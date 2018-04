Jak vám pomůže bodyguard a za kolik

Pokud se cítíme osobně v nebezpečí a tento pocit má nějaký racionální důvod, tedy nejsme stižení stihomamem, máme tři základní možnosti. Můžeme se se svými pocity svěřit policii. Ta ale na pocity příliš nedá. Sice podezření prošetří, ale pokud nemáte v ruce nějaký hmatatelný důkaz, asi se věcí nebude dlouze zabývat. Druhou možností je zabezpečit se sám. Posilovna, různé druhy bojových uměni, zbrojní pas a zbraň. Chce to vůli, ale hlavně čas. Toho mají ale podnikatelé většinou minimálně. Takže zbývá poslední možnost. Zajít za soukromou bezpečnostní firmou a za svou bezpečnost si zaplatit. Kolem politiků, celebrit a samozřejmě podnikatelů se pohybují více či méně viditelní chlapíci s širokými rameny, tmavými brýlemi na očích a vysílačkami u ucha. Dnes nám to nepřijde vůbec divné. Začněme tedy tím, co od nich můžeme očekávat.

I kriminálníci

Martin Hradecký je člověk, který cvičí bodyguardy a sám funkci osobního strážce také vykonával. Na svých stránkách Akademie obranné střelby AEGIS vysvětluje, co je vlastně úkolem ochranky. „Ochranka je obecný pojem pro kohokoliv, kdo pracuje v nějakém bezpečnostním rezortu ochrany osob a nebo převážně majetku, buď ve státním nebo soukromém sektoru. Také se nemusí jednat o osobní ochranu jako takovou, neboli tělesnou stráž. Může jít o různé akce, kde je třeba střežit majetek, objekty a podobně. Mnohdy je to pouze tzv. pořadatelská činnost,“ říká Martin Hradecký.

Podle něj dnes potřebuje tělesnou stráž v komerčním sektoru klientela, která se rozděluje do dvou základních skupin. Je to střední nebo vyšší podnikatelská vrstva anebo showbusiness, tedy zpěváci, herci a podobně. „Podnikatelé si tělesnou stráž najímají z mnoha důvodů. Někteří chtějí pouze zapůsobit či předejít jakýmkoliv problémům a v podstatě ochranku nutně nepotřebují. Jiní už ji potřebuji, protože jim hrozí bezprostřední nebezpečí. Také se může jednat o podnikatele, kteří jsou vydíráni anebo jejichž aktivity balancují na hraně zákona. Tady je již více než pravděpodobné, že k útoku dříve či později dojde. Samozřejmě osobní strážce si najímají i kriminální živly,“ upozorňuje Martin Hradecký.

Státní a soukromý sektor

Podle Hradeckého existuje rozdíl mezi ochrankou ve státním a soukromém sektoru. „Hlavní rozdíl mezi soukromým a státním sektorem je v pravomocech. Státní ochranka je vlastně veřejným činitelem, tudíž má v pravomocech mnohem volnější ruku. Soukromá ochranka musí, nebo by měla, fungovat v rámci platných zákonů, protože taková osoba je vlastně jen obyčejným civilistou. První hlavní rozdíl je tedy v již zmiňovaných pravomocech. Druhý velký rozdíl spočívá v obrovském zázemí, které státní sféra má. Jmenovitě je to velký aparát lidí, techniky a dostatek informací. Jednou větou je to velká mašinérie a osobní strážce je jenom malou součástí. U komerčního či soukromého sektoru můžeme vždy spíše hovořit o malé operativní skupině lidí, která má tři až čtyři členy. Pokud chceme hovořit o výcviku či oprávnění tuto práci vykonávat, tak v soukromém sektoru je u nás legislativa tak nedokonalá, že v podstatě k získání koncese není třeba projít žádným specializovaným výcvikem. Oproti tomu v jiných zemích, např. v Americe či Austrálii, musíte předložit osvědčení o absolvování výcviku, jinak koncesi či licenci nemůžete dostat. Takové omezení nebo zákon u nás zatím chybí a na práci takzvaných bodyguardů je to bohužel vidět. Může dojít i k bezprostřednímu ohrožení klientů,“ říká Hradecký.

Jak poznám dobrého bodyguarda?

Co vlastně ochranka musí umět? Ve státním sektoru jsou podle Hradeckého nároky už opravdu vysoké. Uchazeč musí projít různými psychotesty. Dále pak absolvovat rozsáhlé fyzické zkoušky a ovládat střelecké „minimum“. Samozřejmostí je několik let odsloužených ve výkonu u policie či armády. V soukromém sektoru žádné takové testy či selektivní přístup k uchazečům není.

„Všeobecně zatím platí, že kdo chce v soukromém sektoru vykonávat toto povolání, činí tak pouze ze své svobodné vůle a nikdo bohužel nezjišťuje, jestli je takový samozvaný bodyguard na tuto práci připraven či ne. Samozřejmě i výcvik se u obou sektorů diametrálně liší a opět u státní sféry skýtá jiné možnosti,“ říká M. Hradecký. Z jeho zkušeností plyne, že pokud je osobní strážce dobrý, bývá doporučován.

