Jak uzavřít stavební spoření

R ada 1 - Porovnejte podmínky spořitelen

Na trhu působí šest spořitelen, jejich podmínky se liší. Než některé z nich svěříte peníze, zmapujte trh. Všímejte si nejen vstupních poplatků, ale i těch, které budete platit za vedení smlouvy, žádost o přidělení úvěru a podobně. Vyplatí se prostudovat podmínky smluv pro děti, kterým poskytují některé spořitelny úlevy v poplatcích nebo jiné výhody.



R ada 2 - zvolte s rozvahou cílovou částku

Také výše cílové částky by se měla dobře promyslet. Její výše by se měla určit podle toho, zda chce zájemce čerpat úvěr či jen spořit. Kdo chce úvěr, měl by se jednoznačně řídit tím, kolik peněz bude potřebovat. Zejména při větších částkách by se neměl ani tak ohlížet na státní podporu, ani na výši vstupní úhrady za uzavření smlouvy.



Ten, kdo chce pouze výhodně spořit, je v jiné situaci. Měl by si cílovou částku zvolit podle toho, jak vysoké vklady, a především jak dlouho bude chtít spořit. S ohledem na navrhované změny spoření se vyplatí sjednat vyšší cílovou částku a spořit co nejdéle. Zatím platí, že i když se klient dodatečně rozhodne pro zvýšení cílové částky, může o to spořitelnu požádat. Ta s tím však nemusí souhlasit.

R ada 3 - ptejte se na úvěry

Podmínky spoření i přidělování úvěrů jsou v každé spořitelně jiné. U malých částek nejsou rozdíly mezi spořitelnami výrazné, ale při spoření vyšší částky či čerpání většího úvěru mohou být rozdíly mezi získanými (zaplacenými) úroky citelné. Při žádání o výplatu naspořených peněz či čerpání úvěru je vedle stanovených podmínek potřeba dodržet řadu administrativních lhůt a vyplnit některé tiskopisy. Postup může být v každé spořitelně jiný.