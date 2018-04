Sedm kroků, jak volit dobrého finančního rádce

Při správě svých peněz můžete zvolit cestu pokus-omyl, při které si občas v pobočce koupíte nějakou pojistku či se necháte známým přemluvit ke spoření. Lepší je však řešit finance systematicky a platby i úspory plánovat. A porada s odborníkem je v takové chvíli namístě.

Pokud finančního poradce sháníte sami, ptejte se kamarádů, jestli nemají někoho, s jehož službami jsou spokojeni. Je jistý předpoklad, že ten, kdo vyhovuje vašemu známému, bude přínosem i pro vás. Jestli nikoho takového ve svém okolí nemáte, volejte na centrálu společnosti. Klientům, kteří se ohlásí sami, obvykle posílají schopné finanční poradce, a ne začátečníky (co kdyby to byl nějaký mystery shopping, který je chce otestovat?).

Vyzkoušejte několik finančních odborníků, jsou mezi nimi rozdíly. Držte se následujících bodů:

Nedejte na vzhled, spíš na sympatie

Samozřejmě že poradce by neměl vypadat jako vandrák. Důvěru však nemusíte mít ani k vystylovanému elegánovi. Jestli dokážete postřehnout rozdíl mezi oblíbeným a pohodlným (leč léta nošeným) sakem a mezi oblečením a obutím z osmé ruky, máte vyhráno. Pokud se totiž někdo jen snaží vypadat nóbl, protože mu na školení řekli, že má mít oblek, aktovku a hodinky s ručičkami, hraje to na vás. A stejně tak může hrát i své poradenství.

Netolerujte nedostatky

Zapomněl poradce na schůzku? Nedonesl materiály, které minule slíbil? Vykrucuje se ve svých odpovědích? Škrtněte ho ze seznamu. Tomuhle člověku přece nechcete vyprávět o svých finančních problémech.

Pracuje za provizi, nebo za peníze?

Ani jedno není problém, jen by vám to poradce měl na rovinu říct. Provizní systém v Česku převládá. Na druhou stranu, kdybyste dali poradci pět tisíc korun, možná by vás netlačil do produktů, za které on dostane provizi, ale jež pro vás nejsou výhodné. Zvykem v takovém případě bývá, že provizi získáte vy.

Jaké má profesní zkušenosti?

Byl před půlrokem ještě úředníkem, truhlářem, prodavačem? Nebo se pohybuje v oboru již několik let? Jaké má vzdělání? Je registrován u ČNB? Jste jeho druhý klient (v tom případě se papírování asi protáhne a ne vše se zvládne na první pokus). Nebojte se zeptat, jde o vaše peníze...

Je zadlužený až po uši?

To není dotaz, který by se pokládal snadno – ale když začne mluvit o hypotéce či leasingu na auto, zbystřete. Ne že by koupě bytu na úvěr byla v zásadě špatná... Ale kdo musí platit, ten musí vydělávat. U finančního poradce to svádí k tomu, že vám bude nabízet víc, než potřebujete, aby získal provizi.

Vybraný poradce vás bude důkladně zpovídat. Nezkoušejte si nijak přibarvovat skutečnost – budete-li tvrdit, že máte víc peněz, než doopravdy vlastníte, navrhne vám vyšší investice, které nebudete zvládat. A když se budete snažit o nějakém majetku pomlčet, možná vám bude plánovat zbytečně vysoké zajištění. Prostě půjde o dokonalý majetkový striptýz. I proto je tolik důležitý výběr poradce, kterému budete důvěřovat.

Schůzku, na které budete poradci ukazovat dosavadní smlouvy o finančních produktech a povídat o svých příjmech a výdajích, uskutečněte v důstojném prostředí. Tím rozhodně není stolek u McDonald’s, dokonce ani v lepší restauraci. Mnoho poradců nabízí, že za vámi přijedou domů. Ale opravdu nejlepší je sejít se v jejich kanceláři. Když nic jiného, uvidíte, že existuje firma, kterou zastupují.

Na druhé schůzce poradce obvykle nastíní finanční plán (kolik spořit a jak dlouho, jestli si vzít úvěr na věc, kterou chcete, jak se pojistit...). Plán většinou mívá logiku a klienti s ním snadno souhlasí.

Pak přijde chvíle, kdy do něj poradce dosadí jednotlivé finanční produkty. Vše, co vám na nabízené věci připadá úžasné, chtějte vidět napsané ve smlouvě. Vyžádejte si dokumenty domů, abyste si je mohli v klidu prostudovat (a udělejte to). Nebojte se třeba zvýrazňovačem označit místa v obchodních podmínkách, kterým nerozumíte, a pak si je nechte vysvětlit. Zaměřte se na poplatky, o těch se obvykle nemluví moc otevřeně. Poradce nemusí znát odpověď na vše, ale měl by vám ji zjistit, a ne věc zamluvit. Když však nezná odpověď na nic, je to také špatně.

Pokud se rozhodnete a podepíšete smlouvy, dodržujte je. Jinak veškerá energie, kterou jste přípravě věnovali, ztrácí smysl. Když už jste si třeba jednou zdůvodnili, že na penzi budete spořit dva tisíce, nesnižujte to na tři stovky. Měli byste sice pocit, že spoříte, ale ve výsledku byste našetřili mizivou částku.

Jeden finanční odborník vám poradil, jenže za rok své služby nabídne někdo jiný. Třeba je sympatičtější, působí chytřeji a odpovědněji... Jenže v těchto bodech nejspíš rozdíl končí. Nový poradce mívá tendenci malinko pomluvit práci svého předchůdce a navrhnout nové, lepší smlouvy (= pro poradce provize, pro vás však jen nové poplatky).

Slíbil vám poradce úžasný zisk osm procent, a ten se jaksi nedostavil? Zapomněl vám říct, že když už jste měli před uzavřením smlouvy dva infarkty, pojišťovna vám za třetí nic nezaplatí? Nevyplnil s vámi investiční dotazník? Stěžujte si. Nejprve u něho, pak u vedení společnosti, pro kterou pracuje, u finančního arbitra, v ČNB. Lidí, kteří se odhodlají k stížnosti, není mnoho a ne vždy uspějí. Sami poradci však říkají, že kdo se hlasitě ozývá, má větší šance.

Naopak, když jste spokojeni, nebojte se poradce doporučit dál. Patří-li k těm solidním a neživí-li ho hlavně prodej životního pojištění, potřebuje dost klientů, aby od své profese nezběhl třeba prodávat auta.