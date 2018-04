Kvůli plýtvání energií se hádá desetina Čechů. Jak šetřit v létě?

Průzkum Hádáte se doma kvůli plýtvání energiemi? Celá ČR: 12 %

Muži: 13 %

Ženy: 11 % Máte vypnutou vodu, když si čistíte zuby? Celá ČR: 55 %

Muži: 58 %

Ženy: 54 % Zhasínáte doma světlo po ostatních členech domácnosti? Celá ČR: 57 %

Muži: 54 %

Ženy: 60 %

Více než desetina Čechů se přiznala, že kvůli šetření, respektive plýtvání energiemi v domácnosti, mají neshody a hádky. Vyplývá to z aktuálního průzkumu nezávislého srovnávače Ušetřeno.cz.

Podle analytika serveru Tomáše Suchého existují mezi lidmi zlozvyky, které mohou okolí vytočit doběla. Mezi ty nejčastější, kvůli kterým hádky vznikají, patří puštěná voda při čištění zubů a rozsvícená světla v domě nebo bytě.

"Při čištění zubů si nechává volně vytékat vodu z kohoutku 45 procent Čechů," uvádí Tomáš Suchý s tím, že častěji se takto "proviňují" ženy.

Dalším zlozvykem, kvůli kterému dochází často k výměně názorů v rodině, je nezhasínání světla. Po ostatních členech domácnosti musí světlo zhasínat 57 procent Čechů.

"Tento zlozvyk jde na nervy hlavně ženám. Po ostatních členech domácnosti, ať už jsou to děti nebo partneři, neustále zhasíná 60 procent žen, mužů o šest procent méně," doplňuje Tomáš Suchý. Podle něj lze například děti motivovat k šetření energiemi příslibem odměny, kterou jim za ušetřené peníze můžeme pořídit.

Se serverem Snižujeme.cz jsme pro vás připravili pár tipů, jak snížit spotřebu energií i teď v parném létě. Možná se vám některé rady budou zdát banální, vždyť to není nic nového. Ale opravdu se jimi řídíte?

1 Udělejte si v mrazení ovoce a zeleniny systém

Schováváte do mrazničky vypěstovanou úrodu ze zahrádky na další roční období a do chladu putuje podle toho, jak vám zrovna padne pod ruku? Udělejte si v mrazničce systém. Například po šuplících, popište sáčky a krabičky a za námahu stojí i udělat si seznam. Usnadníte si tak práci při následném hledání a hlavně ušetříte elektřinu, která se zbytečně spotřebuje dlouhým otevřením mrazáku.

"Pravidelně také odstraňujte námrazu mrazáku, která působí jako izolace, snižuje chladicí výkon a zbytečně zvyšuje spotřebu energie až o 70 procent," radí energetický odborník ze Snižujeme.cz Martin Koutný.

2 Nachytejte si dešťovou vodu

Pitnou vodou běžně v domácnosti nešetříme ani v případech, kdy s ní osobně nepřijdeme do styku, například při splachování nebo zalévání. Přitom na tyto činnosti můžeme jednoduše použít dešťovou vodu, která je v některých ohledech dokonce lepší než voda pitná – ta totiž obsahuje chlór, který rostlinám příliš neprospívá.

Dešťová voda je také výborná na ruční praní prádla, je měkká a rozpouští lépe prací prášek. Dešťovka má ale mnoho dalších způsobů využití podle potřeby, například na mytí auta či úklid domu.

3 Místo sušičky využijte sluníčka

Čím dál oblíbenější sušičky prádla dokážou sice ušetřit čas, zároveň jsou ale výrazně energeticky náročný spotřebič. I ty nejúspornější sušičky spotřebují podle údajů serveru Úsporné spotřebiče.cz od 200 do 300 kWh za rok, což je přepočteno na koruny více než tisícovka.

Zkuste alespoň v létě využít sluníčka a pověste prádlo na balkon či zahradu. Zjistíte, že voňavé prádlo budete moci sundat za stejnou dobu, jako by bylo v sušičce. A kdo bude namítat, že prádlo ze sušičky se už nemusí žehlit - čili ušetří čas a elektřinu spotřebovanou na žehličku - tak to opravdu dobře pověšené v mnoha případech také stačí jen uložit do skříně.

4 Zefektivněte provoz své klimatizace

Používání klimatizace nemusí být energeticky náročné, pokud dodržíte pár snadných tipů.

Rozhodně při jejím provozu zavírejte okna, jinak do místnosti proniká stále dokola teplý vzduch, kvůli němuž musí klimatizace vzduch nepřetržitě ochlazovat. Vhodné je taky zatahovat okna před slunečním zářením, které nepříznivě ovlivňuje teplotu vzduchu v místnosti.

Teplotu klimatizace nastavte nejlépe v rozmezí 23 až 27 °C. "Myslete na to, že rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou by neměl přesáhnout rozdíl osm stupňů, jinak snadno hrozí zdravotní potíže," upozorňuje Martin Koutný. Zařízení také pravidelně čistěte a nezapomeňte jej vypínat, když odcházíte.

