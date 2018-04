Vyzkoušela jsem aukci energií. Měla jsem kliku, uspořím 3,5 tisíce

Poučena tím, že člověk se nemá stydět smlouvat, zavolala jsem svému dodavateli a naznačila, že při stávajících cenách energie uvažuji o přechodu ke konkurenci. Očekávala jsem zděšenou reakci operátorky a slevu alespoň 10 procent z těch 21 000 korun, které jsem za minulý rok za elektřinu zaplatila. Nic takového se nenastalo.

Slečna na druhé straně mi doporučila tarif, při kterém budu vše řešit elektronicky a ušetřím 500 korun za rok. Pětistovka sice na ulici neleží, ale já měla pocit, že výhoda, kterou usmlouvám, bude významnější.

Ušetřit se dá víc i v normální tarifu

Sedla jsem tedy k internetu a zkusila ceny porovnat s jinými společnostmi. A ejhle, zdá se, že možná úspora by mohla být 2 000 korun za rok – se závazkem odběru po dobu dvou let.

Než jsem se změnou začala vážně zabývat, zkřížila mi cestu informace o aukci energií. Kamarád se zmínil, že u nich v Černošicích taková právě probíhá. To je škoda, že u nás nic takového obec nepořádá, pomyslela jsem si a z čiré zvědavosti zvedla telefon. Třeba poradí, jak aukci zorganizovat. Bylo to jednodušší, než jsem myslela. Prostě jsem se přihlásila také. Je to možné, i když bydlím o 60 kilometrů jinde. V aukci se totiž draží balík klientů a je jedno, odkud jsou. To, že akci vyhlašuje obec, je výsledek její snahy zlevnit obyvatelům pravidelné platby.

Ptejte se na podmínky

Protože jsem už neměla se svým dodavatelem energie smlouvu na dobu určitou, mohla jsem do aukce vstoupit. Účast byla zdarma. Podmínka jediná: když mi zprostředkovatel vyjedná slevu víc než 500 korun ročně, musím nabídku přijmout, jinak budu platit penále.

Je to samozřejmě jisté riziko – tu pětistovku jsem mohla ušetřit jednodušeji pouhou změnou tarifu. Ale na druhou stranu je v aukci šance na úsporu vyšší. Asi ve mně zvítězila lenost cokoli řešit (s aukcí je spojený administrativní servis) a chuť trochu hazardovat.

Ještě jsem se pro jistotu informovala, jak je zajištěno, abych nemusela uzavřít smlouvu s podvodníky. Pro dodavatele je podmínkou vstupu do aukce, že smlouva s novou společností nebude delší než na dva roky (což je dnes v podstatě standard) a nesmí obsahovat skryté poplatky ani nepřiměřené sankce. Tak jsem podepsala plnou moc pro společnost e-centre, která aukci pořádala. Pak se děly věci mimo mě: kdosi kdesi nabídl balík stovek domácností a dodavatelé energie se o něj utkali v aukci. Zvítězil ten, kdo vyhlásil nejnižší cenu.

Vydělala, či prodělala?

Po měsíci a půl mi přišel výsledek. Ušetřím tři a půl tisíce. Sedmnáct procent toho, co jsem dosud za energie platila. V e-mailu, kde mi tuto radostnou novinu oznamovali, bylo sice "lišácky" napsáno, že ušetřím 7 000 korun, ale to jen sečetli dva budoucí roky, aby to lépe vypadalo. Zprostředkovatelská společnost za mě podá výpověď, doručí mi k podpisu nové smlouvy, zařídí změnu SIPO. Nová smlouva je na dobu neurčitou (s tříměsíční výpovědní lhůtou), cenu mám garantovanou do konce roku 2015. Mám radost a podepisuji.

Za pár dní mě úsměv trochu přešel. Všimla jsem si nabídky ČEZ na nový fixovaný tarif. Sedám k internetu a znovu zadávám do kalkulačky všechny údaje o naší spotřebě. Výsledek mi hlásí, že bych mohla ušetřit až 20 procent z dosavadní ceny. Zachvacuje mě panika, že jsem nejspíš prodělala. Když však porovnávám ceny za kilowatthodinu, vychází mi aukční cena výhodněji. Uf.

Hlavou mi vrtá jen to, že na stránkách ČEZ na mě problikává výrazná informace, že jako jejich zákazník bych měla nárok na asistenční službu třeba v případě poruchy v domácnosti. Prohlížím ještě jednou novou smlouvu a mám radost podruhé: i tady je asistenční služba – má sice nižší limity, ale příjezd řemeslníka proplatí a oprava snad nebude dražší než 3 000 korun.

Ne vždy to může takto vyjít. Než se rozhodnete pro případnou aukci, je dobré myslet nejen na výhody, ale i všechna rizika.

1. Výhody

Možnost významného snížení ceny elektrické energie či plynu.

Nabídku z aukce není třeba přijímat, když neušetříte.

Administrativní servis ze strany organizátora aukce – nemusíte sami podávat výpověď, hlídat termíny, předělávat SIPO...

2. Rizika

Předem nevíte, kdo v aukci zvítězí a jaké jsou jeho obchodní podmínky – není-li aukce dobře nastavená, riskujete třeba to, že v podmínkách smlouvy bude stanoven poplatek 5 000 korun za zaslání upomínky.

V případě, že se rozhodnete nabídku z aukce nepřijmout, i když by vám přinesla úsporu, musíte počítat se sankčním poplatkem. Ten je třeba u eCentre 9 procent z roční spotřeby.

Když vyhraje neschopná firma, která sice naslibovala modré z nebe, ale slibům nedostojí a zkrachuje, nemusíte se bát, že byste zůstali bez proudu. Podle Energetického regulačního úřadu pak automaticky nastupuje dodavatel poslední instance – tedy ten, který má u vás na starosti distribuci (buď ČEZ, E. ON, či PRE). Ten vám bude energii dodávat až 90 dní, vy máte mezitím možnost vybrat si nového poskytovatele.

Smlouva skončí a co dál? Pokud je uzavřena na dobu neurčitou, nic se neděje. Ale pokud je třeba na dva roky, musíte si termín ohlídat – kdyby o vás dodavatel dál neusiloval (ač to není moc pravděpodobné), mohlo by se stát, že po uplynutí dvou let budete bez proudu.

