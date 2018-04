Jak úpravou pojištění zdvojnásobit své úspory

Jirkovi je 30 let a pracuje jako správce počítačové sítě. Jeho příjem činí 24 000 Kč hrubého. Manželce Monice je 28 let a momentálně je na mateřské dovolené. Mají 2 děti, 1 rok a 5 let. Jirka před 5 lety uzavřel kapitálové životní pojištění. Platí 1 600 Kč měsíčně a je pojištěn na 700 000 Kč pro případ smrti nebo dožití. Pojištění končí v roce, kdy Jirkovi bude 60 let. Jsou tedy splněny podmínky pro využití daňové úlevy a Jirka si tak může každý rok odečíst 12 000 Kč od daňového základu. Jirku s Monikou zajímá, zda by nebylo možné částku 1 600 Kč, kterou za pojištění platí, využít efektivněji.

Požadavky a cíle



Požadují však, aby pojistná částka pro případ smrti zůstala ve stejné výši, aby jim zůstala úspora na dani a aby se jim i nadále vytvářela rezerva na dobu, kdy budou v důchodu.

Úvodní zamyšlení

Kapitálové životní pojištění, které si Jirka sjednal, má oproti jiným produktům, které jsou v současné době na finančním trhu k dostání, své výhody a nevýhody. Výhodou tohoto produktu je garantovaná přesná částka, kterou dostane pojištěný při dožití se konce pojistné doby. A protože smlouva byla sjednána v roce 2002, kdy technická úroková míra u kapitálových životních pojistek byla 3,5 %, je pojištění relativně levné.

Nevýhodou kapitálových životních pojistek je celkově nízká flexibilita. Kapitálovou hodnotu pojištění je možno vybrat zpravidla až na konci pojistné doby. Během doby trvání pojištění, tedy nelze z produktu žádné peníze čerpat. Je možné smlouvu vypovědět a vzít si tzv. odkupné, to je však téměř vždy nižší, než pojistné, které jsme zaplatili.

Další nevýhodou je, že výše pojistné částky se odvíjí od výše pojistného. To znamená, že až Jirkovi bude například 50 let, Monika už nebude na mateřské a děti budou mít svá zaměstnání (nebudou tedy finančně závislí na Jirkově příjmu), v produktu stále Jirka bude muset být pojištěn pro případ smrti, i když to již nebude nutné. Potenciál zhodnocení financí je v kapitálových životních pojistkách oproti jiným produktům nízký. Je to proto, že pojišťovna investuje pojistné z velké části do dluhopisů, kde se dlouhodobě pohybuje výnos ve výši 3 - 4 % za rok.

Životní pojištění lze řešit modernějšími a flexibilnějšími produkty, jako je například investiční životní pojištění. V tomto finanční produktu můžeme během pojistné doby měnit pojistnou částku, aniž bychom nutně museli měnit výši pojistného. Pojistná částka tak může být při splátce pojistného 1 600 Kč/měsíc až 700 000 Kč, ale třeba i 0 Kč. Po dvou letech je možné kdykoliv převážnou část hodnoty investice vybrat.

V investičním životním pojištění není garantována žádná přesná částka, která je vyplacena na konci pojistné doby. Potenciál zhodnocení je zde ale mnohem vyšší než v kapitálových životních pojistkách. Peníze jsou zde investovány do otevřených podílových fondů. Sami pak můžeme rozhodnout, jaká část půjde do fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů a jaká část do akciových fondů. Průměrná výkonnost akcií je za posledních 80 let kolem 10 % p.a.. Na dlouhém časovém horizontu je dosažení obdobného výnosu velice pravděpodobné.

Pojištění pro případ smrti je možné řešit i rizikovým životním pojištěním V tomto finančním produktu se nám žádné peníze nespoří ani nezhodnocují, veškeré pojistné jde na krytí pojistného rizika. Zpravidla se platí mnohem nižší splátka pojistného, než ve výše zmíněných produktech. Daňové úlevy zde nelze využít.

