Jak to chodí v agenturách práce

Mezi největší výhody spolupráce s agenturou patří, že si můžete vybírat, kdy chcete pracovat. Pokud můžete chodit do práce třeba jen v pondělí a v pátky, u většiny zaměstnavatelů neuspějete, ale agentura zbývající dny pokryje jiným brigádníkem a problém je vyřešený.

Když se vám v týdnu uvolní třeba ještě jeden den, agentura vás může obratem poslat do další firmy, která u ní brigádníky poptává. „V sobotu jsem neměl co dělat, tak jsem v poledne zavolal do agentury, jestli pro mě něco nemají, a už ve dvě jsem byl v práci,“ vypráví Michal Novotný, který spolupracuje s Agenturou STUDENT.

Vystačíte s jedinou smlouvou

U agentury vám navíc stačí jediná smlouva, i když děláte práci třeba pro pět firem. Tu totiž uzavíráte s ní, nikoli s firmou, pro kterou pracujete. Agentura vás firmám pouze dočasně „zapůjčuje“. Zprostředkovatelé práce se dušují, že také ručí za solidnost zaměstnavatele a za to, že za svoji práci dostanete řádně a včas zaplaceno.

Obáváte se, že servis agentury pocítíte na své odměně? Nemusíte, za její služby platí firma, která si u ní zajištění brigádníků objednala. Co se týká výše hodinové mzdy, částky, které brigádníkům nabízejí agentury i přímí zaměstnavatelé, jsou srovnatelné. Asi největší nevýhodou agentur je to, že ne každý zaměstnavatel jejich služeb využívá, a tak může být výběr volných míst omezen.

Nejdřív se zaregistrujte

Pokud si nějakou brigádu prostřednictvím agentury vyberete, musíte se u ní registrovat. Registrace spočívá v tom, že vyplníte jednoduchý formulář, kam uvedete svoje jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a číslo občanského průkazu.

Registrovat se můžete při osobní návštěvě, někdy také přes internet, ale počítejte s tím, že vás v agentuře stejně budou chtít vidět a budete muset doložit svoji totožnost (občanským průkazem nebo cestovním pasem) a další dokumenty. K registraci nebo jejímu potvrzení si s sebou do kanceláře vezměte občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a aktuální potvrzení o studiu – nezapomeňte si ho ve škole vyřídit ještě před koncem školního roku.

Některé agentury umožňují registrovaným zájemcům o brigádu, aby si vyhlédnutá místa rezervovali přes internet nebo telefon. Registrace u agentury je vždy zdarma.

Vyřiďte si potřebné dokumenty

Pokud uvažujete o práci v potravinářských provozech (výroba, supermarkety, sklady potravin), budete potřebovat také potravinářský průkaz. Ten vám vystaví váš obvodní lékař a zaplatíte za něj přibližně 300 korun.

Rozhodně se vyplatí si tento průkaz zajistit, významně se vám totiž rozšíří nabídka brigád. Některé agentury jej dokonce u zájemců o brigádu, kteří nejsou plnoletí, vyžadují automaticky, protože práce, které jim mohou nabídnout, jsou většinou právě v potravinářství. Nezletilí mohou potřebovat i souhlas rodičů.

Po registraci s vámi agentura sepíše pracovní smlouvu. Nejčastěji se setkáte s dohodou o pracovní činnosti, případně pracovním poměrem na dobu určitou.

Dalším dokumentem, který v agentuře dostanete ještě předtím, než nastoupíte, je tzv. pracovní karta. Tu si vezměte s sebou pokaždé, když jdete do práce, protože firma vám pro agenturu musí potvrdit počet odpracovaných hodin. Dopředu se zeptejte, co všechno musí být vyplněno, aby vám agentura kartu uznala. Po odpracování brigády ji odevzdáte v kanceláři agentury a ta vám odpracované hodiny vyplatí, v některých agenturách dokonce ihned.

Výplatu můžete dostat denně

Výplatu můžete dostat buď v hotovosti po předložení průkazu totožnosti. Pokud byste za sebe chtěli poslat někoho jiného, peníze mu vydají pouze na základě ověřené plné moci. Výplatu si také můžete nechat poslat na bankovní účet, případně poštovní složenkou na adresu bydliště. Některé agentury brigádníky vyplácejí denně, jinde si budete muset týden nebo dva počkat.