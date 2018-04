Jak úspěšně jednat a podnikat v Bruselu

Brusel jako sídlo administrativy EU je často označován jako hlavní město Evropy. Celá čtvrtina jeho obyvatel je spjata s fungováním EU. Brusel je tedy městem s převahou politiků, lobistů, úředníků a obchodníků. Platí zde zlaté pravidlo - plánujete-li v Bruselu jednat, podnikat či bydlet méně než 5 let, je výhodnější si byt i kancelář pronajmout. Přesahují-li vaše plány pět let, je výhodnější si zde nemovitost koupit. Nejde ani tak o vysoké ceny nemovitostí, ale spíš o nesmírně vysoké daňové zatížení, a to jak při její koupi (12,5 % daň z převodu nemovitosti), tak i při jejím užívání - každoročně placená daň z nemovitosti (50 – 60 % z odhadovaného nájmu).

Místní zvyklosti při obchodním jednání

Naprostá většina belgických firem má bohaté zkušenosti s mezinárodním obchodem. V jednáních postupují profesionálně a obchodně jsou velmi zruční. Zástupci firem si nezakládají na přílišných formalitách, jednají promyšleně s důrazem na dlouhodobější strategii a možnosti navázání trvalejších vztahů, pokud charakter obchodu či spolupráce takový postup umožňují. Jsou schopni dostatečné flexibility a jednání se snaží vést od počátku spíše v duchu „win-win situation“. Dojednané podmínky považují za závazné a vyžadují, aby byly plněny. Belgičané jsou zvyklí přistupovat k jednání bez zvláštních okolků, efektivně a hospodárně.

Jednání obvykle graduje, respektive hlavní otázky přicházejí na pořad až v konečné fázi, nejčastěji při nebo po pracovním obědě. Pracovní oběd je důležitou, samozřejmou a neopominutelnou součástí vyjednávání. Tento postup se odlišuje od tendence některých českých firem věci uspěchat a řešit obtížnější části jednání na začátku. Belgičané si nepotrpí na používání titulů, s výjimkou akademických (Doktor, Profesor atd.). Běžně a hojně se používají vizitky. S ohledem na konkrétního partnera je vhodné, aby byly ve francouzské, vlámské, nebo neutrální anglické mutaci.

Musíte být připraveni i na negativní stránky podnikání v Belgii, jakými jsou například vysoké sociální dávky, byrokracie (např. vyřízení stavebního povolení trvá min. 9 měsíců), vysoké poplatky a daně spojené s ochranou životního prostředí, dopravou a distribučními sítěmi (např. náklady na el. energii jsou asi o 20 % vyšší než v ostatních evropských zemích). Zkrátka a dobře, podnikaní Belgii je administračně i finančně značně náročné.

Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Nejběžnějšími formami přímého zastoupení zahraničních firem v Belgii jsou dceřiné firmy v podobě s.r.o. nebo a.s. a pobočky. Ke zřízení společnosti s.r.o., nebo a.s. je třeba u banky deponovat základní kapitál a získat od banky příslušné osvědčení. Dále pak vyhotovit finanční plán firmy a uložit ho u notáře, zajistit předepsanou notářskou administraci zakládací listiny ve vztahu k místně příslušnému obchodnímu soudu, který zajistí registraci v obchodním rejstříku a publikaci listiny v úředním věstníku (Journal officiel, resp. Moniteur Belge).

Na základě zákona ze 16. ledna 2003 byla založena společnost Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). Důvodem jejího založení bylo zjednodušení administrativy související se zakládáním podniku a poskytováním informací podnikatelské veřejnosti. BCE disponuje všemi údaji ve spojitosti s činností podniku a kompletní databází všech podnikatelských subjektů v Belgii. Rovněž tak uděluje každé právnické a fyzické osobě jednotné identifikační číslo (JIČ), které sestává z 10 číslic a začíná 0 nebo 1, na které navazuje dosavadní devítimístné číslo TVA (DIČO).

Počínaje prvním lednem 2005 je používání JIČ povinné. JIČ generuje veškeré údaje související se statutem a aktivitami podniku (název podniku, adresa, právní forma, číslo účtu a název banky, spojení na úřední věstník a centrálu ročních bilancí podniků u Belgické národní banky, ltd.). BCE přiděluje JIČ:

právnickým osobám, které disponují číslem TVA (DIČO), kdy devítimístnému číslu bude předcházet 0

podnikům, které nedisponují číslem TVA (DIČO) a používají devítimístné číslo Národního registru právnických osob, bude tomuto číslo rovněž předcházet číslice 0

nově zakládaným podnikům BCE přiděluje automaticky JIČ s číslicí 0 nebo 1 V současné době je přidělena 0, později bude přidělována číslice 1.

Na základě přiděleného JIČ nemusí podniky zajišťovat tytéž formality u různých subjektů. BCE provádí prostřednictvím „Guichets d’entreprises“ registraci všech právnických a fyzických osob, jakož i asociací působících v Belgii. Guichet d’entreprises (GE) je soukromá organizace pověřená federální vládou k výkonu specifických úkolů a má v Belgii 200 poboček, které shromažďují údaje od podnikatelů. Úkolem GE je:

provádět zápis do BCE všech právnických a fyzických osob. JIČ nahrazuje číslo TVA a číslo ONSS (Organisation Nationale de Securité Sociale)

ověřovat předepsané podmínky pro zápis do příslušné profese

na přání klienta poskytnout servisní průvodní služby, jako jsou zápisy pro TVA a ONNS, nebo žádosti o autorizaci dokumentů.

Poplatek za zápis obchodní společnosti do BCE činí € 70 pro fyzickou a € 130 pro právnickou osobu. Zápis již registrované filiálky obchodní společnosti je € 50 resp. € 70. Pro všechny ostatní formy podniku je zápis ve výši € 40.

Firmy vykazují roční bilanci na formuláři BNB, filiálky pak pouze bilanci mateřské firmy. Všechny firmy musí mít otevřený bankovní účet a své pracovníky registrovat u Úřadu sociálního zabezpečení. Dále se právnické i fyzické osoby v okamžiku zahájení podnikatelské činnosti musí registrovat u berního úřadu při ministerstvu financí. Řada činností v rámci samostatného podnikání přitom může náležet do kategorie regulovaných nebo povolovaných profesí, což vyžaduje udělení potvrzení o zřízení firmy živnostenským úřadem provincie.

Otázkami podnikání a zahraničních investic se zabývají regionální ministerstva s působností v hospodářské problematice. Zde lze získat informace o právní úpravě upravující zřizování firem a o podporách pro investory s všeobecnou nebo jen regionální platností. Konkrétní postup je možno konzultovat se specializovanými poradenskými firmami.