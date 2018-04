Jak vybírat běžný účet

Při volbě účtu byste proto měli zvážit zejména tyto faktory:

Finanční stabilita banky

Nikdo z nás by nechtěl přijít o své peníze! A proto je třeba zvažovat pro otevření běžného účtu pouze banky, u nichž nemáte ani stín pochybností o jejich finanční stabilitě a kvalitě jejich akcionářů. Vklady u bank jsou sice zaručeny, ale pouze do určité výše a rozhodně není příjemné vystavovat se nebezpečí, že Vaše peníze budou na nějakou dobu zablokovány. Zárukou stability obvykle bývá, pokud významným akcionářem banky je stát nebo významná zahraniční banka.

Přístup k účtu

Je vhodné mít k dispozici alespoň jeden způsob vzdáleného přístupu ke svému účtu. Nejčastěji se jedná o telefonní bankovnictví, Internet a GSM bankovnictví (souhrnně přímé bankovnictví). Přímé bankovnictví je nejen pohodlnější a rychlejší pro provádění běžných operací, ale bývá také většinou levnější než obsluha na přepážce. Občas je ale nezbytné některé zásadní záležitosti vyřídit na pobočce a je příjemné, pokud do ní nemusíte cestovat daleko.

Doplňkové služby a produkty v rámci skupiny

Vzhledem k nízkým úrokům není vhodné na běžném účtu nechávat větší sumy peněz. Na druhou stranu ale většinou potřebujete peněžní rezervu pro krytí nenadálých výdajů. Elegantním řešením je inteligentní účet, který převede zůstatek převyšující Vámi stanovený limit na lépe úročený krátkodobý termínovaný vklad nebo do fondu peněžního trhu. Může fungovat i obráceně, tj. při poklesu zůstatku pod Vámi stanovený limit se dočerpají peníze z termínované vkladu nebo fondu peněžního trhu. Doplňkové služby mohou být nejrůznějšího druhu - zahrnují různá pojištění ke kartě či úvěru, zasílání zpráv o vašem účtu apod.

Určitě je výhodné, pokud má banka ve své finanční skupině fond peněžního trhu, do kterého můžete na krátkou dobu převádět nadbytečné peníze. Následný prodej podílových listů a převod peněz zpět na běžný účet totiž zpravidla proběhne rychleji v rámci jedné finanční skupiny. Pokud využíváte produkty skupiny banky, a to nejrůznějšího druhu, mohou pro vás platit výhodnější podmínky než pro ostatní klienty.

Výše poplatků

Cenové hledisko je při výběru samozřejmě také důležité, ale nemělo by být hlavní. U bank, které prošly prvotním sítem, stojí za to srovnat si výši poplatku za vedení účtu (zpravidla měsíční), zasílání výpisu z účtu, vydání karty, výběr z bankomatu a domácí platby, což jsou nejpoužívanější služby.

Vzhledem k trendu "balíčkování" je vhodné informovat se o tom, co případné balíčky služeb za svou cenu kromě vedení účtu nabízejí (nejčastěji je to platební karta, některý z kanálů přímého bankovnictví, příp. kontokorent). Mohou být pro vás velmi výhodné (zvlášť pro aktivní klienty, a to pokud zahrnují některé operace zdarma), ale také se vám snadno může stát, že budete platit za něco, co vlastně nevyužijete (platí zejména pro méně aktivní klientelu). Proto je vhodné uvědomit si, které služby opravdu potřebujete, a podle toho zvolit správný produkt.