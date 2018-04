Jak ušetřit na běžném účtu

Běžný účet není levnou záležitostí



Vždy, když tuzemské banky mění sazebník, znamená to pro majitele účtů jediné - zdražení. Za co všechno si banky nechají pořádně zaplatit? Jak je možné na poplatcích ušetřit?

Z úroků na běžném účtu nelze zbohatnout

Velká část úspor českých rodin stále leží na běžných účtech, vkladních knížkách a termínovaných vkladech. Je zřejmé, že pouze málo lidí tuší, jakou dělá chybu.

Za operace s hotovostí se platí. A to dost!



To, že banky tlačí své klienty k tomu, aby chodili k přepážkám co nejméně, je známá věc. Přesto i za "návštěvu" bankomatu klienti zaplatí - i když méně, než kdyby šli do pobočky.

Banky o snižování poplatků zatím neuvažují

Jak dlouho budou banky beztrestně zdražovat své služby, ptají se klienti? Odpověď je jednoduchá - dokud je konkurence nedonutí k opačným krokům. To ovšem zatím "nehrozí" - banky spolu "drží basu".