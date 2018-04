Neudělal vám dárek pod stromečkem radost? Nebojte se ho vrátit

Neprošvihněte termín Kasa.cz – má měsíční lhůtu na odstoupení od smlouvy jako takové, a navíc speciální možnost vrátit nevhodné dárky do 13. ledna.

Mall.cz – tento e-shop bere nevhodné dárky zpět do 15. ledna, pokud jsou nepoužité a v originálním balení.

Datart – zboží s výjimkou CD či DVD je možné vracet do 6. ledna.

Electroworld – zakoupené věci zpět nebere, za některé alespoň nabízí výměnu či poukázky na další nákup, neuspějete tu například s holicími strojky, epilátory, mobily, navigacemi či tiskárnami, zkoušet štěstí s ostatním, rozhodně originálně zabaleným zbožím můžete do 10. ledna.

Tesco, Globus – berou zpět zboží bez udání důvodu po dobu 30 dní od zakoupení.

IKEA – věci v originálním obalu můžete vrátit do 90 dnů, členové IKEA family do 120 dnů.

C&A, H&M – řetězce s oblečením umožňují vrátit zboží za peníze po dobu 30 dnů bez udání důvodu, Timeout má tuto lhůtu čtrnáctidenní.

Lidl – garantuje vrácení peněz do 30 dnů od nákupu nevhodného zboží, postačí k tomu pouze předložení účtenky. Zdroj: ČTK, obchody