Jak úspěšně přesvědčovat spolupracovníky? Vlastním příkladem

Musíte umět jim dobře naslouchat a vhodně argumentovat. Působit přitom na rozum i na city: "Je třeba řešit tento náročný problém a neznám nikoho, kdo by to zvládl lépe než vy." Nebo: "Minule se nám společně podařilo dosáhnout takových výsledků, že by rozhodně stálo za to je zopakovat. Co vy na to?" Nestačí jen mluvit na spolupracovníky a nechtít slyšet jejich reakce. To bývá obtížné, protože ty mohou být i nepříznivé, a tudíž pocitově nepříjemné. Nejvhodnějšími způsoby přesvědčování jsou rozhovor s jednou osobou, případně diskuse s více lidmi najednou. V jejich rámci vzniká prostor pro vysvětlování (v některých případech i vícekrát opakované), a zejména pro přesvědčování. Nesmíte však zůstávat jen v obecné rovině. Uvádějte příklady, používejte fakta a dokumenty, přesvědčivě argumentujte. Nevyvíjejte také na lidi nátlak. Dávejte jim, pokud možno, na vybranou: "Myslel jsem, že byste mohla zkusit toto, ale potěší mne i to, když si vyberete, co sama myslíte, že vám sedí lépe." Žádejte od lidí nápady a náměty a nezapomínejte je za ně chválit, případně je (budou-li finančně přínosné) i hmotně odměňovat. Ani "ulítlé" nápady přitom hned neodsuzujte, spíš se je snažte spolu s autorem dopracovat. Příště by totiž nemusely být žádné další. A už vůbec nevydávejte dobré nápady jiných za své. Snažte se vyvarovat hněvu, zlosti a řvaní na lidi. Mluvte důrazně, ale ne příliš hlasitě, nevyvolávejte konflikty, nehádejte se. Buďte nároční a trvejte na svém, ale s pochopením. Zkuste spolupracovníky přesvědčit o své skutečné autoritě. Dávejte najevo, že rozumíte jim, tomu, co dělají, a jste připraveni jim pro to vytvořit co nejlepší podmínky. Nelitujte času a námahy věnovaných poznávání spolupracovníků. Všímejte si toho, kdo s kým nejlépe spolupracuje, a cílevědomě vytvářejte efektivní týmy a spolupracující dvojice. Naučte se také odhadovat, které záležitosti je vhodnější probírat se skupinou a které raději projednávat individuálně. Musíte přitom pochopitelně umět dobře zvládat jak rétoriku, tak argumentaci.