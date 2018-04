Jak vybrat dětem tábor

1. Poraďte se o výběru tábora se svým dítětem

To, že vy jste původně skaut, ještě neznamená, že vaše dítě bude šťastné právě na skautském táboře. Je dobré, když se na představě tábora s dítětem shodnete. Jinak hrozí, že nebude na táboře šťastné. Čím menší dítě je, tím kratší by měl být táborový pobyt.



2. Porovnejte větší množství nabídek

Pokud posíláte děti do tábora poprvé, nechte si dostatek času na jeho výběr. Inspiraci hledejte na internetu, už podle informací, které se na webu dají nalézt, se dá ledacos o programu a vedení tábora zjistit. Vyšší cena tábora nemusí být zárukou lepšího programu či služeb, nápadně nízká cena by mohla být na úkor kvality ubytování a jídla.



3. Zjistěte si všechny podrobnosti

I u táborů platí, že čím víc informací budete mít, tím lépe tábor vyberete. Nebojte se proto kontaktovat osobně, e-mailem nebo telefonem organizátory tábora, měli by umět na vaše otázky detailně odpovědět. Dejte na doporučení známých, kteří už mají s výběrem tábora zkušenosti.



4. Ptejte se na hygienické podmínky

Než tábor dítěti zamluvíte, měli byste vědět, kde se spí, kolikrát denně a jaké bude stravování na táboře, jaké je jeho hygienické zázemí i kapacita.



5. Zajímejte se o pojištění dětí

Pořadatelé nemusí mít uzavřené úrazové pojištění pro děti a pak se vyplatí uzavřít jim pojistku individuálně.