„To znamená, že klienti, kteří s námi byli v minulosti spokojeni, nás doporučují dál. Jinak je pro soukromého klienta, který nemá žádné kontakty, velmi složité najít kvalitní firmu a vlastně ani není podle čeho vybírat. Klient totiž zjistí, zdali jeho volba byla dobrá či ne, až když opravdu dojde na lámání chleba. A to je většinou pozdě. Zde bych tedy poradil, aby každý, kdo hledá spolehlivou ochrannou službu, vyžadoval od takové firmy různá doporučení, která by tyto firmy měly vlastnit. Bohužel, zákon zatím nepamatuje na zpřísnění podmínek získání licence k osobní ochraně a každý, ať už třeba má nějaké zkušenosti přímo s ochranou či bojovým sportem, anebo nemá zkušeností žádné, může v této oblasti volně podnikat. Také jakékoliv zkušenosti v bojových sportech nejsou při osobní ochraně až tolik směrodatné a zvýhodňující. Samozřejmě, že je to určitá součást komplexu, ale tím chci zdůraznit, že ne každý, kdo dělá karate nebo thajský box, je dobrý bodyguard. Většinou těmto lidem chybí velice důležitá součást činnosti osobního ochránce, například taktická příprava.“

Co nejčastěji ochranka dělává?

Je asi také dobré vědět, co od bodyguarda můžeme očekávat, jaká je jeho náplň práce. Ve skutečnosti je to podle Martina Hradeckého čekání na klienta na různých místech. Je to prý rutina, hodně únavná na psychiku a pozornost. „Jenom si představte nebo si zkuste jít pouhou hodinu po městě a sledujte lidi, a hlavně velmi pozorně pozorujte jejich ruce. Takový strážce musí být pozorný i několik hodin. Je to velmi únavné a kolikrát i z určitého pohledu nudné,“ říká Martin Hradecký. Ovšem taková nepozornost či nuda může stát bodyguarda i život. „Takových případů již byla v minulosti celá řada. Zejména se jednalo o lidi z problematických skupin, kteří směřují své aktivity i za hranice zákona. Nebo to bývá různé vyřizování účtů mezi podnikateli. Takže i vybuchlá auta nebo výbušné poštovní obálky nejsou vzácným jevem. Také u nás dochází i k únosům podnikatelů,“ upozorňuje Martin Hradecký. Doplňme ještě, že ochranka se dělí na dva typy. Může být utajená, to znamená, že nebudí ten klasický dojem a neměla by být patrná či viditelná. Dále je to ochranka, která na první pohled demonstruje sílu a má za úkol odradit případnou agresi.

Čím vás bodyguard chrání?

Podle Martina Hradeckého je nejdůležitější zbraní mozek. „My zbraň bereme jako poslední věc, kterou bychom chtěli použít. Daleko důležitější třeba může být kapesní svítilna nebo nářaďový nůž. Tyto pomůcky kolikrát použijete daleko častěji než střelnou zbraň,“ pokračuje M. Hradecký. Klasické tmavé brýle ale používá jen výjimečně. Krom schopnosti ovládat zbraň musí být bodyguard vycvičen v bojových uměních. „Je dobré nějaká znát, ale více než dominantní prvek osobní ochrany vidím bojová umění jako součást dovedností a znalostí bodyguarda. Při samotném napadení nebudu mít čas na nějaké dalekosáhlé akce. Proto je lepší spíše ovládat techniky boje na krátkou až minimální vzdálenost. Všeobecně platí, čím jednodušší technika, tím účinnější. Při výuce osobních strážců doporučuji zkoušet techniku na krátkou vzdálenost s různými pomůckami, jako jsou plastové nože, tréninkové pistole či obalené hole.“

Položit za klienta život

Martin Hradecký zajišťoval ochranu převážně vrcholným podnikatelům, ale hlídal také diplomata i s rodinou, správce konkurzní podstaty, ředitele banky nebo řadu různých vládních úředníků. Určitou dobu kdysi fungoval u showbusinessu, kde působil jako osobní stráž. Jak vlastně taková akce ochranky vypadá? „Mohu vzpomenout momenty, kdy byl napaden náš klient fyzicky, nebo útočník vytáhl na našeho klienta střelnou zbraň, anebo se dokonce někdo pokusil našeho klienta přejet vozem. Zde bych rád zdůraznil důležitý aspekt osobní ochrany. Osobní strážce si musí uvědomit, že krédem jeho práce je být připraven za klienta položit život. To myslím bez nadsázky a každý, kdo tuto práci chce dělat profesionálně, musí s tímto faktem žít a pracovat. Hlavním posláním osobního ochránce je zamezit únosu klienta či smrtelnému útoku na něj,“ shrnuje Martin Hradecký.

Možná, že vás zajímá, kolik vlastně ochranka stojí. Lidé z bezpečnostních agentur říkají, že cena je různá podle druhu služeb a času, který s vámi ochranka stráví. Důležité také je, kolik lidí vás musí chránit. Ceny jsou tedy rozlišné, ale dobrá ochrana rozhodně nepatří mezi levné záležitosti. Vzpomeňme na slova Martina Hradeckého, že bodyguard je za vás připraven zemřít.

Martin Ježek

