos AIC připravilo sérii přednášek pro vysoké školy v České republice o studiu v zemích evropské unie. Kromě toho nabízí tematické semináře menšího rozsahu, na kterých se posluchači dozvědí o podrobnostech týkajících se například mezinárodních jazykových testů nebo přijímacích esejí.AIC zpracovává každý měsíc pro Informační centrum nadací přehled o aktuálních stipendiích, stážích a zahraničních pobytech. Ty mohou být zajímavé nejen pro studenty a akademiky, ale i pro absolventy a odborníky z praxe, pracovníky nadací, neziskových organizací nebo vzdělávacích institucí. Ti, kdo mají zájem o podporu pro své projekty v nejrůznějších oblastech, nebo pracovníci neziskových společností, mohou v centru zjistit, co nabízejí české i zahraniční nadace, nebo jaké jsou dostupné granty.Jedinečný zdroj informací o zahraničním vysokoškolském studiu představuje internetová stránka centra, kterou už může využívat široká veřejnost. AIC také spolupracuje s vysokými školami a univerzitami v České republice. Rozesílá jim elektronickou cestou řadu novinek důležitých pro studenty i pedagogy.V centru je možné si prostudovat publikace o krátkodobých pracovních pobytech v zahraničí s příslušnými adresami a podmínkami zaměstnavatelů. Jsou zde k dispozici i katalogy agentur, které brigády zajišťují. "Brigády však nezařizujeme a záležitosti spojené se zaměstnáním v zahraničí si každý musí vyřídit sám nebo pomocí zvolené agentury," upřesňuje ředitelka Doubravová."Jsou u nás také vítáni cizinci, kteří chtějí studovat v České republice. Poradíme jim s výběrem školy a poskytneme všechny dostupné informace o podmínkách přijetí na našich školách," říká Ladislava Doubravová. AIC navíc v letošním roce připravilo pro zahraniční studenty dvě zajímavosti. "Nový program Get-In-Touch umožňuje zahraničním a českým zájemcům v celé republice navazovat vzájemné kontakty," doplňuje Ladislava Doubravová. " Zahraničním studentům žijícím v Brně pomůže praktický průvodce Guide for Foreign Students and Scholars in Brno."