Jak ušetřit na pojištění auta i několik tisíc ročně

Havarijní pojištění není na rozdíl od takzvaného povinného ručení ze zákona nutné. Jsou ale situace, kdy přijde vhod, třeba pokud jste si způsobili škodu na vlastním autě nebo neznámý viník od vašeho auta ujel.

Tento typ pojištění můžete nejčastěji uzavřít na novou cenu (např. uvedenou na faktuře za nákup nového vozidla) nebo obvyklou cenu (aktuální tržní cenu, jaké byste nyní dosáhli např. v autobazaru).

Jakou škodu můžete z havarijní pojistky uplatnit

Obecně platí, že při parciální pojistné události (menší havárii, u které celková cena opravy nepřesáhne cenu vozu) se škody z havarijních pojistek vyplácí v nových cenách, což znamená, že vám opravu vozu pojišťovna uhradí v plné hodnotě. A to i v případě, kdy máte vůz pojištěný pouze na aktuální tržní cenu, která je nižší, než byla cena nového auta.

U totálně zničených vozů po nehodě či po jejich odcizení vám pak pojišťovna vyplatí z havarijní pojistky jen obvyklou tržní cenu. Tento fakt se bohužel týká i případů, kdy máte vůz stále a vlastně úplně zbytečně pojištěný na původní novou cenu.

Co na to pojišťovny

Z vyjádření šesti největších pojišťoven v oblasti havarijního pojištění na našem trhu vyplývá několik velmi různorodých přístupů k postupnému snižování pojistného v souladu s klesající hodnotou vozu. Ve dvou věcech se pojišťovny shodují. Zaprvé žádná z nich neúčtuje za případnou žádost o změnu z vaší strany poplatek a zadruhé se postupnému snižování hodnoty vozidla žádná z nich vysloveně nebrání.

Tři z oslovených pojišťoven vám změní pojistnou smlouvu pouze k jejímu výročí. Frekvence, s jakou můžete snižovat hodnotu vozu, tedy závisí především na délce pojistného období, kterou máte uvedenu ve smlouvě (roční, čtvrtletní apod.).

Allianz s možností snižování pojistného víceméně nepočítá. Případný požadavek klienta na snížení vstupní ceny vozidla do pojištění je řešen uzavřením úplně nové pojistné smlouvy. Pojistnou smlouvu lze vypovědět šest týdnů před koncem pojistného období.

Obdobně se chová i Uniqa. Pojistnou hodnotu vozidla můžete snížit k datu výročí smlouvy, kdy pojišťovna nahradí smlouvu původní. Stačí před výročím oslovit obchodního zástupce, změna pak vstoupí v platnost dnem výročí.

Generali také sníží hodnotu pouze k výročí smlouvy. Nemusíte dávat výpověď, změna se provádí dodatkem ke stávající pojistné smlouvě a proběhne ke dni výročí smlouvy.







Rady a tipy Před změnou pojistky si vyžádejte pro srovnání kalkulace od více pojišťoven. Zjistěte si, v jakém termínu můžete změnit či vypovědět svou aktuální pojistnou smlouvu (pouze k datu výročí smlouvy, nebo kdykoliv). Pro změnu budete potřebovat starou smlouvu, doklad totožnosti a platný velký technický průkaz. Při založení i změně smlouvy může pojišťovna vyžadovat prohlídku vozidla svým technikem. Přepočet havarijní pojistky se obvykle vyplatí u starších vozů, které jsou zbytečně pojištěné na novou cenu.

lze o změnu požádat kdykoliv. Smlouva se nemění, pouze se upraví k datu změny.

V nabídce ČSOB Pojišťovny najdete dva typy havarijního pojištění. U pojištění na modifikovanou cenu je dopředu ujednáno, že pojišťovna snižuje každoročně pojistnou hodnotu automaticky podle předem dohodnutých koeficientů.

U pojištění na obvyklou (tržní) cenu si klient může snížit pojistnou hodnotu svého vozu kdykoli v průběhu trvání pojištění. Úprava se řeší pouze úpravou stávající smlouvy a nová cena je zohledněna ke dni, kdy klient o změnu požádá.

Klient Kooperativy nemusí řešit nic. Havarijní pojištění se sjednává na dobu neurčitou a obsahuje dva koeficienty – stáří a stárnutí. V praxi to vypadá tak, že je vozidlu při vstupu do pojištění vypočteno pojistné a zohledněn koeficient stáří, záleží tedy na stáří vozidla při vstupu do pojištění. Koeficient stárnutí znamená, že se každý rok ve výroční den přepočítá automaticky pojistné, klient tedy platí každý rok méně.



Snížit, či nesnížit

Podle právního výkladu Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) zákon o pojistné smlouvě stanoví, že pojistník má právo požadovat na pojišťovně úpravu sumy pojistného, změní-li se pojistná hodnota věci. Michal Kebort, finanční specialista SOS, k tomu říká: "Stárnoucí vůz postupně ztrácí ze své ceny. To je neoddiskutovatelný fakt, kterého využívají samotné pojišťovny při výpočtu eventuálního odškodnění. Je tedy na místě žádat, aby obdobnému poklesu odpovídalo i pojistné, jež za svůj vůz platíme."

Pavla Paseková z pojišťovny Allianz naopak říká: "Samotné snížení vstupní ceny vozidla do pojištění nemusí mít vždy za následek snížení ceny pojistného." U základního havarijního pojištění je pojistné plnění poskytováno v případě parciálních škod (menších havárií) v nových cenách, tj. bez uplatňování amortizace, a nedochází tak k poklesu škod společně s poklesem průměrné ceny vozidla.

Náklady na výplaty pojistných plnění za škody parciální přitom v Allianz jednoznačně převyšují náklady na výplaty pojistných plnění za škody totální a způsobené odcizením vozidla a s postupem stáří vozidla se tento rozdíl dále zvětšuje.

Nezbývá tedy, než vyrazit do pojišťovny a ověřit si, zda se vám přepočet vyplatí. Dotaz na překalkulování pojistky ani případná změna vás nic nestojí a zvláště u aut, která jsou nyní staršího data, ale byla pojišťována před lety jako nová, se vám nový výpočet může vrchovatě vyplatit. Nikdy také není na škodu si před případnou změnou pojistné smlouvy porovnat nabídku od více finančních ústavů.