Řešení

Rady a tipy · volte transparentní produkty, ve kterých víte, co se s vašimi penězi děje



· nevkládejte do pojistných produktů více peněz, než je nezbytně nutné pro pojistné krytí



· poraďte se s pojišťovacím makléřem, nebo ještě lépe se zkušeným finančním poradcem

Předpokládaná částka na konci pojistné doby kapitálového životního pojištění je 850 000 Kč.Víme, že jsou na trhu produkty, kde je možnost dosáhnout vyšší částky. Co tedy se současným produktem? Doporučujeme snížit splátku pojistného na 500 Kč/měsíc. Dojde tak i ke snížení pojistné částky pro případ smrti. Ta bude nyní ve výši 220 000 Kč. Předpokládejme tedy, že částka, která bude na konci pojistné doby k dispozici, bude cca 300 000 Kč.

Dále navrhujeme sjednat investiční životní pojištění na 500 Kč/měsíc, na 30 let s pojistnou částkou 280 000 Kč. Přestože lze v investičním pojištění měnit pojistnou částku a zachovávat stejnou výši pojistného, přece jen zde určité limity jsou. Na pojistné 500 Kč/měsíc, muž 30 let, doba pojištění 30 let můžeme zvolit pojistnou částku maximálně do výše 280 000 Kč. Předpokládaná hodnota investice na konci pojistné doby je při 7% zhodnocení cca 320 000 Kč.

Nyní tedy jsme celkem v obou produktech pojištěni na 500 000 Kč a celková naspořená částka na důchod bude cca 620 000 Kč. Na oba produkty dohromady vynakládáme 1 000 Kč měsíčně. Na obě životní pojištění lze uplatnit daňový odpočet. Celkem tedy odečteme 12 000 Kč za rok od daňového základu. Jirka je ve 25% daňovém pásmu, i nadále tedy bude jeho daňová úspora ve výši 3 000 Kč za rok.

Nejsme však zatím pojištěni na požadovanou pojistnou částku 700 000 Kč. Navrhujeme tedy sjednaná pojištění ještě doplnit o rizikové pojištění s pojistnou částkou pro případ smrti na 200 000 Kč. Budeme platit pojistné ve výši 100 Kč za měsíc. Vyčerpali jsme tedy na výše zmíněné produkty 1 100 Kč za měsíc.

Zbývá nám do původně vynakládané částky na kapitálové životní pojištění 500 Kč. Co s nimi? Jak je nejlépe zhodnotit a vytvořit tak rezervu na důchod? Vyberme si nějakou renomovanou investiční společnost, která má zkušenosti s investováním v řádu desítek let a investujme do některého z jejich otevřených podílových fondů. Pokud budeme investovat skutečně po dobu 30 let a budeme počítat s průměrným zhodnocením 9 % p.a., tak hodnota naší investice bude cca 1 000 000 Kč.

300 000 KČ NA BYDLENÍ OD STÁTU

Jak je získat? 300 000 KČ NA BYDLENÍ OD STÁTU

Porovnání

Porovnejme nyní původní efekt z odkládaných 1600 Kč za měsíc a efekt po provedené optimalizaci.

Původní stav:

V kapitálovém životním pojištění jsme byli pojištěni na 700 000 Kč, využívali jsme daňové úlevy a předpokládaná částka na konci pojištění byla cca 850 000 Kč.

Stav po změnách:

Teď jsme pojištěni také na 700 000 Kč, vynakládáme na životní pojištění jen přesně takovou částku, která je daňově uznatelným nákladem a celková předpokládaná naspořená částka je cca 1 600 000 Kč.

Pozn.:

1. Zde navržené řešení není jediné možné, mohli bychom najít i další možnosti.

2. Výpočty jsou pro zjednodušení zaokrouhleny a není uvažováno s časovou hodnotou peněz.

3. V příkladu jsou použity konkrétní produkty od vybraných finančních institucí, ale na trhu existují i další alternativní produktové typy.