Jak uplatnit náklady vztahující se k příjmům z podnikání a přivýdělků

Co je pro koho výhodnější, to je třeba posoudit podle konkrétního případu - kdo hodně investoval, zřejmě se mu vyplatí skutečné náklady a naopak.

Pokud máte příjmy z více činností, musíte u všech počítat s jedním typem výdajů, tedy buď s paušálem, nebo s reálnými náklady.



Elektronické přiznání? Možná v létě

Přímo elektronickou cestou zatím podávat přiznání k dani z příjmů možné není. Podle Evy Novákové z ministerstva financí se on-line podání chystá na letošní červen. Ti, kdo si daně odloží díky daňovému poradci na začátek léta, by tak teoreticky mohli novinku vyzkoušet. „Není to stoprocentní, může se stát, že celá akce bude v tuto dobu v testovacím provozu, který bychom prováděli ve spolupráci s Komorou daňových poradců,“ dodala zástupkyně ministerstva. Stále však bude třeba osobně či poštou doručit bernímu úřadu přílohy k daňovému přiznání, například potvrzení o zaplacených úrocích z hypoték, penzijním připojištění a podobně, a to do tří dnů od elektronického předání formuláře daňového přiznání.



Poštou do konce března

Tiskopis i peníze je možné poslat poštou ještě ve středu 31. března. Kdo bude platit bankovním převodem, měl by příkaz k úhradě vyplnit dřív. Rozhodujícím datem je v tomto nikoli den podání platebního příkazu, nýbrž den, kdy je částka odečtena z účtu. Což není vždy jedno a totéž. Zatímco nad formulářem odeslaným například s jednodenním zpožděním, může úředník přimhouřit oko, penále za pozdní platbu naskakuje automaticky. Je jen na vůli finančního úřadu, zda „trest“ odpustí. Za každý den, kdy daň dlužíte, hrozí navíc 0,1 procenta z nezaplacené sumy.

Finanční úředníci už netrpělivě očekávají elektronické formuláře. Doufají, že se zmenší tradiční fronty v poslední březnový den. Přestože se podle Lubomíra Janouška počet lidí, kteří nechávají zaplacení daně na poslední chvíli, rok od roku snižuje, zástupy čekajících budou zřejmě i tento rok. „Jsem realista, proto budeme v tuto dobu personálně posíleni,“ konstatuje.

Spolu s daní je třeba pamatovat také na platby a tiskopisy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.