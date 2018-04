Jak ušetřit na pojištění

Co je pojištěno

V pojištění staveb je předmětem pojištění příslušná nemovitost, u pojištění domácnosti je to soubor věcí, které tvoří její vybavení.

Pokud si chceme pojistit domácnost, je důležité si správně rozmyslet, jak má být vysoká pojistná částka, která se uvádí ve smlouvě. Měla by odpovídat hodnotě všech věcí, které tvoří vybavení domácnosti. Pojištěny budou i věci, které si pořídíme až po uzavření pojistné smlouvy. Z výše pojistné částky se odvozuje i výše pojistného, které platíme pojišťovně za to, že za nás převezme riziko případných škod. Pokud by byla pojistná částka příliš nízká, bylo by pak nižší i pojistné plnění, tedy odškodnění, které nám pojišťovna vyplatí.

Dílčí pojistné částky mohou být jednotlivě stanoveny i na některé vybrané skupiny věcí, jako je elektronika, sbírky, šperky a podobně. Někdy jsou tyto limity plnění stanoveny absolutní částkou, někdy se odvozují procenty z celkové pojistné částky. Například elektronika by mohla být v rámci pojistky pojištěna jen do 20 000 Kč, nebo by maximální plnění mohlo být stanoveno jako 3 % z pojistné částky. Pokud je to málo, je možné si vybrané věci připojistit za další pojistné.

Před čím je majetek pojištěn: pojistná rizika

Nejen předměty pojištění mají stanovené horní hranice plnění, také škody způsobené vybranými riziky mohou být limitovány sjednanými částkami. Pojištění se vztahuje na rizika vyjmenovaná v pojistné smlouvě. Obvyklá jsou rizika živelní, riziko požáru, krádeže, vandalismu, škody způsobené vodou z vodovodního potrubí, kapalinou nebo párou z topení; nárazem vozidla, pádem stromů a další. Naopak pojišťovna nezaplatí škody, které vznikly úmyslně nebo nedbalostí, špatnou údržbou, přirozeným opotřebením a podobně. Často je součástí těchto pojistek také pojištění odpovědnostní. Jde o pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě a odpovědnosti držitele nebo vlastníka nemovitosti. To znamená, že by za nás pojišťovna zaplatila škody na zdraví nebo na majetku, které neopatrností nebo nedbalostí způsobíme někomu jinému.

Pojištění musí být dostatečné a kvalitní

Pojistná částka a limity plnění musí být stále aktuální, aby i v budoucnu pokryly vzniklé finanční ztráty. Některé pojistky mají v sobě přímo stanoveno, že bude pravidelně docházet k navyšování pojistného i pojistné částky v závislosti na vývoji cen. Pokud tomu tak není, je třeba, abychom o tuto aktualizaci pečovali sami.

Pojišťovnou vyplacené plnění musí být tak vysoké, aby stačilo na odstranění vzniklých škod. Ve většině případů asi budeme chtít, abychom si mohli zničený nebo ztracený majetek pořídit znovu. Jelikož ceny nemovitostí i ostatních věcí rostou, je nutné, abychom si to v budoucnu mohli z vyplaceného pojistného dovolit. To znamená, že bychom měli volit raději tzv. pojištění na novou hodnotu. V ideálním případě by mělo zaručit, že v době, kdy dojde ke vzniku škody, si budeme moci pořídit novou věc ve stejné kvalitě a se shodnými parametry. Jinou možností je pojištění na časovou cenu. Je sice levnější, ale jako odškodnění pojišťovna vyplatí pouze částku odpovídající časové hodnotě majetku, kterou měl před pojistnou událostí, tedy s odečtením jeho opotřebení. A to na obnovu zničeného majetku nemusí stačit. Především v případě nemovitosti jako je rodinný dům je důležité sjednat si pojištění na novou hodnotu.

Jak si můžeme snížit placené pojistné

Některé pojišťovny umožňují klientům, aby si sami zvolili rozsah pojišťovaných rizik individuálně podle toho, před čím svůj majetek chtějí chránit a zároveň aby si nemuseli pojišťovat rizika, která je určitě postihnout nemohou. Například někde nehrozí sesuv půdy nebo lavina, někde je zbytečné pojišťovat povodeň. Pojištěný si tak pojistku může pružně přizpůsobit svým konkrétním potřebám a tím, že nepojistí všechno, může ušetřit. Naopak pokud je individuální riziko vzniku nějaké škody vyšší, pojišťovna může stanovit přirážku.

U majetkových pojištění je významnou podmínkou pro výplatu pojistného plnění v případě krádeže vloupáním dostatečné zabezpečení bytu, domu a pojištěných předmětů. Co se tím myslí v konkrétním případě je sjednáno ve smlouvě. Pokud je zabezpečení kvalitní, může pojišťovna poskytnout slevu na pojistném, naopak pokud je ochrana majetku nedostatečná, může dojít ke krácení vyplaceného pojistného plnění.

Také vyšší spoluúčast na škodě často pojištění zlevní. To se týká menších škod, u kterých očekáváme, že náš rodinný rozpočet finančně příliš silně neohrozí. V pojistné smlouvě se tak sjedná jako spoluúčast částka, do jejíž výše nám pojišťovna nic hradit nebude. Odpovídá to vlastně hlavnímu smyslu pojištění: ochránit před následky velkých škod, které bychom finančně neunesli. Je zbytečné nechávat si pojišťovnou proplácet škody zanedbatelné. U některých rizik nebo předmětů je určitá spoluúčast na škodě stanovena v pojistných podmínkách automaticky pojišťovnou.

Pojišťovna může klientovi také poskytnout bonus ve formě slevy za předchozí bezeškodní průběh pojištění.