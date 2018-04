Láska a peníze někdy nejdou dohromady. Jak je udržet v harmonii

Studie profesorky Sonyi Brittové z Kansaské státní univerzity tvrdí, že hádky o peníze v raných fázích vztahu jsou nejčastějším ukazatelem pozdějšího rozvodu. Sporům lze přitom úspěšně předcházet.

Klíčem k tomu, aby finance přispívaly k harmonickému partnerskému vztahu a nebylo tomu naopak, je otevřená komunikace, tolerance a upřímnost. Základní recept přitom zní: „Bavte se s partnerem a partnerkou o penězích i ve chvílích, kdy vás zrovna po finanční stránce nic netrápí. Neřešte peníze teprve tehdy, když se vynoří problémy. To už může být pozdě.“

Do základního receptu zároveň vložte několik ingrediencí, které pomohou udržet lásku a peníze v harmonii.

1. Mějte odkryté karty

Klíčové je mít přehled o financích svých i toho druhého. Jen díky upřímnosti a otevřenosti si tak vytvoříte základy pro společnou finanční budoucnost. Než se odhodláte ke společným závazkům, rozhodně byste měli vědět, jak si váš protějšek finančně stojí, zda například netají dluhy. Před problémy byste rozhodně neměli strkat hlavu do písku, ale aktivně je společně řešit už v počátcích. Časem totiž komplikace jen narostou.

Řada lidí si ale myslí, že finance jejich partnera jsou příliš osobní záležitost. Často pak s překvapením zjistí, že mají výrazně odlišný pohled na to, jak se o finance starat, což v budoucnu může vést k hádkám i rozchodu.

2. Hodnoťte finanční situaci

Páry by měly o své finanční situaci mluvit pravidelně a probrat při tom příjmy, výdaje, úspory a ujistit se, že mají stejné finanční plány. Partneři by si měli otevřeně říct, jestli si finančně stačí, zda například náročnější životní styl jednoho nepůsobí finanční potíže druhému.

Podobné vyhodnocení by se nemělo uskutečnit jen jednou, ale ideálně několikrát do roka a také při každé situaci, která je po finanční stránce nějakým způsobem mimořádná.

3. Mějte přehled o výdajích

Víte, kolik činí vaše společné výdaje? Jak se na nich podílí váš protějšek a jak vy? A vyhovuje vám to tak oběma? Zjistit odpovědi na tyto otázky pomůže „domácí účetnictví“, do kterého se zaznamenají všechny utracené peníze.

Pokud takový přehled nemáte, zkuste využít jednu z mnoha aplikací pro chytré telefony, které dělají z monitorování výdajů a příjmů jednoduchou a přehlednou záležitost. Při společné správě financí pomůže i společný účet, kam budete oba posílat část svých peněz a platit z nich pravidelné výdaje. A pozor. K účtu by měl mít rovnocenný přístup každý z partnerů.

4. Rozdělte si role ve správě peněz

Ideální je, když se partneři podle svých silných stránek domluví, jaké role budou ve správě společných financí mít. Týká se to například včasného placení účtů, nákupů, vedení zmíněného účetnictví nebo vyhledávání výhodných příležitostí k investování či spoření. Důležité je tyto role respektovat a vzájemně se za ně oceňovat.

5. Stanovte společné finanční cíle

Pro každého z partnerů mohou být finanční cíle odlišné. Ona šetří na vybavení kuchyně, on zase na novou motorku. Aby to neskřípalo, společné finanční cíle a priority by měly být jasně stanovené, aby o nich každý z dvojice věděl. Není od věci si takový seznam zaznamenat a postupně aktualizovat, jak se plány daří plnit. Slouží to mimochodem také jako dobrá motivace.

6. Důležitá rozhodnutí konzultujte

Pokud se chystáte učinit rozsáhlejší nákup či investici, vždy byste na to měli svého partnera či partnerku upozornit a ideálně se s ním i shodnout. A to bez ohledu na to, zda je to on, kdo ve vztahu vydělává více. V harmonickém vztahu platí: Výdaje od určité výše by měli partneři společně konzultovat, o financích rozhodovat společně, a ne z pozice síly podle výše částky na svém osobním bankovním kontě.

7. Myslete na zajištění partnera

Málokdo chce myslet na nejhorší, ale partneři by měli být připravení řešit ve financích i krizové situace, obzvlášť pokud mají rodinu nebo společné závazky, jako je hypotéka. Může se stát, že jeden z partnerů zůstane na placení účtů sám a společné plány by s tím měly počítat. Odbourat nejistotu ohledně partnerova finančního zajištění pomůže například vhodně zvolené životní pojištění. Pojištění se dá mnohdy sestavit na míru, a mohou ho využívat jak manželské, tak nesezdané páry.

Hádáte se s partnerkou či partnerem kvůli penězům často?