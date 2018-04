Na pojistce se dá ušetřit ročně i pár stovek. Hledat se musí na webu

Do momentu pojistné události nepřináší neživotní pojištění nic kromě pocitu bezpečí. Proto je ideální nastavit je správně, abyste zbytečně netratili.

Například na povinném ručení se dají ušetřit až stovky korun ročně. Před výročím pojistné smlouvy se vyplatí porovnat současné pojistné s tím, co v ten moment mohou nabídnout ostatní pojišťovny. K nabídkám pojišťoven se dá dostat několika způsoby. Buď pobočku pojišťovny kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo osobně, nebo oslovit svého pojišťovacího poradce či makléře. Anebo pro první rozhled vyhledat on-line kalkulátory na webových stránkách jednotlivých pojišťoven.

Kombinací obou variant je pak internetový srovnávač pojištění. Pomocí tohoto nástroje lze uzavřít nejen kompletní pojištění na své vozidlo, ale také na pojištění majetku či cestovní pojištění.

Srovnávač udělá spoustu věcí za nás

On-line srovnávače po zadání všech potřebných údajů přehledně zobrazí nabídky na pojištění podle vašich preferencí. Celý systém funguje pod hlavičkou pojišťovacího makléře. Je to tedy alternativa k návštěvě kanceláře makléře nebo poradce, ale s tím rozdílem, že přehledně zobrazené výsledky máte k dispozici víceméně ihned a z pohodlí domova. Tato služba je zdarma, takže výpočet a následné sjednání vás kromě času nebude stát vůbec nic.

Pojistný subjekt provozující srovnávač pracuje za provizi z uzavřeného obchodu. Na první pohled by to mohlo znamenat, že vždy doporučí jen ten produkt, ze kterého má největší provizi. Stát se to samozřejmě může, ovšem seriózní nástroje tuto možnost nevyužívají. Důvodem je značná konkurence. Není přece nic jednoduššího, než se porozhlédnout jinde a k neserióznímu srovnávači se již nevrátit.

Hlavní výhodou této služby je souhrn přehledně zobrazených nabídek od jednotlivých pojišťoven na jednom místě, a také možnost sjednání samotného pojištění přímo z internetových stránek srovnávače. To můžete využít například v situaci, kdy druhý den odjíždíte na dovolenou a zapomněli jste uzavřít cestovní pojištění. Jistěže můžete navštívit jednotlivé kalkulátory pojišťoven a pak poměrně zdlouhavě nabídky vyhodnocovat. Ale stojí to dost času.

Nechte se vést intuitivním ovládáním

Prostředí největších srovnávačů na českém pojistném trhu je poměrně jednoduché a intuitivní. Protože však oblasti pojištění nemusí rozumět každý, můžete využít telefonického kontaktu, který je vždy na internetové stránce uveden.

Druhou možností je zanechání svého telefonního čísla. Bude vás kontaktovat odborník, který poradí a pomůže. Tito zaměstnanci celý den neřeší nic jiného než sjednávání pojištění, takže v této oblasti oplývají poměrně velkými znalostmi a zkušenostmi.

Doporučený srovnávač http://osobni.finance.idnes.cz Je uživatelsky přívětivý a přehledný a při zkoušení modelových příkladů patří mezi neoblíbenější.

Velkou výhodou srovnávačů je čas: můžete pojistný produkt řešit v době, kdy se to hodí vám a nejste závislí na otevírací době pobočky či termínu schůzky s makléřem nebo poradcem. Nebudete tak nuceni říci občas nepříjemné „ne“, když se vám předložená nabídka nebude zamlouvat. Pokud nebudete chtít, nikdo s vámi o vašich preferencích a požadavcích nebude diskutovat, nikdo vás nebude přemlouvat a nutit.

Liché jsou také obavy, že nesjednáváte pojištění přímo s pojišťovnou, ale se subjektem, který neznáte. Tento subjekt musí být vždy registrován u České národní banky, a aby mohl fungovat, musí mít podle zákona uzavřeno pojištění odpovědnosti v minimální výši 1 700 000 eur. Také je potřeba si uvědomit, že pojištění neuzavíráte s daným srovnávačem, ten je pouze zprostředkovatelem. Pojištění je uzavřeno s konkrétní pojišťovnou, kterou si sami vyberete.

Jestliže se vám po sjednání pojištění podaří najít ještě levnější nabídku, můžete u produktů neživotního pojištění (pojištění vozidel, občanského majetku a cestovní pojištění vyjma cestovního pojištění s délkou kratší než jeden měsíc) do 14 dnů od uzavření pojistné smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

Krok za krokem, jak vybrat správný srovnávač pojištění

Na internetu dnes najdeme téměř vše a i srovnávačů je velké množství. Jak vybrat ten pravý a jaké možnosti by měl nabídnout?

Správný srovnávač by měl obsahovat nabídky všech velkých pojišťoven na trhu (jistě je znáte z různých reklam). Nabídky by měl mít strukturovaně a přehledně zobrazené. Nesmí chybět telefonický kontakt na specialistu, který může v případě potřeby pomoci. Případně možnost zanechat kontakt pro zavolání zpět. Hodnocení produktu by mělo být provedeno nejen na základě pojistného, ale také na základě úrovně poskytované pojistné ochrany. Uživatel by měl mít možnost zjistit o jednotlivých produktech více informací, aniž by musel informace zjišťovat na webu jednotlivých pojišťoven. U každé z nabídek by měla být uvedena i pojišťovna, které produkt náleží. U povinného ručení by měla být možnost ověřit výši bonusu. K uzavření pojištění by srovnávač neměl požadovat podepsanou smlouvu, kterou je třeba odeslat na nějakou uvedenou adresu. Pojištění by mělo vzniknout automaticky zaplacením pojistného do stanoveného termínu.

Nelze říci, že pomocí on-line kalkulaček a srovnávačů pojištění vždy dosáhnete nejnižší možné ceny. Je to však možnost, která stojí za vyzkoušení. Minimálně může ukázat směr - pojišťovnu, kam se vydat, co vyzkoušet a nad jakým pojištěním nebo připojištěním začít přemýšlet.