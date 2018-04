Jak ušetřit na zimní dovolené

I na tuzemských horách jsou předvánoční a jarní pobyty levnější, ale o tak výrazné slevy, jako jsou za hranicemi, nejde. Navíc se může kvůli nedostatku sněhu pobyt zvrtnout na pěší turistický zájezd. To v zahraničí většinou nehrozí, sněhová situace je tam stabilnější, navíc řada středisek může vrtochy počasí zmírnit nabídkou celoročního lyžování na ledovci.

N a termínu záleží

Kdy jsou hory nejdražší? Jednoznačně na silvestra a o Vánocích. „Vysoké ceny jsou také v období jarních prázdnin. Na ně reagují zvlášť výrazně ceny ve Francii, méně v Itálii a Švýcarsku a nejméně v Rakousku,“ vysvětluje manažer cestovní kanceláře Sport-S Petr Smítka. Nejvyšší ceny lze podle něj očekávat od 14. a od 21. února, ve větších střediscích může být hlavní sezona rozšířena na období od 7.února do prvního týdne v březnu. O velikonoční přirážky se cena zvýší pouze v některých střediscích, kde se dá lyžovat na ledovci.

Lyžujte zadarmo! lákají některá zimní střediska zájemce. Například v oblasti rakouského Kaunertalu se neplatí za lanovky a vleky v období od 13. prosince a od 1. května, i v Itálii se dá ve stejném prosincovém termínu a od 27. března v oblasti Val di Sole lyžovat zadarmo.

V leky podraží jen mírně

Dobrou zprávou pro lyžaře je, že vleky příliš nepodražily. A to ani v tuzemsku, ani v cizině. „Ve všech zahraničních střediscích, kam jezdíme, je zvýšení cen vleků v průměru dvouprocentní, ale například ve švýcarském regionu Saas klesly ceny balíčku ubytování a skipasu o dvě až pět procent,“ říká Petr Smítka.

Čím se liší z pohledu lyžaře Pec pod Sněžkou například od oblasti Sella Ronda v Itálii? Minimálně kilometry dostupných sjezdových tratí a samozřejmě také cenou permanentek. Zatímco v Peci pod Sněžkou může lyžař využívat devíti kilometrů sjezdovek a za šestidenní jízdenku zaplatí v sezoně nejméně 2150 korun, v Itálii se povozí na 65 kilometrech za 4700 korun.

Pro dítě do 10 let poskytují v Peci slevu a permanentka je bude stát 1290 korun, v Itálii bude lyžovat potomek do osmi let zdarma. Výrazné slevy mají v zahraničí také junioři, konkrétně v Itálii jsou to děti mladší 16 let, lyžují šest dní za 3200 korun, a senioři nad 60 let, ti zaplatí 4000 korun. Ve švýcarské oblasti Anzeré dostanou slevu na vlecích studenti až do 25 let, v některých rakouských střediscích až do 18 let.

S levy za rychlé rozhodnutí i pro děti

Lidé, kteří s volbou zimní dovolené neotálejí a rezervují zájezd během října, mohou počítat se slevou až pět procent. Stejně vysoké snížení cen přiznávají některé cestovní kanceláře zákazníkům, kteří nakoupí po internetu. Obdobně hýčkají také věrné klienty, speciální slevy nabízejí větším skupinám lidí.

Některá zvýhodnění připravují také hotely nebo penziony. Lze v nich získat slevy v návaznosti na délku pobytu, platí se třeba jen šest dní ze sedmi nebo 12 ze 14.