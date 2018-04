Jak vybírat penzijní fond

Mezi nejdůležitější hlediska, kterými byste se při výběru penzijního fondu měli řídit, patří:

Jméno fondu a kvalita akcionářů

Akcionář s dobrým jménem musí neustále dbát na svou pověst, a bude se tedy snažit penzijní fond spravovat co nejlépe. Je zde také velmi malá pravděpodobnost, že by akcionáři fondu případně pověřili nějakou nesolidní společnost správou části aktiv fondu.

Zvolte ten fond, za nímž stojí silná a důvěryhodná společnost. Případná rizika v budoucnu (například bankrot firmy) sice ovlivnit nemůžete, krach zavedené a známé společnosti je však méně pravděpodobný než té, která na trhu působí jen krátce. Orientujte se proto na penzijní fondy, které na tuzemském trhu působí již delší dobu.

Před uzavřením smlouvy se ještě nezapomeňte seznámit se statutem a penzijním plánem fondu a se strukturou poplatků fondů.

Velikost fondu

Čím větší fond (dle aktiv pod správou nebo počtu klientů), tím lépe zvládne případný nenadálý odliv klientů a mají také větší prostor pro tvorbu vhodné investiční strategie.

Investiční strategie fondu

Pro portfolia penzijních fondů sice platí poměrně přísná omezení, nicméně některý z fondů může mít až příliš zainvestováno v akciích či nemovitostech, některý zase naopak příliš málo. Při výběru konkrétního fondu si proto zjistěte velikost a strukturu spravovaného portfolia. „Investor si tak může udělat představu o výnosech fondu v budoucnosti,“ radí analytik David Marek.

Zhodnocení prostředků fondu

Nejdůležitějším ukazatelem je průměrné roční zhodnocení (p.a.). Ze dvou fondů s přibližně stejným průměrným ročním zhodnocením si zvolte fond, u kterého roční zhodnocení za několik posledních let nejméně kolísá. Vyvarujte se fondů, které dosáhly vysokého zhodnocení pouze v jednom roce. „Lidé by neměli naletět na nabídky fondů, které slibují vysoký výnos v budoucnosti. Vysoké peněžní zhodnocení totiž může být na hranici zákona. Lidé by tak mohli o všechny peníze přijít,“ připomíná Marek.

Výše provozních nákladů

Čím nižší poměr provozních nákladů k objemu aktiv, tím fond efektivněji hospodaří a klienti mají šanci na vyšší výnos.