Jak udržet v penzi dobrou životní úroveň?

Kdy byste měli začít spořit na penzi? Kolik peněz dostanete v důchodu a kolik byste měli spořit, aby se vaše životní úroveň dramaticky nezhoršila ze dne na den? Odpovědi naleznete v těchto komentářích:

Chcete si v penzi užívat? Začněte včas spořit

Čím se zatím většinou odlišují západoevropští důchodci od těch tuzemských? Zatímco čeští se často trmácejí za město, aby v hypermarketech či tržnicích koupili levnější mléko a rohlíky, a netrpělivě očekávají "den braní", kdy si mohou vyzvednout na poště důchod, Západoevropané tráví několik měsíců v roce na cestách a věnují se intenzivně svým zálibám.

Výhodou penzijního připojištění jsou daňové úlevy a státní příspěvek

1 800 Kč státního příspěvku a úspora na daních až 3 840 Kč. To vše můžete ročně získat, pokud budete mít uzavřeno penzijní připojištění.

Jak si spořit na penzi?

Těm, kteří se ani v důchodu nechtějí vzdát životní úrovně, na jakou jsou zvyklí, finanční odborníci doporučují: začněte včas spořit. Existuje několik možností - člověk by měl vybírat především podle svého věku a rodinné situace. Zeptali jsme se tří poradců, jak by se měli z finančního hlediska připravovat na důchod lidé ve věku třicet, čtyřicet a padesát let.

Za úspěch se platí až do smrti

Úspěšní lidé s vysokými příjmy odvádí během svojí pracovní kariéry do státní pokladny milióny korun. Logicky by za tuto službu státu měli být odměněni formou odpovídajícího starobního důchodu. Situace v naší republice však úspěšné lidi fiskálně trestá i v důchodu.

Do důchodu ve čtyřiceti? Proč ne!

Také je Vaším snem pracovat do čtyřiceti a zbytek života strávit na prosluněné pláži někde v Tichomoří? Tento sen se Vám může vyplnit, musíte ale hodně vydělávat. Pokud se ale v svém brzkém důchodu uskromníte a spokojíte se s pobytem v českých zemích, svůj sen si můžete splnit i s průměrným platem.

