Jak v práci prosadit změny

Jsou oblasti, které ovládáte lépe než šéf. Vede-li například ekonom nemocnici, zřejmě nebude specialistou na vybavení operačních sálů. Ale i tam, kde dělají všichni podobnou práci, nemusí být vedoucí tím nejzkušenějším.

Vypráví o tom kuchař David z Prahy: „Už od školy jezdím na různé soutěže, práci beru jako největšího koníčka a čtu v podstatě jen gastronomickou literaturu.“ Přestože se po celém okolí šeptá, že v restauraci, kde pracuje, neumějí správně udělat knedlíky, David nad tím dnes jen mává rukou. „Celý recept mi přijde už na první pohled nesmyslný. Ale když jsem to řekl vedoucímu, urazil se. Odsekl, že tady šéfuje on a ať to dělám, jak mám předepsáno.“

Předejděte konfliktu

Kdo chce v práci změnit něco, o čem nerozhoduje, měl by jednat „diplomaticky“. Vyrukujete-li na nadřízeného s výtkou, vzbudíte v něm nejspíš dojem, že chcete vyvolat konflikt. Nesoustředí se pak už příliš na to, co říkáte, ale spíše jak to říkáte. Zaženete ho do kouta a tím jen snížíte možnost, že bude naslouchat vašim věcným argumentům. „Pokud pracovník navíc vystoupí sebestředně ,já jsem vše vymyslel‘, ocitá se v pozici Narcise, bájného hrdiny, který obdivoval jen a jen sám sebe,“ říká brněnská psycholožka práce Zdeňka Židková. Takový člověk nemá naději na úspěch.

Vyslechne vás sebevědomý šéf

Velmi záleží na tom, pod jakým vedoucím pracujete. Podle pracovní psycholožky Jitky Šebové-Šafaříkové uzná svůj nedostatek spíše uvážlivější šéf, který je sebejistý v rozhodování a necítí se ve své pozici ohrožen. „Ten obvykle přizná, že není specialistou na všechno. Zároveň mu jde o budoucnost celého oddělení, a proto bude podřízené specialisty podporovat,“ říká psycholožka.

Neznamená to, že na vaše nápady nekriticky přistoupí. Máte však jistotu, že vás vyslechne a nebude vám snahu o zlepšení práce zazlívat. Naopak ji ocení.

O nápad se rozdělte

U manažera nejistého, který se sám obává, že na svou pozici nestačí nebo si svým postavením léčí pocit méněcennosti, se spíše dočkáte rozladění, odmítnutí nebo konfliktu.

Jak změny prosazovat u něj? „Důležité je náš návrh prezentovat tak, aby odrážel zájem druhé strany a vyzněl tak, že je v souladu s jejími zájmy,“ říká psycholog a lektor Tomáš Libert z poradenské společnosti Force 1.

S tím souhlasí i Zdeňka Židková. Doporučuje vytvořit dojem, že i ten, s kým hovoříte, má na dobrém nápadu svůj podíl. „Vždy se vyplatí ctít pravidlo: my všichni plujeme pod stejnou vlajkou k cíli.“ Řekněte mu třeba, že jím navržený způsob práce je dobrý, a proto si zaslouží trochu podrobněji rozpracovat.

Tomáš Libert dává praktická doporučení: „Dotyčného nesmíme k ničemu ,tlačit‘ ani ,táhnout‘. Nasloucháme jeho názoru, vyjádříme pro něj porozumění, hledáme, co je v obou názorech společné, a přitom ho dovedeme k našemu řešení.“

Pokud se vám tedy nelíbí například rozvržení směn, zeptejte se vedoucího, co mu na něm vyhovuje. Vyberte si argument, se kterým souhlasíte. Pak navrhněte malou úpravu směrem k vaší představě.

Neuspěje „chronický zlepšovatel“

Psycholožka Zdeňka Židková připomíná, že se svými inovacemi můžete narazit nejen u šéfa. Pokud pro nápad nezískáte kolegy, i dobře míněný „zlepšovák“ se obrátí proti vám. Předjednání se spolupracovníky vám navíc dá zpětnou vazbu, díky níž poznáte, zda je návrh opravdu užitečný. Postaví-li se za něj víc lidí, budete mít větší šanci uspět.

„Prosazení nového nápadu nemusí mít i při dobré myšlence úspěch, pokud je individualistickou akcí,“ varuje Židková. „Vždy je proto vhodné opřít se o někoho, kdo má autoritu, a získat ho na svou stranu již dopředu.“ Pracovník by měl především zvážit, jaká je jeho pozice v týmu. „Jinak se budou lidé stavět k novátorovi, jehož návrhy znamenají přínos pro pracoviště, jinak ke ,chronickému zlepšovateli‘, který sype inovace z rukávu,“ popisuje Židková. V druhém případě se může stát, že váš opravdu přínosný nápad už nebude chtít nikdo v záplavě těch dalších ani slyšet.

Jak prosadit návrh: zásady správné komunikace

1. Přiblížit se (naslouchat názoru protistrany)

2. Porozumět (vyjádřit porozumění - ne nutně souhlas)

3. Vyrovnat krok (hledat, co je společné, vyladit komunikaci)

4. Vést (dovést dotyčného k našemu řešení)

Zdroj: Tomáš Libert, společnost Force 1