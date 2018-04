Čtyři kroky, jak ukončit smlouvu o povinném ručení

Starou smlouvu totiž nemůžete ukončit, kdykoli vás napadne. Obvykle je možné smlouvu ukončit až na její výročí. Poradíme vám, jak na to.

1. Vypovězte původní smlouvu

Výpověď je třeba dát písemně, rozhodně nestačí, když do pojišťovny zavoláte. A pozor, když využíváte možnosti vypovědět pojistku v termínu šest týdnů před výročím, nestačí mít v řádném termínu podací razítko z pošty – dokument už v tento den musí být doručen do pojišťovny. Jediná pojišťovna, která netrvá na výpovědi před výročím smlouvy, je Wüstenrot.

Součástí výpovědi musí být:

jméno, příjmení, adresa

číslo pojistné smlouvy

informace o tom, že vypovídáte uvedenou smlouvu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a k jakému datu

důvod výpovědi (k výročí smlouvy, prodej...), nezapomeňte přiložit potřebné dokumenty

žádost o zaslání potvrzení o době trvání a škodném průběhu pojištění (takzvané potvrzení o bezeškodním průběhu)

vlastnoruční podpis klienta pojišťovny

Po dobu trvání výpovědi jste stále pojištěni.

2. Zjistěte počet měsíců bez nehody

Při uzavírání nové smlouvy od vás budou chtít vědět informace o dosavadním průběhu pojištění. Vy sice potvrzení dostanete na základě výpovědi, ale to může být až v době, kdy už budete chtít mít uzavřenu novou pojistku. Pokud nemáte jednoznačný přehled o svých bezeškodních měsících, zavolejte si do dosavadní pojišťovny, kde vám informaci řeknou po telefonu.

3. Uzavřete novou smlouvu

Sjednat nové pojištění můžete i s předstihem, třeba v případě, že chcete využít nějaké časově limitované akce. Pojišťovny jsou obvykle ochotny uzavírat smlouvu o povinném ručení dva až tři měsíce předtím, než má vstoupit v platnost (na delší dobu dopředu nejsou platné ceníky). Novou smlouvu tedy můžete uzavřít v podstatě hned ve chvíli, kdy vypovídáte tu původní.

4. Dodejte nové pojišťovně potvrzení

Některé pojišťovny vaši informaci o bezeškodním průběhu ověří on-line v databázi České kanceláře pojistitelů, jiné počkají, až budete mít v ruce potvrzení z původní pojistky. To byste měli dostat do 15 dní od ukončení smlouvy. Může se stát, že pak pojišťovna případně cenu ještě upraví – to když jste o svých prohřešcích neměli zcela jasno a uvedli jste špatný údaj.

Rada Nechte si přepočítat i havarijní pojistku Požádejte svého pojišťovacího poradce o přepočtení ceny havarijního pojištění. Pojišťovny totiž obvykle na počátku stanoví platbu podle ceny nového vozu, na který smlouvu sjednáváte. Jenže cena auta každý rok klesá. Cena pojistky, kterou byste nechali ležet ladem, však zůstává stejně vysoká. A zjistěte, zda pojišťovna, u které máte povinné ručení, nepřenáší bonusy za bezeškodní průběh i k havarijnímu pojištění. Toho můžete s výhodou využít například u České pojišťovny.

A kdy lze vypovědět smlouvu o povinném ručení?

Šest týdnů před výročím smlouvy,což je den, kdy bylo pojištění sjednáno.

Když jste stávající smlouvu uzavřeli před méně než dvěma měsíci, máte nárok na její výpověď bez udání důvodu. K ukončení smlouvy dojde do osmi dnů.

Měsíc od chvíle, kdy jste obdrželi dopis, ve kterém pojišťovna oznamuje změnu pojistného, k ukončení smlouvy v tom případě dojde do 30 dnů.

Do tří měsíců od pojistné události. Toto pravidlo je oboustranné – počítejte s tím, že když máte čtvrtou nehodu za sebou, nejspíš vás už pojišťovna nebude chtít. Výpovědní lhůta je v takovém případě jeden měsíc.

Když prodáte auto. Pak je třeba pojišťovně doložit kupní smlouvu nebo technický průkaz vozu se záznamem o převodu. Smlouva v tom případě zaniká okamžitě.

Pokud vám auto ukradnou. Doložit musíte protokol od policie. Smlouva končí okamžitě.

Jestliže auto ekologicky zlikvidujete. Dodat je třeba technický průkaz se záznamem o trvalém vyřazení vozu z evidence. Smlouva končí okamžitě.

Netýká-li se vás ani jeden z popsaných případů, můžete podat výpověď při uložení značek do depozitu. Stačí pojišťovně doručit velký technický průkaz a potvrzení o dočasném vyřazení vozidla z registru a později si již s novou pojistnou smlouvou opět registrační značky vyzvednout.