Jak uspět bez zkušeností na trhu práce?

Každodenně kladenou otázkou tak bude: „jak můžu mít zkušenosti, když jsem se doteď připravoval(a) na budoucí kariéru“, „tuto práci bych určitě zvládl(a), proč mi nikdo nedá šanci“. Otázky jsou oprávněné a spolu tvoří začarovaný kruh. Problémům s nalezením zaměstnání po dokončení lze samozřejmě předejít a zvýšit tak svoji šanci.

1 . Komu se nelení, tomu se zelení.

Prvním pravidlem, které plno společností ocení a ukáže vám „zelenou“, je příprava na budoucí povolání již během studia. Práce ve firmě byť na part-time vás naučí práci v kolektivu, zvyknete si na plnění úkolů a pochytíte určité znalosti, které vám ve škole dát nemohou.

2. Kam se vydat po škole, poradí ti ve škole.

Tento absolutní rým klasika J.C. by vás měl navést, abyste hledali odpověď o budoucí kariéře ještě před opuštěním školy. Společnosti, zajímající se o absolventy, se aktivně snaží čerstvé absolventy zaujmout formou plakátů, brožurek, dní otevřených dveří, pracovními veletrhy a nebo alespoň své nabídky umístí do poradenského centra ve škole. Zjistěte si tedy, co je nabízeno přímo u vás.

3. Šikovnému štěstí přeje.

Sledujte, kdo má o absolventy zájem. Řada společností (především nadnárodních) se aktivně zajímá o absolventy. Samozřejmě jako uchazeč-absolvent musíte projít jistým výběrovým řízením s vysokou konkurencí, ale pokud uspějete, čeká na vás zajímavá kariéra a je s vámi počítáno v postupu. Pro absolventy je často připraven vzdělávací a adaptační program, který může trvat od 1 měsíce do 1 roku a pokud se jedná o nadnárodní společnost, často se část koná v zahraniční centrále.

Jestliže je již na takovéto akce pozdě, vy se pohybujete po trhu práce, ale nedaří se vám najít odpovídající zaměstnání, pořád vám zbývá řada možností.

4. Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.

Dobré práce pro absolventy, či manažerů, kteří v dynamické době zaměřené na produktivitu práce dají šanci nováčkovi, kterého musí 2 měsíce zaučovat, je málo. Neodmítejte tedy místa, která jsou na nižší úrovni, než jste očekávali. Pokud budete opravdu šikovní a zdatní, porostete velmi rychle. Dokažte zaměstnavateli, že se mu vyplatíte a on vaši práci náležitě ocení. Přehodnoťte také své platové požadavky, protože jste zatím na trhu práce nic nedokázali, nemůžete očekávat zlaté rance. Zkrátka, nebuďte vybíraví a nemějte přehnané požadavky.

5. Pište, mailujte, volejte.

Buďte hodně aktivní. Píle se vám vyplatí. Snažte se registrovat na personálních serverech, oslovte personální agentury, odpovídejte na inzeráty. Vystupujte mile a uvidíte, že se na vás štěstí usměje a někdo vám šanci prosadit se dá. Pamatujte si stále, na které místo a u které společnosti jste se hlásili. Pokud nedostanete odpověď do 14 dnů, připomeňte se. Rozhodě však nevolejte druhý den s dotazem, „obdrželi jste můj životopis“ nebo „kdy se mohu zastavit“. Rozhodně se vyvarujte i osobní návštěvě personalisty bez ohlášení. To vás diskriminuje ještě dříve, než vám někdo stihne nabídnout šanci.

