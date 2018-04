Změna dodavatelů energií jim ušetřila za rok přes 20 tisíc

Jaké důvody vedou lidi ke změně, zkoumal portál FINmarket.cz. Více než 40 procent Čechů se rozhoupalo ke změně poté, co si na internetu zjistilo, jak vysoké jsou ceny u jiných dodavatelů. Složenka s vyúčtováním byla podnětem ke změně u 37 procent klientů a naopak pro nejmenší část dotazovaných byli podnětem ke změně obchodní zástupci. Tento důvod uvedla jen dvě procenta dotazovaných.

Nepřehlédněte výhodnou nabídku plynu a elektřiny na Energie DNES

"Češi jsou stále informovanější, mnohem méně se nechají tlačit supervýhodnými akčními nabídkami od podomních prodejců a chtějí si v klidu porovnat více dodavatelů. Předpokládáme, že stejně jako doposud se bude zvyšovat podíl převodů, které budou uskutečněny přes internet," říká zástupce srovnávače FINmarket.cz Tomáš Suchý.

Podle analytiků nezávislého srovnávače změní letos svého dodavatele plynu 14 procent a dodavatele elektřiny devět procent Čechů.

Přinášíme několik příběhů čtenářů, kteří se nám ozvali na výzvu v článku Osm vět podomních prodejců a zákazníků klientských linek. Někdo zvládl změnu s úspěchem, jiný už méně.

Ušetřili Na velikosti dodavatele nezáleží

Pan Richard bydlí v rodinném domě na severu Moravy. O tom, že existují i lepší nabídky, se dozvěděl před třemi lety náhodně během pracovní schůzky. "Do té doby mě ani nenapadlo o změně dodavatele přemýšlet," říká Richard. Nechal si spočítat nabídku, a když zjistil, že mu jen za první rok ušetřená částka pokryje dovolenou pro celou rodinu, neváhal a smlouvu podepsal. S elektřinou i plynem přešel k Bohemia Energy, elektřinu původně odebíral od ČEZ a na přechodu ušetřil přibližně tři tisíce za rok, plyn převedl od RWE a úspora byla ještě vyšší - za první rok 20 tisíc korun.

Dobré nabídky se však najdou i mezi velkými dodavateli. To ostatně dokazuje další příklad. Paní Eva žije v menším bytě na jihu Moravy. Nedávno si sama spočítala, že i když na plynu jen vaří a ohřívá vodu, může ušetřit ročně až 1 400 korun přechodem od ČEZ ke společnosti E.ON. Pětistovku by ušetřila i na elektřině, to kdyby od ČEZ přešla ke společnosti X Energie. "S tím zatím váhám, tuto společnost neznám," uvažuje Eva, která nyní změní jen dodavatele plynu a bude ceny dále sledovat.

Využili pomoci Při změně ceny máte právo odejít hned

Pan Ivan nestihl pohlídat revolving (znovuobnovení) své ne moc výhodné smlouvy na plyn. Kdyby smlouvu předčasně vypověděl, sankce bude tak vysoká, že mu nepokryje spočítanou úsporu. Zavolal na klientskou linku nezávislého srovnávače a dozvěděl se, že jeho dodavatel právě změnil ceník a on tím pádem může smlouvu bezplatně ukončit kvůli nesouhlasu s cenou. Ivan si nechal celou administrativu s přechodem vyřídit od pracovníků srovnávače a od února už začal odebírat levnější plyn. Za rok mu tak změna dodavatele přinese přes čtyři tisíce korun.

Ne vždy se ale zadaří okamžitě, někdy je lepší počkat. Paní Tereza uzavřela smlouvu na dobu určitou do roku 2015. I ona zjišťovala, jestli není cesta ze smlouvy ven a zavolala na klientskou linku. "Jelikož je v našem zájmu dlouhodobě ušetřit a nemůžeme porušovat obchodní podmínky dodavatele, zákaznici jsme převod prozatím nedoporučili," říká Tomáš Suchý ze srovnávače FINmarket.cz a dodává, že si nechali paní Terezu v databázi a budou ji před koncem smlouvy včas kontaktovat. Když vyberou výhodnějšího dodavatele, celý převod zajistí.

Neušetřili Věřili, nečetli, podepsali a naletěli

Další dva příběhy mají jedno společné. Důvěřiví lidé naletěli podvodníkům. Přestože se podle průzkumů zdá, že jsou lidé obezřetnější, není o podvedené nouze.

Paní Marii ze severních Čech nedávno navštívil obchodník, který jí prý zaručí ty nejlepší ceny energií. Přestože Marie odpověděla, že je se svým dodavatelem spokojená a nic měnit nechce, obchodník ji ubezpečil, že nic měnit nebude, prý jen pohlídá ceny. A dál se choval přesně tak, jak jsme popsali v nedávném článku. Chtěl vyúčtování za elektřinu a plyn, ofotil si je a sepsal smlouvu o poskytování služeb. "Tu jsem bohužel podepsala, protože mě ubezpečoval, že to není změna dodavatele energií," posteskla si Marie. Že se upsala novému dodavateli, vlastně zjistila až poté, co si vše důkladně a v klidu přečetla.

Co dělat? Pozorně přečíst smlouvu a podmínky, podívat se na internet a zkontrolovat ceny. A pokud Marie nechce mít s novým dodavatelem nic společného, smlouvu okamžitě písemně vypovědět. Pro jistotu ještě kontaktovat svého současného dodavatele, že odcházet nehodlá.

Zapamatujte si Změna dodavatele je zcela zdarma, nemusí se měnit žádné elektrické přívody či plynové potrubí.

Standardní výpovědní lhůta je tři měsíce plus přibližně další měsíc na zpracování smlouvy novým dodavatelem.

V případě, kdy dodavatel změnil ceník nebo obchodní podmínky, máte možnost využít zrychlené výpovědi.

Kdyby nový dodavatel přestal dodávat energie, zastoupí jej dodavatel poslední instance, čili ten dodavatel, od kterého je zákazník převáděn.

Pan Petr z jižní Moravy se nechal nalákat od podomního obchodníka na nižší cenu za kubík plynu. Podepsal smlouvu, podmínky si nepřečetl. A tak se stalo, že místo stokorunové zálohy (na plynu pouze vaří) platí nyní 250 korun každý měsíc. Když později porovnal ceník, zjistil, že sice platí o něco méně za dodaný plyn, ale měsíční paušál se mu zvedl ze šesti na 196 korun, dodávka plynu se mu tak výrazně zdražila. Navíc je smlouva sepsána na tři roky, a kdyby chtěl odejít dřív, čeká ho sankce pět tisíc korun.

Co dělat? Momentálně nemá možnost danou smlouvu vypovědět bez sankce, se stížností se může obrátit na Energetický regulační úřad.

Podle Michala Tvarůžka, zástupce firmy Optimal Energy má změna dodavatele svůj smysl, ale musí se dodržet jistý postup výběru.

"Zaprvé mě zajímá cenová kalkulace, následně porovnání obou ceníků - stávajícího a nového dodavatele. Pak pozorně přečtu všeobecné obchodní podmínky, kde se dozvím, jaké jsou aktivační poplatky, sankce za předběžné ukončení, vracení přeplatků, výpovědní doba a na jak dlouho se upisuji. Já preferuji smlouvu maximálně na rok. Delší doba znamená menší možnosti klienta odejít a větší riziko," vysvětluje Michal Tvarůžek.