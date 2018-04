Jak uzavřít smlouvu přes internet

Když si budete chtít svoje auto nebo motorku pojistit přes internet, uspějete u většiny pojišťoven. Kromě AXA a Slavia pojišťovny to umějí všechny, přičemž Slavia možnost uzavřít povinné ručení on-line chystá. Nejen že se vyhnete čekání na pobočce, ale při sjednání smlouvy přes internet také ušetříte.

Internet je také jediným místem, kde si snadno a rychle můžete porovnat ceny jednotlivých pojišťoven. Stačí potřebné údaje o autě i vaší osobě zadat do srovnávačů na některém ze specializovaných internetových serverů, které povinné ručení prodávají.

Zkuste například

www.srovnavac.cz

www.povinne-ruceni.com

www.top-pojisteni.cz

www.netfinance.cz

Vyberte si jeden z internetových obchodů, a pokud nenosíte v hlavě všechny údaje o svém autě, připravte si k ruce technický průkaz. My jsme zvolili www.srovnavac.cz.

1. Zadejte údaje o sobě a autě

Na vstupní stránce klikněte v horní liště na povinné ručení a hned potom zvolte kalkulátor sazeb. Pak vyplňte údaje o vozidle – náš modelový vůz Škoda Felicia má objem 1 251 až 1 350 cm3, výkon je do 50 kW, rok výroby 1997 a způsob použití vozidla běžný. Do kolonky o pojistníkovi vyplňte údaje o sobě. My zadali ženu, PSČ 140 00, rok narození 1973 a nechali zatržené, že je zároveň držitelkou vozidla.

Začátek pojištění stanovujeme od 1. listopadu 2008, stačí nám nižší limity krytí – tedy 35 milionů na škody na majetku i zdraví. Platit budeme ročně, což bývá nejvýhodnější. Bonusy nevyplňujeme žádné, jde o první auto majitelky. Vyplňte podle sebe a nakonec klikněte na "srovnej nabídky pojišťoven".

2. Vyberte si pojišťovnu

Po odeslání formuláře na vás vypadnou ceny u jednotlivých pojišťoven. Dřív, než kliknete na "sjednat" u nejlevnější pojišťovny, nastudujte si také informace o produktu, které najdete níže. My jsme vybrali Triglav. Smlouva se pak sjednává v dalších několika krocích.

Až si pojišťovnu definitivně vyberete, ještě se koukněte přímo na její internetové stránky a zkontrolujte, jestli je cena stejná. Například vybraný Triglav nabízí na www. srovnavac.cz desetiprocentní slevu z pojistky jen na první rok, zatímco když nakoupíte přímo na www. triglav.cz, jde o trvalé zvýhodnění. "Někdy to však může být i naopak, například Kooperativa je u nás o deset procent levnější," dodává Jan Žalčík ze srovnavac.cz.

3. Uzavřete smlouvu

Na první stránce smlouvy jsou stažené údaje z formuláře, případně můžete zaškrtnout ještě dostupná připojištění. Pokud uplatňujete bonusy za jízdu bez nehod, budete muset vyplnit také pojišťovnu a číslo stávající pojistné smlouvy.

Pak je potřeba specifikovat údaje o vozidle, všechno byste měli vyčíst z velkého technického průkazu. A na závěr osobní údaje o majiteli vozu, které vyplníte snadno z hlavy, případně podle občanky.

Poslední strana smlouvy je shrnutím všech zadaných údajů a také musíte odsouhlasit pojistné podmínky. Ještě jednou pečlivě zkontrolujte správnost všech údajů. Upravit smlouvu později je složitější.

Jakmile stránku odkliknete, údaje se odešlou. Tištěnou smlouvu najdete v poštovní schránce. Často už druhý den. Pokud vše souhlasí, stačí ji podepsat a odeslat poštou zpět. A samozřejmě pojistku zaplatit.