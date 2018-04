Jak vybrat dovolenou na splátky?

1. Porovnejte možnosti

Cestovních kanceláří, které nabízejí dovolenou na dluh, je několik. Většinou je možné vybírat z různých variant, vyplatí se předem ptát, na kolik jednotlivé možnosti nakonec vyjdou.

2. Raději bez navýšení

Když se rozhodnete kvůli dovolené zadlužit, tak volte variantu bez navýšení, kde nezaplatíte nic navíc

3. Vybírejte krátkou dobu splatnosti

Podle odborníků by se měl člověk zadlužit pokud možno na co nejkratší dobu, aby do další dovolené šel bez dluhů a nemusel splácet úvěr dalším úvěrem.

4. Pojistěte si nesplácení

Zjistěte si, zda lze pojistit nesplácení dovolené kvůli onemocnění či ztrátě práce. Pokud tato možnost existuje, je dobré ji využít.

5. Potíže řešte hned

Jakmile zjistíte, že dluh ze závažných důvodů nemůžete splácet, informujte neprodleně cestovní kancelář nebo splátkovou společnost. Ta může povolit odklad splátek nebo jejich snížení.