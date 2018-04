Jak to chodí v agenturách práce

Právě červen je přitom pro hledání brigád nejvhodnější, v červenci už totiž budou hodně probrané. Mezi největší výhody spolupráce s agenturou patří, že si můžete vybírat, kdy chcete pracovat.

Pokud můžete chodit do práce třeba jen v pondělí a v pátky, u většiny zaměstnavatelů nejspíš neuspějete, ale agentura zbývající dny pokryje jiným brigádníkem a problém je vyřešený. A pokud se vám v týdnu uvolní třeba ještě jeden den, agentura vás může obratem poslat do další firmy, která u ní brigádníky poptává. „V sobotu jsem neměl co dělat, tak jsem v poledne zavolal do agentury, jestli pro mě něco nemají a už ve dvě jsem byl v práci,“ vypráví Michal Novotný, který spolupracuje s Agenturou STUDENT.

Vystačíte s jedinou smlouvou

U agentury vám navíc stačí jediná smlouva, i když děláte práci třeba pro pět firem. Tu totiž uzavíráte s agenturou, nikoli s firmou, pro kterou pracujete. Agentura vás firmám pouze dočasně „zapůjčuje“. Vyhnete se tedy složitému papírování. Agentury se dušují, že také ručí za solidnost zaměstnavatele a za to, že za svoji práci dostanete řádně a včas zaplaceno.

Obáváte se, že servis agentury pocítíte na své odměně? Nemusíte, za její služby platí firma, která si u ní zajištění brigádníků objednala. A co se týká výše hodinové mzdy, částky, které brigádníkům nabízejí agentury i přímí zaměstnavatelé, jsou srovnatelné. Asi největší nevýhodou agentur je to, že ne každý zaměstnavatel jejich služeb využívá, a tak může být výběr volných míst omezen. Na druhou stranu zase existují zaměstnavatelé, kteří brigádníky shánějí výhradně přes agentury.

Nejdřív se u agentury musíte zaregistrovat

Pokud si nějakou brigádu prostřednictvím agentury vyberete, musíte se u ní registrovat. Registrace spočívá v tom, že vyplníte jednoduchý formulář, kam uvedete svoje jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a číslo občanského průkazu. Registrovat se můžete při osobní návštěvě agentury, někdy také přes internet, ale počítejte s tím, že vás v agentuře stejně budou chtít vidět osobně a budete muset doložit svoji totožnost (občanským průkazem nebo cestovním pasem) a další dokumenty.

K registraci nebo jejímu potvrzení si s sebou vezměte občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a aktuální potvrzení o studiu – nezapomeňte si ho ve škole vyřídit ještě před koncem školního roku. Některé agentury umožňují registrovaným zájemcům o brigádu, aby si vyhlédnutá místa rezervovali přes internet nebo telefon.



Registrace u agentury je vždy zdarma. Krom toho však potřebujete v některých případech potravinářský průkaz. Po registraci s vámi agentura sepíše pracovní smlouvu. Nejčastěji se setkáte s dohodou o pracovní činnosti, případně pracovním poměrem na dobu určitou. Jaké náležitosti musí mít dohoda o pracovní činnosti, se dozvíte v příloze Peníze MF DNES, která vychází v úterý 12. června.