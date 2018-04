Jak ušetřit na daních

Myslet na daně je třeba už teď

Pokud zbyly v předvánočním kvasu ještě nějaké peníze a při pomyšlení na březen jako měsíc daní se vám dělá nevolno, můžete spojit příjemné s užitečným. Kam dát peníze a ušetřit?

Penzijní připojištění: dokdy je šance na daňový odpočet

Pokud máte sjednáno penzijní připojištění, pak máte šanci ušetřit - do konce roku navýšíte již zaplacené splátky a částku si pak odečtete z daňového základu. Na co si ale musíte dát pozor?

Lidé, kteří si sjednají životní pojištění ještě do konce roku, si mohou zajistit vyšší zhodnocení svých finančních prostředků, které uloží do pojišťovny. Co a jak se změní od nového roku?

Daně sníží charita, odečíst si dar mohou všichni

Kdo dává potřebným, obvykle nemyslí současně na svoji kapsu. Ale když si na ni vzpomene ve chvíli, kdy počítá daně, může jí ulehčit. Díky charitě lze totiž zaplatit státu méně.

Kolik se dá ročně ušetřit na daních Penzijní připojištění Životní pojištění Penzijní připojištění Životní pojištění Měsíční hrubá mzda Měsíční platba 1 000 Kč Měsíční platba 1 500 Kč 10 000 900 1 800 1 800 1 800 15 000 1 200 2 310 2 310 2 310 20 000 1 200 2 400 2 400 2 400 25 000 1 500 3 700 3 700 3 700 30 000 1 500 3 000 3 000 3 000 40 000 1 920 3 840 3 840 3 840 Pozn.: výpočet je proveden pro daňového poplatníka, který neuplatňuje jiné daňové odpočty

Zdroj: Fincentrum