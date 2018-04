Jak ušetřit na hypotéce desítky tisíc

Na tento fakt jsou dnes už dokonale připraveny životní pojišťovny, které nabízejí pro tyto případy speciální produkt, tzv. rizikové životní pojištění (term life insurance).

Jde o dočasné životní pojištění pro případ smrti. Pojistnou událostí je tedy smrt pojištěného z jakékoliv příčiny v době platnosti pojistné smlouvy, která se logicky rovná době splácení hypotečního úvěru. Základní pojištění pro případ smrti bývá někdy rozšířeno o tzv. zproštění od placení pojistného (zde je pojistnou událostí přiznání plného invalidního důchodu, případně dlouhodobá pracovní neschopnost).

Maximální doba platnosti však bývá omezena většinou na 20 až 25 let (výjimečně 30 let) a do dosažení věku 80 let pojištěné osoby. Po jejím uplynutí (případně vypovězení ze strany klienta) pojištění bez náhrady zaniká.

Pojistná částka: pevná, nebo klesající

Pro potřeby pojištění u hypotečního úvěru bývá nejčastěji sjednána pojistná částky jako klesající a zde rozlišujeme v podstatě tři způsoby klesání pojistné částky. Pro svoji jednoduchost kalkulace pojistného je nejvíce rozšířený systém lineárního (konstantního) způsobu klesání.

Druhým způsobem je přizpůsobování pojistné částky nesplacené části úvěru a pojištěný má tak jistotu, že v případě pojistné události bude pojistná částka v kterýkoliv okamžik stačit k uhrazení dlužné částky bance. V tomto případě však na sebe pojišťovny berou vyšší riziko, neboť většina úvěrů je splácena anuitně, a tak je pojistná částka v určitých letech vyšší než při lineárním klesání. Zbývající variantou je individuální klesání pojistné částky, které si klient může stanovit dle svých vlastních potřeb a aktuální výši nesplacené části úvěru pro každé období libovolnou výši pojistné částky.

Doba placení pojistného se může rovnat pojistné době, ale jejich poměr může být až poloviční.

Minimální pojistná částka, na kterou se dá pojištění uzavřít, se pohybuje řádově v desetitisících korun nebo je nepřímo stanovena minimální výší ročního pojistného, které bývá většinou stanoveno pojišťovnami v rozpětí 1 000 až 2 000 korun.

Jak se nenechat připravit o nemovitost.

Čtěte ZDE .

Maximální pojistná částka není zpravidla přímo omezena.

Cena pojištění je závislá především na pojistné částce, pohlaví pojištěného a délce trvání pojištění.

Pro názornost si porovnejme cenu pojištění u jednotlivých pojišťovacích ústavů. Jako modelový příklad nám bude sloužit 30-ti letý muž, který si hodlá sjednat hypoteční úvěr ve výši 1 500 000 korun na dobu 20 let.

Cenou jsou zde celkové výdaje za rizikové pojištění pro případ smrti s lineárně klesající pojistnou částkou, jejíž výše se kryje s aktuální výší nesplacené části úvěru. To vše za celou dobu splácení hypotečního úvěru.

Pojišťovna Cena pojištění Allianz 98 376 Kč ČP 100 178 Kč Generali 74 880 Kč Kooperativa 55 815 Kč Pojišťovna ČS 86 700 Kč Uniqa 54 480 Kč

Zdroj: Informační linky pojišťoven

Zaplacené pojistné nelze oproti jiným produktům soukromého životního pojištění odečíst od daňového základu pojištěného.

A co lze z tabulky pro naše potřeby vyvodit?

Jednak tabulka na první pohled ukazuje na značný rozdíl v ceně mezi jednotlivými pojišťovnami a navíc je zcela zřejmé, že rizikové životní pojištění zatíží celkové náklady spojené se splácením hypotečního úvěru opravdu významně.

Drží hypoteční banky klienta v zajetí? Banka může úročení hypotéky nepříjemně zvýšit. Čtěte ZDE .

Vzhledem k výše uvedeným faktům doporučujeme se neunáhlit s kývnutím na nabídku pojišťovny, úzce spolupracující s bankou, která vám poskytuje hypoteční úvěr (právě ta totiž zpravidla nebývá pro vás ta nejvýhodnější) a před sjednáním úvěrového životního pojištění provést analýzu nabídek jednotlivých pojišťoven. Tento krok se vám rozhodně vyplatí.

Vybírali jste si k hypotéce životní pojištění z několika pojišťoven, nebo jste sáhli po pojišťovně, kterou vám nabídla banka? Jste si jisti, že jste si vybrali pojištění, které není o desítky tisíc dražší než od konkurence? Těšíme se na vaše názory.