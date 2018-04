Jak v práci aspoň na pár minut vypnout

Přestávky a mikropauzy je třeba dodržovat zejména tam, kde výkon práce dlouhodobě vyžaduje zvýšenou pozornost a chybějící přestávky nevedou jen ke snížení výkonu, ale i k jeho nespolehlivosti. V těch profesích, kde nejsou nároky na pozornost tak vysoké, je obvykle na každém pracovníkovi, aby si našel chvíli, kdy "vypne" sám. Způsobů jak, je mnoho. Chvilkově relaxovat se dá u kávy nebo minerálky, při zalévání květin, pohledem z okna, či i jen krátkým zavřením očí (řízeným mikrospánkem). Člověk si odpočine, i když zajde na svačinu, dojde něco vyřídit do sousední kanceláře nebo se na pracovišti jednoduchými cviky jen protáhne, udělá si pár dřepů a podobně. Dá se však také zadívat do novin, případně časopisu, či si naopak někde najít cviky takzvané oční jógy a pár jich provést, vyluštit si křížovku, vyřídit nenaléhavý, avšak příjemný e-mail. Základní podmínkou samozřejmě je, aby si každý uvědomil, kdy je "vypnutí" vhodné (určitě ne při náročnějším jednání) a jaké možnosti na pracovišti jsou. Doby, kdy sekční šéfové na ministerstvech mívali na pracovišti kanape, aby si po obědě mohli "hodit šlofíčka", jsou dávno pryč. Ostatně při sedavém zaměstnání je možná lepší relaxovat aktivně. Někoho možná až překvapí, jak se za pár minut pozornosti věnované některé z výše uvedených či dalších "drobných" odreagovávacích aktivit jeho výkon zvýší. Pozor však, pokud si jako relaxacivyberete opakovaně cigarety nebo kávu. Jejich účinky nejsou jen příznivé. Spíš naopak, a proto jsou kuřáci "vystrkováni" do zvláštních místností, kde však jde o odpočinek jen málo efektivní, protože kyslíku, který mozek pro duševní činnost potřebuje, zde bývá jen mizivě málo.Jak se učit angličtinu i ve vyšším věku?Jak se soustředit při práci na internetu?Jak překonávat ospalost v práci?Jak se díváte na nekuřácké pracoviště?Jak úspěšně přesvědčovat kolegy?Jak rozčlenit denní e-maily?Mají se účastníci kurzů předem znát?Jak jednoduše zvládnout akutní stres?Jak na pár minut vypnout při práci?Jak se zbavit trémy?Kolik cizích jazyků by měl člověk umět?Jaká je budoucnost angličtiny?