Pan Šikovný je důchodce a bydlí v krajském městě. Děti má odrostlé, každé má svoji vlastní rodinu. Už od mládí se pan Šikovný staral s tatínkem o velkou rodinnou vilu. Není pro něj, i přes jeho důchodový věk, problém vymalovat, natřít okna, dveře či provést drobné domácí opravy.

Po smrti svého otce, převzal celou správu nemovitosti na sebe. Větší část nemovitosti pronajímá na kancelářské a další část na skladové prostory. Každá korunka k důchodu se hodí.

Nedávno si pan Šikovný pořídil rekreační domek nedaleko od města a tento se rozhodl rekonstruovat. Až doposud by bylo vše v pořádku, pokud by pro financování rekonstrukce nebylo využito nabídek rychlých hotovostních úvěrů.

Požadavky klienta

Pan Šikovný má představu mít jeden stěžejní úvěr, byť i vyšší, kterým by financoval další rekonstrukci rekreační nemovitosti a hlavně tímto úvěrem splatil i předchozí nevýhodné hotovostní půjčky, jejichž splátky probíhají každá v jiný termín a s každou jsou spojeny další bankovní poplatky. Měsíčně splácí něco kolem 21 000 Kč.

Příjem pana Šikovného se skládá z důchodu – 9 000 Kč a z pronájmu nemovitosti - dle daňového přiznání 18 000 Kč. Jeho požadavkem bylo získání úvěru ve výši zhruba 1,5 milionu na co nejdelší dobu. Část úvěru (cca 600 000 Kč) bude použito na refinancování hotovostních půjček a zbytek na dokončení rekonstrukce. Pan Šikovný vlastní polyfunkční dům a rekreační nemovitost.

PODNIKÁTE A HLEDÁTE INFO

pro vaše finance? Navštivte podnikani.idnes.cz

Řešení

Panu Šikovnému doporučuji využít takovou banku, která si poradí se zástavou polyfunkční nemovitosti, pokud bude odhad této nemovitosti odpovídající. Rekreační nemovitost se bohužel nedá pro potřebu tohoto úvěru použít, protože už k jednomu úvěru jako zástava slouží. A žádná banka neakceptuje zástavu jako druhá v pořadí. Jako hlavní zdroj příjmu započítá banka právě předmětné nájemné, a to až do výše 100 % (tedy 18 000 měsíčně). Orientačním propočtem jsme zjistili, že měsíční splátka úvěru by činila cca 16 000 Kč po dobu 9 let (musíme brát v úvahu nejen požadovanou výši úvěru, ale i věk klienta).

Jediným požadavkem banky bude převést tok nájmů přes její účet, z kterého by si sama inkasovala splátku úvěru. Musí být tedy vypracován dodatek k nájemním smlouvám. Budeme-li chtít refinancovat již dříve poskytnuté úvěry, bude banka požadovat buďto souhlas úvěrového ústavu s jednorázovým vyrovnáním, nebo není-li souhlas potřeba (viz. Konkrétní Smlouva o poskytnutí půjčky), tak čísla účtů, kam lze prostředky zaslat.

Může nastat problém, pokud banka pro kontrolu nahlédne do bankovního registru dlužníků a objeví se, že žadatel o úvěr je současně i spolužadatelem u jiného úvěru. V tento moment je pro banku dlužníkem a je snížena jeho vlastní bonita. Banka na tuto skutečnost reaguje snížením výše hypotečního úvěru např. na 1 milion korun.

Ale i tato nabídka banky bude velmi velkorysá a pro klienta vhodným řešením. Úvěr bude mít jen jeden, jednu platbu a tudíž jeden trvalý příkaz, po dobu 9 let.

Uzavření životní pojistky není vždy pro čerpání úvěru podmínkou, což je dobrá zpráva pro klienty, kteří již svoji pojistku mají a ta případně neodpovídá požadavkům banky a nebo ji prostě nepotřebují. Podmínku vinkulace životní pojistky banka vždy posuzuje individuálně.

O pojištění nemovitosti, majetku a odpovědnosti se záměrně nezmiňuji, protože si myslím, že je to pro vlastní klid majitele nemovitosti a jeho spokojený spánek nezbytnost, a to ať má úvěr, či nikoliv. Ale pro jistotu: pojištění a vinkulaci zastavované nemovitosti banky vyžadují vždy.

Rady a tipy

Je tedy velmi důležité přistupovat k půjčkám, a to nejrůznějšího typu nejen zodpovědně, ale zároveň sebekriticky. Než si začnete půjčovat peníze, poraďte se s finančním poradcem. Každý úvěr je originál a nejde jej brát podle nějaké „šablony“.

Pečlivě zvažujte používání dluhových produktů. Ve většině případů jde o velmi nevýhodný způsob financování spotřeby, mimo úvěrování nemovitostí a jejich zhodnocování.

Pokud nejste dostatečně finančně zajištěni, nezapomínejte na pojištění zajištění vašeho příjmu a majetku.

VYDĚLEJTE INVESTOVÁNÍM

Do jakých podílových fondů můžete investovat? VYDĚLEJTE INVESTOVÁNÍM