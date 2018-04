Jak vám pomohou magistráty, okresní a místní úřady

Je to nenároková sociální dávka určená všem lidem, kteří se přechodně ocitli kvůli záplavám v mimořádně obtížných poměrech. Při stanovení výše dávky se v konkrétním případě přihlíží k rozsahu potřeb žadatele a jeho rodiny, výši škod, počtu členů rodiny a podobně. Žádosti o dávku jsou k dispozici na úřadech. „Tiskopisy vozíme do zatopených oblastí s sebou nebo jsou k dostání na úřadě, lidé k nim předkládají ještě čestné majetkové prohlášení,“ říká Pavla Kordíková, vedoucí oddělení dávek pro rodinu Magistrátu v Českých Budějovicích.

Okolní obce, které spadají pod Magistrát v Českých Budějovicích, získají žádosti od starostů. Ti také ve spolupráci s krizovým štábem posoudí, jak mnoho je rodina povodněmi zasažena, a navrhnou částku k proplacení. „O dávku u nás není ani třeba žádat, informace o zasažených domech máme od statiků, konkrétní rozsah škod zjišťuje na místě sociální pracovnice ve spolupráci s oborníky. Hned na místě sepíše zápis a stanoví, kolik peněz konkrétně vyplatíme. Úřad rychle vystaví rozhodnutí o vyplacení dávky a další den mohou mít lidé peníze k dispozici,“ vysvětluje vedoucí sociálního odboru Magistrátu v Ústí nad Labem Ivana Šťastná. „O přiznání dávky rozhoduje úřad podle potřebnosti žadatele, výše příjmu domácnosti není určující,“ doplňuje ji tisková mluvčí Městské části Prahy 7 Helena Šmídová. Dávka se poskytuje jen jednomu členu rodiny, měla by sloužit k zabezpečení základních životních potřeb rodiny, například na zakoupení nejnutnějšího ošacení, potravin, hygienických potřeb a podobně.

2. Peněžité a věcné dávky sociální péče, maximální výše 15 000 korun či maximálně 15 000 korun formou věcné dávky

Nenároková dávka sociální péče je určena na úhradu mimořádných výdajů rodiny s nezaopatřeným dítětem, těhotné ženě nebo nezaopatřenému dítěti. Jde o dávku na uhrazení mimořádných výdajů, které nemohou lidé zaplatit ze svých běžných příjmů. Je potřeba o ni požádat a v žádosti uvést, na co mají peníze sloužit. „Půjde třeba o vybavení pro děti do školy, o které rodina v důsledku záplav přišla,“ uvedl pro Českou televizi ministr pro místní rozvoj Pavel Němec. Podle zkušeností vedoucí oddělení dávek pro rodinu Magistrátu v Českých Budějovicích Pavly Kordíkové peníze slouží nejčastěji na nákup základního vybavení domácnosti, jako jsou pračky nebo lednice. „Stav domácnosti ověřujeme na místě, pokud byl byt například vojáky už vyklizen, sháníme se po dokladech či fotodokumentaci,“ vysvětluje Pavla Kordíková.

O přiznání dávky rozhodují městské úřady podle místa trvalého pobytu žadatele. Podmínkou pro její poskytnutí není sociální potřebnost, dávka je jednorázová, může být poskytnuta při existenci mimořádného výdaje i několikrát v roce. „Vedle peněžní formy může být dávka také věcná, například poukázka na odběr potravin,“ uvádí Ivana Štastná.