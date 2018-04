Jak vás ovlivňuje světlo v kanceláři?

Otázku můžeme položit i jinak, napadlo Vás někdy, když se vracíte z práce, že za bolesti hlavy, očí nebo celkovou vyčerpanost by mohlo i osvětlení v kanceláři? Tak vězte, že je to možné, protože podle posledních výzkumů je prokázáno, že světlo má s největší pravděpodobností i jinou funkci než jen působit zrakový vjem, ale že ovlivňuje i určité biologické pochody v lidském těle. Následky dlouhodobého špatného osvětlení nemusí pouze nenávratně zhoršit zrak, ale může způsobit špatný zdravotní stav i dalších našich orgánů. Proto je třeba se nad osvětlením zamyslet a my vám přinášíme několik typů na moderní a ekonomické osvětlení pracovních prostor.

Za vše mohou fotoreceptory…

Nedávno objevené fotoreceptory, které jsou v každém lidském oku a pomoci kterých snímáme informace o okolních světelných vjemech, navíc řídí i důležité biologické pochody v těle. To vede výrobce svítidel a dalších zdravotních iluminačních lamp k úvahám nejen o tom, jak uspořit elektrickou energií, ale i jak světlo rozmístit v prostoru, jakou by mělo mít barvu a teplotu. Podle posledních výzkumů, ve kterých byla řada lidí vystavena různým druhům a intenzitě světla, se zjistilo, že má osvětlení vliv téměř ve všech činnostech a to na výkonnost i náladu testovaného a z dlouhodobého hlediska i na zdravotní stav jedince, přičemž největší podíl na změně výkonu měla tzv. chromatičnost.

Co je to chromatičnost a co vše může ovlivnit?

Je to dvojrozměrná veličina, která popisuje vlastnost světla, jenž se promítá do našeho oka jako barevný tón a sytost barvy. Chromatičnost přímo ovlivňuje kůru mozkovou a tím se podílí na výkonu zaměstnanců, na náladě (za zimního období – vlivem úbytků světla klesá i nálada jedince, která může vest k depresím), délce a kvalitě spánku. Mimo to je prokázán i zásadní vliv na omezení růstu nádorů nebo na zvýšení aktivity u pacientu s Alzheimerovou chorobou a třeba i na přirůst váhy nedonošených dětí.

Jaký typ osvětlení je vhodný?

Moderní typ svítidel je možné nastavit podle potřeb uživatele tak, aby v průběhu pracovní doby měnil způsob osvětlení podle přání a potřeby pracovníků. Novinkou jsou tzv. biodynamická osvětlení, které umožňují řídit intenzitu osvětlení i teploty chromatičnosti a to buď ručně nebo elektronicky pro několik svítidel naráz. Variant řešení osvětlení v místnosti je mnoho, je především třeba předem vědět, jaké pracovní úkony se v místnosti provádějí a podle toho volit i typ osvětlení. Na trhu velký výběr svítidel v klasickém nebo i moderním designu, vhodných jak do domu, tak i do kanceláři.

Takže pokud vás náš článek zaujal a přemýšlíte o tom, kde ušetřit na nové osvětlení vězte, že nové světlo do vaší kanceláře může nejen zvýšit výkon pracovníků nebo přispět k celkové dobré náladě a chuti do práce, ale i zachovat zdraví vašich dlouholetých, loajálních pracovníků – kteří se svými zkušenostmi patří ke know-how firmy.

Petra Košulánová

