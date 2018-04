Osm situací, jak se opřít o spotřebitelská práva a finančně netratit

„Před pořízením jakéhokoliv produktu či služby si pečlivě vybírejte. Nerozhodujte se pod nátlakem, ve spěchu, stresu či bez dostatku informací,“ radí Dušan Šídlo, analytik společnosti Broker Trust a autor knihy „Nenech se dojit aneb Jak vydělávat nejen na slevách“. Zároveň přibližuje, jak se zachovat a s čím počítat v nejčastějších situacích.

1. Špatný oběd

Pokud vám v restauraci donesou jídlo, které je evidentně špatně připravené či dokonce zkažené, neprodleně na to upozorněte obsluhu. Abyste mohli jídlo reklamovat, musí fyzicky existovat. Oběd se vám bude vracet mnohem lépe ve chvíli, kdy sníte jedno sousto, než s poloprázdným talířem. Zákazník by měl brát zřetel na to, že pokud mu oběd pouze nechutná, ale objektivní vadu nemá, s reklamací pravděpodobně neuspěje.

2. Reklamace i bez účtenky

K reklamaci nepotřebujete nutně účtenku, pokud ji nemáte k dispozici. Koupi zboží u obchodníka můžete prokázat i výpisem z účtu či kreditní karty, záručním listem či staršími reklamačními protokoly. Pomoci může také svědecká výpověď, ale je to o poznání komplikovanější. Za reklamaci si nesmí obchodník účtovat žádné poplatky.

3. Nákupy na internetu

Většinu zboží zakoupeného přes internet či po telefonu (tedy „na dálku“) lze vrátit bez udání důvodu během 14 dnů od jeho převzetí. Zboží může být rozbalené (kromě například filmů či věcí v hygienických obalech), ale ne používané. Nezáleží na tom, zda si zboží vyzvedáváte osobně nebo je vám doručeno. V kamenných obchodech záleží na prodejci, zda nezávadné zboží vymění za jiné nebo vrátí peníze.

4. Řemeslníci

Pokud řemeslníci neodvedou práci podle představ zákazníka, bývá složité, ne-li nemožné, jejich práci reklamovat. Předejít se tomu dá podepsáním smlouvy o dílo, která jasně vymezí rozsah objednaných prací, požadované materiály, termín dokončení díla a podobně.

5. Podomní prodejci energií

Změnili jste dodavatele elektřiny či plynu po návštěvě podomního prodejce, nebo poté, co vás odchytl někdo se „skvělou“ nabídkou na ulici? Pokud si přejete vzít své rozhodnutí zpět, můžete od smlouvy odstoupit písemně 14 dnů od jejího podpisu. Případně lze doručit odstoupení od smlouvy dodavateli ještě pět kalendářních dnů před zahájením dodávek energií.

Pokud ale smlouvu uzavřete v provozovně dodavatele, ochranná lhůta se na vás nevztahuje. Pozor také na různé triky prodejců. Ke smlouvě mohou například nabídnout „zdarma“ LED žárovku, za kterou pak ale musí spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy zaplatit třeba i dva tisíce korun.

6. Pojištění

Pojistitel i pojistník mohou komerční pojištění vypovědět do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy bez udání důvodu. Lze uplatnit na životní pojištění, povinné ručení nebo třeba havarijní pojištění. Pojistník v takovém případě ale nemusí dostat zpátky peníze, které za pojištění již zaplatil. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.

7. Úvěr

Desetina Čechů podle průzkumů absolutně nečte podmínky spotřebitelských úvěrů a třetina je „prolétne“ během pěti minut. Všichni zákazníci by přitom měli trvat na vysvětlení nejasných pasáží smluv.

Pokud dlužník zjistí, že jsou pro něj podmínky uzavřené úvěrové smlouvy nepřijatelné až po jejím podpisu, může bez uvedení důvodu písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Banka si smí však strhnout úroky za dny, po které jste již měli půjčené peníze na svém kontě.

8. Finanční služby na dálku

Od smluv o finančních službách sjednávaných přes internet či po telefonu může spotřebitel odstoupit, a to bez jakéhokoliv důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mu nebyly dodány ke smlouvě všechny zákonem předepsané informace, začíná běžet 14denní lhůta pro odstoupení prvním dnem dodání těchto informací.