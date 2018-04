Jak vybírat banku a běžný účet

Zkuste se také nezávazně informovat, co by vám banka nabídla, kdybyste k ní přešli. Zeptejte se příbuzných, známých nebo kolegů, kde mají účet a zda jsou se svou bankou spokojeni.

Zjistěte si počet bankomatů

Pokud si často vybíráte hotovost kartou, potřebujete, aby banka měla hodně bankomatů v místech, kde se pohybujete nejčastěji. Zajímejte se, kolik si banka účtuje za výběry z vlastních i cizích bankomatů, případně zda nabízí účet, ke kterému je několik výběrů z bankomatu měsíčně zdarma.

Zajímejte se o dostupnost a otevírací dobu

Do pobočky musíte občas zajít, například vyzvednout si platební kartu. Vyberte si banku poblíž vašeho bydliště či pracoviště, jejíž otevírací doba se nekryje s vaší pracovní dobou, abyste si kvůli návštěvě banky nemuseli brát volno.

Zeptejte se na poplatky

Ujasněte si, jaké služby budete využívat pravidelně, a zvolte si takovou banku, která vám nabídne nejlepší poměr „cena versus výkon“. Zjistěte si také výši úročení vkladů, přestože je u běžných účtů minimální.

Otestujte si elektronické bankovnictví

Informujte se, jaké elektronické bankovnictví banka nabízí, jestli je bezpečné a snadno se ovládá. V neposlední řadě – pochopitelně – také kolik stojí. Testy internetového bankovnictví najdete například na www.fincentrum.cz

Prověřte si pravdivost reklamy

Do reklamy se všechny informace nevejdou. Navíc „výhodná“ nabídka či služba, kterou reklama propaguje, bývá často něčím podmíněna (to jsou ta malá písmenka, která se mihnou na konci spotu nebo se krčí na konci reklamního letáku). Dobře se proto informujte, co přesně je potřeba splnit, abyste inzerované služby získali.

Seznamte se s nabídkou platebních karet

Elektronická platební karta (nejčastěji VISA Electron nebo Maestro) je dnes součástí každého běžného účtu. Pokud však chcete lepší kartu, například embosovanou (má údaje o majiteli a číslo karty vytlačené nad povrch a je s ní možné platit například i při nákupech přes internet), zajímejte se, co a za kolik vám banka nabídne.