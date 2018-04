Jak to bude s bydlením po volbách

Mnoho lidí je politikou v České republice znechuceno a otráveno. To ovšem nemění nic na tom, že by měli jít k volbám. Koho ale volit? Předvolební kampaně mnohých stran se zabývají spíše než konstruktivními návrhy na řešení problémů tím, jak pošpinit své politické konkurenty a jak maximálně vychválit svou stranu, a tak je zodpovědný výběr té pravé strany mnohdy nadlidským ukolem. Proto jsme se rozhodli oslovit tuzemské politické strany s konkrétními dotazy na řešení problémů, které ovlivňují peněženku každého z nás.

V následující tabulce můžete porovnat povolební plány jednotlivých stran shrnuté do přehledného výtahu. Pod tabulkou pak naleznete podrobnější rozbor toho, jak chtějí politické strany řešit otázky státní podpory hypoték a stavebního spoření, deregulace nájemného či nově zavedené dvousettisícové půjčky.

ODS ODA KSČM KDU-ČSL US-DEU ČSSD Nájemné Deregulo-vat Deregulo-vat Zachovat regulaci v současné podobě Deregulovat postupně s jednorázo-vým příspěvkem Deregulo-vat + adresný příspěvek pro sociálně potřebné Zatím bez vyjádření + příspěvek časově omezenou dávkou + příspěvek vždy na 6 měsíců, poté nutné opět žádat Stavební spoření Dále využívat bez specifikace Příspěvek pouze pro účely bydlení Dále využívat v současné podobě Rozšířit daňové úlevy, státní příspěvek bez specifikace Příspěvek plně zachovat pro potřeby bydlení, jinak částečně omezit Zatím bez vyjádření Hypotéky Využití i pro obce a firmy Příspěvek na úhradu úroků z hypotéky Dále využívat v současné podobě Podpora i pro opravy a rekonstrukce a pro právnické osoby Plné daňové úlevy pro jistinu i úroky Zatím bez vyjádření Mladé rodiny Bez specifikace Státní příspěvek 25-50% z hypotéčního úvěru Výstavba malome-trážních bytů Podpora 200.000 Kč půjčky pro mladé rodiny Podpořit předhypo-téční úvěry státními zárukami Výstavba startova-cích bytů, půjčka 200.000 Kč pro mladé rodiny

Občanská demokratická strana (ODS)

V době uzávěrky nebyla ještě schválená konečná podoba volebního programu pro oblast bydlení. Informace poskytnuté ODS proto vycházely z tezí II. Ideové konference. Konečná podoba volebního programu se tedy může odlišovat.

Bytová politika ODS stojí na čtyřech základních tezích:

Deregulace nájemného: pro naplnění této oblasti chce ODS prosadit maximální smluvní volnost u nově uzavíraných smluv a do starých smluv by mělo být zakomponováno tzv. věcné nájemnéj. To znamená, že si majitel může do nájemného promítnout nejen náklady na správu, ale i na opravy, rekonstrukce a modernizaci. Mělo by být posíleno právo vlastníka domu na uvolnění bytu v případě neplacení nájemného a omezení okruhu oprávněných osob, na které přechází nájemní smlouva. Pro sociálně slabší skupiny obyvatel bude ODS prosazovat příspěvek na deregulované nájemné formou časově omezené dávky, která poskytne občanovi čas na hledání cenově přijatelného bydlení.

Hypoteční úvěry a stavební spoření: ODS chce rozšířit využívání těchto nástrojů i na ty,kteří chtějí stavět, tj. obce a stavební firmy a tím rozšířit nabídku nájemního bydlení, a zvýšit tím mobilitu pracovní síly.