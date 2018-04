Jak uvést nováčka do pracovního týmu

Na pracovní podmínky nového zaměstnance je třeba myslet již dlouho před tím, než vůbec nastoupí do firmy. Nemluvím teď o dokumentech, které jsou potřeba k přípravě pracovní smlouvy, ale o konkrétních podmínkách jeho pracoviště.

Je třeba mu připravit vše, co potřebuje ke konkrétním výkonům, které od něj vyžadujeme. Těžko od něj můžeme chtít analýzu internetových prodejců, když nebude mít k dispozici internet, vlastní počítač, softwarové vybavení pro zpracování analýzy. A určitě víte z vlastní zkušenosti, že tyto věci jsou málokdy hotové v rámci jediného dne. Kromě výše uvedených to mohou být práva do firemních systému, na intranetové aplikace, vstupní karty do firmy, kódy pro vstup do určitých částí firemní budovy.

Zaměstnanec může potřebovat notebook, firemní vůz, ale i docela obyčejné věci jako nový stůl, židli, kancelářské potřeby. Proto myslete na vyřízení těchto záležitostí hned poté, co nováčka přijmete vaší firmy, případně tuto práci včas delegujte na kompetentního zaměstnance.

Nevyhýbejte se představování

Nastoupí-li nováček do týmu, mělo by být pravidlem, že ho šéf představí všem jeho novým přímým kolegům, a to nejlépe každému zvlášť. Měl by tak učinit v první moment, kdy nováček dorazí do kanceláře, aby zbytečně netápal a nevyvolával v pracujícím týmu chaos.

Kromě samotného sdělení jmen kolegů a jejich pozic je dobré také poukázat na to, v čem který kolega vyniká a v čem by tak mohl být nováčkovi nápomocen, a ještě na to, na jaké bázi bude který člen týmu s nováčkem spolupracovat.

Pokud hned na začátku jasně stanovíme nováčkovu roli v týmu a vztahy s jednotlivými kolegy, na základě kterých s nimi bude spolupracovat, vyhneme se situaci, kdy některý z profesně starší členů týmu nebude s nováčkem spolupracovat s výmluvou, že to není jeho starost. Je to starost právě jeho, protože jsme mu to hned na začátku sdělili, nováček ví, s čím vším se může na tohoto kolegu obrátit.

Takém je dobré vytyčit jednoho člena týmu a požádat ho, pokud si to nechceme vzít na svá bedra, aby nováčka zaučil, vysvětlil mu vše o chodu firmy, o jejích nepsaných i psaných zákonitostech. Postava kouče je pro nováčka opravdu velice důležitá a tak bychom výběru správného kouče měli věnovat dostatečnou pozornost. Nemusí to být vždy člověk, který je pozici nováčka nejbližší, ale třeba člověk starší a zkušenější, o němž víme, že mám o firmě velký přehled a ke koučování navíc vhodné dispozice.

Víme-li, že nováček bude aktivně spolupracovat s jinou divizí firmy, nejlépe s jejími konkrétními zaměstnanci, pak bychom jej měli osobně představit i jim, vysvětlit nováčkovi, jak vypadá spolupráce obou divizí a třeba nechat říci k tomuto tématu představovaného zaměstnance dané divize pár slov.

Nejlepší začlenění na neformálním poli

Zapadnout do týmu nových lidí není pro některé lidi tak jednoduché. Nové prostředí, nové úkoly, řada nových informací a do toho tým nových lidí, o kterých si člověk stěží udělá obrázek během prvních pár minut setkání, to už v leckom vyvolá ostych, prvotní stres z neznámého. Ideální proto je, když má nováček týmu možnost poznat blíže své nové kolegy na jiném než na pracovním poli.

Lze jen přivítat, pokud se brzy po nástupu nováčka objeví na obzoru firemní party, vánoční večírek firmy, nebo nějaká firemní sportovní akce, kterých by se měl nováček rozhodně zúčastnit (a vy byste na jeho účasti měli bazírovat). Ovšem jak pomoci neformálnímu sblížení nováčka s týmem, pokud víte, že se žádná akce v krátkodobém horizontu nekoná? Pak byste měli konání nějaké „akce“ napomoci.

Zvažte, jestli by se vašemu týmu nezamlouvalo, kdybyste zavedli určitou tradici spojenou s příchodem nového člověka do týmu. Pro takový moment by se hodil například obyčejný bowling, nebo třeba šipky. Důležité je dostat vaše podřízené pokud možno všechny na tuto akci. Domluvte se s nováčkem, aby všem koupil nějaký drink – pivo, nebo jednoho panáka. Tento akt určitě prolomí ledy, nováček bude mít možnost si při hře, nebo u drinku s ostatním popovídat, „oťukat“ si je a pokud si na této akci „neuřízne“ nějakou zásadu (pozor na množství alkoholu), je jisté, že jej tým přijme daleko rychleji.

Pokud vám, nebo vašemu týmu nevyhovuje večerní termín pro bližší seznámení s nováčkem, nejméně časově náročnou akcí v tomto ohledu může být kupříkladu pracovní oběd.