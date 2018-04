Jak to bude se zahraničními fondy po Novém roce

Ačkoliv se rok zdá býti dosti dlouhou dobou k tomu, aby zahraniční fondy vypracovaly veškerou potřebnou dokumentaci k získání povolení KCP, opak je pravdou. Přestože jsou metodické pokyny Komise jasné již od léta, většina fondů nechala registraci až na poslední chvíli. Na konci října registrovala Komise 19 žádostí o povolení pro 246 fondů, na konci listopadu to bylo již 32 žádostí pro 574 fondů. V současné chvíli přitom získaly povolení jen dva fondy společnosti ABN AMRO (jmenovitě fond ABN AMRO Czech Republic Bond Fund a ABN AMRO Interest Growth CZ fund). Již dnes je tak zřejmé, že značná část zahraničních fondů, které v ČR dnes působí, nestihne získat povolení do konce roku, neboť Komisi trvá vyřízení povolení minimálně dva měsíce.

Některé zahraniční fondy se tak 1. ledna 2002 dostanou do nepříjemné situace, kdy budou nuceny buď ukončit nebo přerušit svoji činnost na území ČR. Pokud by neregistrované fondy pokračovaly v prodeji podílových listů, dostaly by se mimo zákon a hrozily by jim vysoké sankce. Hrozí tak, že se pro mnohé podílníky zahraničních fondů po Novém roce zkomplikuje přinejmenším nákup podílových listů. Proto Komise vydala na konci října tiskovou zprávu, v níž na tuto skutečnost podílníky zahraničních fondů upozorňuje. Doslova se v ní uvádí: „Investoři, kteří již cenné papíry zahraničních fondů nakoupili, by si měli do koce tohoto roku ověřit, zda právě jejich fond již platné povolení Komise má.“ Seznam zahraničních fondů, které již získali povolení, ale zatím Komise na svých stránkách nezveřejňuje.

Co mají dělat ti podílníci, kteří zjistí, že jejich fond nemá povolení? Mají urgovat fond, aby se rychle registroval, nebo mají prodat své podílové listy před koncem roku, a to i za cenu vysoké ztráty? Co se stane když si podílníci nechají své podílové listy? Každopádně by tito podílníci neměli podléhat panice a unáhleně se zbavovat svých podílů. Důležité totiž je, že i když zahraniční fondy nezískají povolení, budou mít povinnost odkupovat podílové listy. Nehrozí tedy, že by se stávající podílníci stali majiteli bezcenných papírů. Největší komplikace tak mohou nastat pouze u těch investorů, kteří do zahraničních fondů investují pravidelně. Až do vydání povolení totiž nemohou získat ani jeden podílový list navíc.

Zahraniční fondy bez povolení mohou problém prodeje částečně obejít tím, že budou po Novém roce své podíly prodávat prostřednictvím jedné či více brokerských firem. Ani v tomto případě ale nemohou činit veřejnou nabídku na prodej svých fondů, neboli nemohou provádět žádné reklamní nebo propagační akce. Nevýhodou tohoto řešení je to, že podílníci zřejmě zaplatí mnohem vyšší poplatky za prodej než v tom případě, že by podílové listy prodával přímo fond.

Jak má tedy podílník zahraničního fondu postupovat? Každopádně by se měl informovat u svého fondu na to, v jaké fázi je správní řízení Komise a kdy lze očekávat, že fond získá povolení. Pokud jste investoval do zahraničního fondu, za kterým stojí velká zahraniční společnost, není se čeho obávat – vzhledem ke svému postavení na trhu a budoucímu potenciálu českého trhu kolektivního investování se tyto velké fondy budou snažit získat povolení co nejdříve. Problém může nastat u menších zahraničních fondů, které nejsou zaštítěny renomovanou institucí a které nemají v Čechách mnoho podílníků. Pro tyto fondy registrace až tak moc nespěchá a může se stát, že povolení získají až po delší době nebo dokonce rezignují na to, aby ho získaly. V tomto případě je vhodné zvážit, zda má cenu v tomto fondu setrvávat a zda má cenu držet fond, jehož podílové listy nemůžeme dokupovat.

V žádném případě se ale nevyplatí ukvapeně prodávat podílové listy do konce roku za cenu velkých ztrát. Ztráty přitom mohou být jak kurzové, tak daňové. V současné chvíli by například bylo vzhledem k nedávným poklesům akciových trhů značně nevýhodné zbavovat se akciového fondu. Stejně tak by byla hloupost prodávat dluhopisový fond nebo fond peněžního trhu před uplynutím půl roku ode dne nákupu, neboť pak by podílník musel své výnosy zdanit.

