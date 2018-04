K poradci choďte jako k zubaři, preventivně předejde finančním škodám

Při výběru dobrého finančního poradce je dobré dát na první dojem. Když se s ním totiž později více "zapletete", těžko se z toho vztahu couvá...

"Doporučuji si na stránkách www.overeniporadcu.cz zjistit, zda má vůbec všechna oprávnění. Tento web jednoduše zpřístupňuje databázi ČNB," doporučuje Petr Stuchlík.

Čeho si má člověk ještě povšimnout, když si vybírá odborníka přes finance?

Dobrý finanční poradce se na první schůzce nejdříve seznamuje s vašimi potřebami, získává informace pro analýzu a se zpracovaným návrhem přichází až na další setkání. Nebojte se říkat ne, nechte si vše podrobně vysvětlit. Pokud se s poradcem cítíte nekomfortně, rozlučte se. Nenechte se do ničeho tlačit, nic nepodepisujte bez rozvážení.

Je finanční poradce odpovědný za svou práci, když jsem třeba nespokojena s pojistkou, kterou mi nabídl a na jeho radu podepsala?

Odpovědnost se liší podle typu produktu. Konkrétně u pojistek rozhodně doporučuji nejprve číst a až pak podepisovat.

Poradci vždy slibují pravidelný servis uzavřených smluv. Co je jeho podstatou?

Finanční poradenství je dlouhodobý vztah a servis je jeho součástí. Potřeby každého člověka se v čase mění, jinak přemýšlíte jako svobodná, odlišně jako manželka, matka, nezaměstnaná, šťastná dědička, nezaopatřená vdova... Na to musí poradce reagovat a zhodnotit, zda vaše finanční produkty nové situaci vyhovují. To je podstata servisu. S poradcem byste měli být v kontaktu jako se svým zubařem: preventivní prověření stavu vašich financí zabrání mnohem vážnějším škodám do budoucna.

Co si myslíte o poradci, který dělá za provizi, a o tom, jehož platí klient? Má ten druhý model v Česku perspektivu?

V Evropě nejsou zákazníci ochotní přímo platit za finanční poradenství, nejlepším důkazem je Slovenská republika. Po legislativních změnách v letech 2009–2010 je placených poradců sedmnáct na celém Slovensku. Těch honorovaných nepřímo – tedy provizně – jsou tisíce. Je to naše evropská kultura, zvyky, tradice… Říkejte tomu, jak chcete, ale Češi za finanční poradenství prostě nikdy neplatili, neplatí a platit nebudou. I když by to možná bylo přehlednější a lepší.