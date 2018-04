Jak uspět u přijímacího pohovoru

Chybu dělají ti uchazeči o zaměstnání, kteří se na přijímací pohovor vůbec nepřipraví. Schopnost improvizace a pohotovost jim sice mohou pomoci, ale pokud jde o tak závažný krok, jakým je ucházení se o práci, nevyplatí se přípravu podceňovat. Ani z toho důvodu, že se údajně stejně nedá zjistit, na co se bude zaměstnavatel ptát. Protože to není pravda.



Zaměstnavatelé se ptají na to samé



Každý zaměstnavatel se různými otázkami ptá v podstatě na totéž. Například proč si myslíte, že by měl vybrat právě vás, nebo čím byste mohl být prospěšný jeho firmě.

20 rad

Pro ty, kteří právě hledají pracovní místo Při shánění zaměstnání



1. Uchazeči často zamítají některé inzeráty jen proto, že hned nesplňují jejich požadavky. Je lepší firmě nabízející místo zavolat a pohovořit si o něm i o svých nárocích.



2. Nezjišťují si informace ani o firmě, ani o pracovní pozici. Kolikrát ani nevědí, jakou pracovní náplň pozice skrývá.



3. Spoléhají na navázání kontaktu s jednou firmou a vyčkávají týdny, jak to dopadne. Je třeba zajímat se o co nejvíce nabídek a upozornit na to, že hledáme práci, co nejvíce lidí.



4. Nevědí přesně, co vlastně hledají a chtějí. V takovém případě nepomůže ani ten nejvlivnější známý.



Při psaní životopisu



5. Nepřiloží k němu potřebné náležitosti (doklad o kvalifikaci, průvodní dopis, atd).



6. Životopis je příliš obsáhlý, neosahuje informace vztahující se k pozici, o kterou se zájemce uchází.



7. Přiložená fotografie zachycuje uchazeče na dovolené nebo je vystřižená.



U pohovoru by nemělo z uchazečových úst zaznít



8. Vezmu jakoukoli práci, je mi to jedno.



9. Za tuhle mzdu mi nestojí za to ani vstávat.



10. Během studia jsme nepracoval/a, v životě se ještě napracuji dost.



11. Můj šéf za nic nestál. Mí kolegové za nic nestáli. Všichni si na mě zasedli.



12. Já jsem se hledal (pět zaměstnání za dva roky).



13. No, já už jsem v té firmě vlastně skončil, nějak jsme se se zaměstnavatelem neshodli, tak jsem v pracovní neschopnosti (bude to obvyklý způsob řešení problémů).



14. Já vlastně zase tak moc anglicky (německy, Excel, programovat) neumím. Já se to teprve chci naučit a hledám firmu, která mi dá příležitost.



Otázky, kterým se žadatel o místo u pohovoru nevyhne



15. Co byste o sobě řekl?



16. Proč chcete pracovat právě tady?



17. Jakou máte představu o své práci v této firmě?



18. Co považujte za svůj největší dosavadní pracovní úspěch?



19. Co považujte za svoji slabost?



20. Jaké jsou vaše zájmy?

Na obojí se dá odpovědět stejně. Podobně třeba u absolventů dotazy typu: Máte za sebou nějakou praxi? Snažil jste se studium doplnit jinou činností? I na ně je možno odpovědět podobně. Řadu otázek lze předpokládat, když je jasné, co sledují. "Otázky u přijímacího pohovoru jsou kladeny s cílem odhadnout, zda se uchazeč svými zkušenostmi a odborností hodí na danou pozici a také do dané společnosti," shrnuje personalistka Kateřina Jungová ze společnosti AAR Agency. Přitom tázající obvykle předpokládají uchazečovy slabosti a míří na ně. Proto je dobré se při přípravě na pohovor zaměřit zvláště na otázky, které se zdají nepříjemné.Rozhodně se vyplatí připravit si předem odpovědi na otázky, které je velmi obtížné zodpovědět spatra a jednou větou. Jsou to například: Co byste o sobě řekl? Jaké jsou vaše pracovní zkušenosti? Jaké jsou vaše dobré a špatné vlastnosti? Je vhodné si na ně odpovědět písemně v několika větách - pomůže to vystihnout nejpodstatnější fakta. Důležité při přípravě je také otázky předpokládat (jejich seznam lze doplňovat po každém Ale může se stát, že zaměstnavatel položí otázku, které uchazeč nerozumí. "Pokud některá položená otázka není uchazeči jasná, neměl by se bát požádat o její upřesnění. Jedině tak může kvalitně odpovědět, a navíc je možné, že zaměstnavatel záměrně špatně položenou otázkou zkouší uchazečovu průbojnost," říká Milan Novák z poradenské společnosti Grafton Recruiment.Na pohovor je třeba přijít včas, slušně a čistě oblečen jako na významnější návštěvu. Při vstupu do místnosti je vhodné se představit, pousmát se a představujícím se lidem přiměřeně stisknout ruku. "Důležité je, aby měl uchazeč jiskru v oku. Neexistuje pro to žádná přesná definice. Opisem by se to dalo vyjádřit jako osobní šarm," říká Vratislav Kalenda ze společnosti ImageLab. U pohovoru je důležité totéž, co třeba na prvním rande. "Vytvořit co nejlepší první dojem," říká personalistka Alena Chlumská ze společnosti Billanc Partners. A ukázat své silné stránky. "Snaha prodat se za každou cenu však může působit negativně," podotýká konzultantka Martina Mastná ze společnosti Hill International. Špatně působí agresivní či arogantní vystupování, dokazování, jak je uchazeč nad věcí, a neochota zodpovědět položené otázky. "Při rozloučení se můžete zmínit, že setkání bylo příjemné a že by bylo potěšující pracovat s takovými lidmi. Pokud to tak opravdu cítíte," říká Věra Rašková ze společnosti Personalia Pro Management.Na konkurzu by člověk měl zůstat sám sebou. Vyslání jakýchkoli klamných signálů se může vrátit jako bumerang. "Gesta i mimika nikdy nejsou vnímány samy o sobě. Proto se tak těžko zamezuje tomu, aby tělo nemluvilo za nás. Pokud se snažíte kontrolovat gesta, může vám uniknout výrok, který byste z úst normálně nevypustili," říká Alena Chlumská. Navíc lhaní v životopise i na přijímacím pohovoru se může vymstít tak, že uchazeč se prozradí, místo nezíská a ztratí důvěryhodnost. Nebo místo po předvedení dokonalého představení získá, ale pak obvykle stejně zjistí, že mu tahle práce nevyhovuje.* Personalisté si první dojem o uchazeči vytvoří během prvních dvou sekund. Nejvíce na ně působí gestikulace, mimika, oblečení (60 procent z celkového projevu).* Nejvyšší šance mají ti, kteří se nejvíce přiblíží vzhledem a vystupováním firemní kultuře společnosti.* Tempo řeči a výška hlasu (hlubší hlas působí seriózněji než pisklavý) ovlivňuje výsledný dojem z více než 30 procent.* Význam slov je důležitý ze sedmi procent.