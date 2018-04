Jak vhodně říci: Tady končíte!

Nepříznivé následky propuštění z práce ve vyšším věku vám může pomoci zmírnit sám zaměstnavatel. Podle konzultantky Heleny Hájkové ze společnosti Personální servis velmi záleží na tom, jakým způsobem je zaměstnanec o výpovědi informován. „Způsob, jak je taková zpráva prezentována, působí na psychiku člověka a ovlivňuje jeho následné reakce,“ upozorňuje Hájková. Zdůrazňuje, že se jedná o velmi diskrétní záležitost, kterou by měl šéf řešit zásadně při osobním rozhovoru. „Měl by se zaměstnancem přednostně probrat otázku jeho dalšího možného pracovního zařazení na jinou pozici ve firmě,“ říká Hájková. I když nadřízený nijak pomoci nemůže, pro propouštěného pracovníka vyššího věku je důležité, aby viděl zájem zaměstnavatele a jeho snahu pomoci.

Individuální přístup

Tendenci zbavovat se především starších zaměstnanců mají obvykle velké firmy, ve kterých se propouští hromadně. Dostanou-li manažeři úkol dát výpověď několika desítkám lidí, pracovníci mezi padesátým rokem a důchodem patří k nejohroženějším. „I když personální oddělení firem tyto záležitosti koordinují s úřady a někdy spolupracují i s konzultačními firmami, není to dostačující,“ tvrdí Hana Navarová z poradenské společnosti Neumann & Partners. „V těchto případech je třeba se propouštěným lidem věnovat individuálně. To by měl být úkol dobrého manažera.“

Chrání vás i zákon

Protože je hromadné propouštění vždy společensky citlivou událostí, zaměstnavatelům v této souvislosti ukládá povinnosti i zákoník práce. „Hromadné propouštění zaměstnanců umožňuje pouze z takzvaných organizačních důvodů,“ říká pražská advokátka Jindra Pavlová. „Konkrétně se jedná o zrušení zaměstnavatele nebo jeho části bez toho, aby firmu někdo převzal, o přemístění zaměstnavatele nebo jeho části nebo stanou-li se zaměstnanci nadbytečnými,“ vysvětluje. Kromě toho by se měl zaměstnavatel snažit důsledky propouštění zmírnit. O svém záměru musí v předstihu informovat odbory nebo zaměstnance. Přestože zákon ukládá lhůtu 30 dnů, zaměstnancům pomůže, pokud je informujete co nejdříve.